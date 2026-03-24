Quạt tuần hoàn Levoit 22.9 cm ra mắt: Công nghệ Tri-Cyclonic thổi xa 30m và cảm biến nhiệt thông minh Mẫu quạt cao cấp mới của Levoit gây ấn tượng với khả năng lưu thông không khí mạnh mẽ, tích hợp cảm biến tự động điều chỉnh tốc độ theo môi trường và vận hành siêu êm.

Levoit vừa chính thức giới thiệu mẫu quạt tuần hoàn không khí cao cấp phiên bản 22.9 cm tại thị trường Việt Nam. Đây là giải pháp làm mát hiện đại, kết hợp giữa sức mạnh luồng gió vật lý và các thuật toán cảm biến thông minh để tối ưu hóa việc lưu thông không khí trong không gian lớn.

Công nghệ Tri-Cyclonic và hiệu suất lưu thông không khí

Điểm nhấn kỹ thuật quan trọng nhất trên Levoit 22.9 cm chính là công nghệ Tri-Cyclonic. Hệ thống này cho phép quạt tạo ra luồng gió tập trung, có khả năng thổi xa lên đến 30m với vận tốc gió tối đa đạt 7.5 m/s. Khác với các loại quạt thông thường chỉ làm mát cục bộ, quạt tuần hoàn tập trung vào việc luân chuyển toàn bộ khối khí trong phòng.

Để tăng cường độ bao phủ, thiết bị được trang bị cơ chế xoay đa hướng linh hoạt: xoay ngang 90° và xoay dọc lên đến 120°. Sự kết hợp này giúp luồng gió len lỏi đến mọi ngóc ngách, loại bỏ các vùng khí tù đọng và mang lại cảm giác thoáng đãng tự nhiên.

Hệ thống cảm biến và chế độ vận hành thông minh

Levoit 22.9 cm cung cấp 12 cấp độ gió khác nhau cùng 4 chế độ vận hành chuyên biệt, bao gồm: Thường, Eco, Turbo và Ngủ nâng cao. Đáng chú ý, ở chế độ Eco, quạt sử dụng cảm biến nhiệt độ tích hợp để theo dõi môi trường theo thời gian thực. Hệ thống sẽ tự động tăng hoặc giảm tốc độ gió dựa trên nhiệt độ phòng, giúp duy trì sự thoải mái mà không cần người dùng can thiệp thủ công.

Cơ chế tự động hóa này không chỉ nâng cao trải nghiệm người dùng mà còn hỗ trợ tiết kiệm điện năng hiệu quả bằng cách hạn chế việc vận hành quá công suất khi không thực sự cần thiết.

Thiết kế linh hoạt và độ ồn cực thấp

Về mặt vật lý, sản phẩm có thiết kế thông minh cho phép thay đổi chiều cao linh hoạt từ 70cm (dạng quạt để bàn) lên 110cm (dạng quạt đứng). Việc lắp đặt hoàn toàn không cần công cụ hỗ trợ, giúp người dùng dễ dàng tháo rời các bộ phận để vệ sinh định kỳ.

Độ ồn cũng là một điểm cộng lớn khi thiết bị vận hành trong khoảng 20-52dB. Ở mức thấp nhất, tiếng ồn của quạt gần như không thể nhận thấy, phù hợp cho các không gian cần sự yên tĩnh tuyệt đối như phòng ngủ hoặc phòng làm việc.

Thông số kỹ thuật và giá bán

Dưới đây là bảng tổng hợp các đặc tính kỹ thuật cơ bản của quạt tuần hoàn Levoit 22.9 cm:

Thông số Chi tiết Công nghệ Tri-Cyclonic Khoảng cách thổi xa 30 mét Tốc độ gió tối đa 7.5 m/s Góc xoay 90° ngang, 120° dọc Số cấp độ gió 12 tốc độ Độ ồn 20 - 52 dB Chiều cao 70cm - 110cm

Quạt tuần hoàn không khí Levoit 22.9 cm sẽ chính thức lên kệ tại thị trường Việt Nam từ ngày 24/03/2026. Mức giá niêm yết cho sản phẩm này là 3.99 triệu đồng.