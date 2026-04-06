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Thứ Năm, 4/6/2026, 16:12 (GMT+7)

Quê hương con người Hà Tĩnh: Dấu ấn mạch nguồn Hồng Lam

Mạch nguồn Hồng Lam đã kiến tạo cho quê hương Hà Tĩnh nhiều danh lam thắng cảnh, sản sinh nhiều danh nhân tuấn kiệt, làm rạng danh quê hương, đất nước.
Phan Dung
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