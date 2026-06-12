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Thứ Sáu, 12/6/2026, 8:4 (GMT+7)

Quê hương con người Hà Tĩnh: Ký ức dưới dãy Hoành Sơn

Mỗi miền quê Hà Tĩnh đều mang những lớp trầm tích lịch sử và văn hóa, trở thành mạch nguồn văn hóa bền bỉ, góp phần bồi đắp cốt cách con người nơi đây.
Võ Thị Thanh Huyền
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