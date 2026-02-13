Đời sống Quảng Trị bắn pháo hoa Tết Bính Ngọ 2026 tại 2 điểm trung tâm, phân luồng giao thông từ 23h45 Quảng Trị bắn pháo hoa Tết Bính Ngọ 2026 tại 2 điểm cầu Nhật Lệ 1 (Đồng Hới) và Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh (Nam Đông Hà). Phương án phân luồng, cấm đường và cấm luồng thủy để bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Bắn pháo hoa tầm thấp tại 2 điểm trung tâm

Đúng 0h00 ngày 17/02/2026 (mùng 1 Tết Bính Ngọ), Quảng Trị tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại 2 địa điểm:

Cầu Nhật Lệ 1 , phường Đồng Hới

, phường Đồng Hới Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh (cơ sở 2), phường Nam Đông Hà

Mỗi điểm bố trí 60 giàn pháo hoa tầm thấp, thời lượng 15 phút. Phương án tầm thấp được lựa chọn nhằm bảo đảm khoảng cách an toàn, phù hợp điều kiện không gian đô thị và yêu cầu kiểm soát đám đông.

Địa điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán 2026 Quảng Trị

Phân luồng giao thông phục vụ bắn pháo hoa tại Đông Hà

Ngày 11/2, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị công bố phương án phân luồng giao thông tạm thời tại khu vực Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh (phường Nam Đông Hà).

Cấm tất cả phương tiện lưu thông trên các tuyến:

Đường Hùng Vương (đoạn từ Nguyễn Trãi đến Hải Thượng Lãn Ông)

Quốc lộ 9 (đoạn từ Lê Lợi đến Nguyễn Công Trứ)

Nguyễn Tri Phương (đoạn từ Lê Hồng Phong đến Quốc lộ 9)

Lê Hồng Phong (đoạn từ Quốc lộ 9 đến Ngô Quyền)

Ngô Quyền (đoạn từ Lê Hồng Phong đến hết ngã tư Hùng Vương – Ngô Quyền)

Thời gian cấm: từ 23h45 ngày 16/02/2026 (29 Tết) đến 0h20 ngày 17/02/2026 (mùng 1 Tết).

Khung giờ này bao trùm toàn bộ thời điểm trước – trong – sau khi bắn pháo hoa, bảo đảm lực lượng chức năng kiểm soát tuyệt đối khu vực trận địa bắn và vùng khán giả.

Điều chỉnh giao thông cầu Nhật Lệ và luồng thủy

Tại điểm bắn pháo hoa cầu Nhật Lệ 1 (phường Đồng Hới), phương án điều tiết được triển khai theo 2 giai đoạn:

1. Hạn chế phương tiện trên cầu:

Từ 13h30 ngày 16/02/2026 đến 1h30 ngày 17/02/2026, hạn chế phương tiện lưu thông trên làn đường phía trái cầu Nhật Lệ để triển khai trận địa bắn.

2. Cấm hoàn toàn trong thời điểm cao điểm:

Từ 23h45 ngày 16/02/2026 đến 0h20 ngày 17/02/2026 , cấm tất cả phương tiện lưu thông qua cầu.

đến , cấm tất cả phương tiện lưu thông qua cầu. Đồng thời, cấm phương tiện thủy lưu thông và neo đậu trong phạm vi 200m từ cầu về phía thượng lưu và hạ lưu.

Việc cấm luồng thủy 200m cho thấy yêu cầu nghiêm ngặt về vùng an toàn cháy nổ, đặc biệt với địa điểm bắn trên cầu vượt sông.

Công tác chuẩn bị bắn pháo hoa Tết Bính Ngọ 2026

Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị vận tải, tổ chức và cá nhân tham gia giao thông chấp hành nghiêm hướng dẫn phân luồng, điều tiết của lực lượng chức năng. Mục tiêu đặt ra là: