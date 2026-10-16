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Thứ Sáu, 16/10/2026, 14:48 (GMT+7)

Quê hương, con người Hà Tĩnh: Dấu tích thời gian trên đất Lam Hồng

Trên vùng đất Lam Hồng, mỗi địa danh, mỗi di tích đều góp phần lưu giữ ký ức về lịch sử, văn hóa và con người quê hương.
Đặng Thắm
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