Quế Ngọc Hải trao áo đấu, gửi gắm giấc mơ World Cup 2030 cho Đình Bắc Trong cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa dịp Tết Bính Ngọ 2026, cựu thủ quân Quế Ngọc Hải đã trao tặng chiếc áo đấu vòng loại World Cup cho đàn em Đình Bắc cùng thông điệp dẫn dắt đội tuyển quốc gia vươn tầm thế giới.

Trong không khí rộn ràng chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ 2026, bóng đá Việt Nam vừa chứng kiến một khoảnh khắc đầy biểu tượng về sự chuyển giao thế hệ giữa hai ngôi sao xứ Nghệ. Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã có cuộc gặp gỡ thân tình tại gia đình đàn anh Quế Ngọc Hải, mang theo những thông điệp quan trọng về tương lai của đội tuyển quốc gia.

Sự tiếp nối giữa hai thế hệ ngôi sao xứ Nghệ

Nhân dịp này, tiền đạo trẻ đang khoác áo CLB Công An Hà Nội đã trao tặng Quế Ngọc Hải chiếc áo đấu lưu giữ đầy đủ chữ ký của các thành viên U23 Việt Nam. Đây là tập thể vừa có màn trình diễn ấn tượng tại SEA Games 33 và giải U23 châu Á, đại diện cho sức trẻ và niềm hy vọng mới của nền bóng đá.

Đình Bắc nhận được kỳ vọng lớn lao.

Đáp lại tình cảm từ người đàn em, cựu thủ quân Đội tuyển Việt Nam đã trao tặng chiếc áo đấu anh từng mặc tại vòng loại World Cup 2022. Đáng chú ý, Quế Ngọc Hải đã ghi lại dòng nhắn gửi đầy sức nặng: “ĐB7 sẽ dẫn dắt ĐTVN đến World Cup 2030”. Lời chúc này không chỉ là sự động viên cá nhân mà còn cho thấy niềm tin mãnh liệt vào tài năng của chân sút sinh năm 2004 trong hành trình hiện thực hóa giấc mơ World Cup.

Khát vọng World Cup và bản lĩnh của những thủ lĩnh

Quế Ngọc Hải vốn là nhân tố chủ chốt trong chiến tích lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 của bóng đá Việt Nam. Việc anh trao gửi chiếc áo đấu lịch sử cho Đình Bắc mang hàm ý chuyển giao ngọn lửa chiến đấu và trách nhiệm dẫn dắt hàng công đội tuyển trong tương lai.

Về phần mình, Đình Bắc chưa bao giờ giấu giếm sự ngưỡng mộ dành cho người đàn anh đồng hương. Tiền đạo 22 tuổi coi Quế Ngọc Hải là hình mẫu về bản lĩnh và nghị lực vươn lên. Anh chia sẻ rằng chính tấm gương về sự kiên cường, cách người đàn anh vượt qua khó khăn để khẳng định vị thế thủ lĩnh tại đội tuyển quốc gia đã truyền cảm hứng mạnh mẽ giúp anh tôi luyện tâm lý vững vàng hơn.

Sự kỳ vọng từ một người tiền nhiệm dày dạn kinh nghiệm như Quế Ngọc Hải được xem là động lực to lớn để Đình Bắc tiếp tục phát triển. Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang nỗ lực trẻ hóa và xây dựng lộ trình cho mục tiêu World Cup 2030, những sự kết nối như giữa Quế Ngọc Hải và Đình Bắc chính là điểm tựa tinh thần quan trọng cho các thế hệ kế cận.