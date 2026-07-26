Quy định gắn nhãn AI của Liên minh châu Âu từ 2/8: Thay đổi thực tế với người dùng Từ ngày 2/8, quy tắc minh bạch thuộc Đạo luật AI của EU có hiệu lực, yêu cầu chatbot và nội dung deepfake phải công khai nguồn gốc do máy tạo.

Từ ngày 2/8, các quy tắc về tính minh bạch đối với trí tuệ nhân tạo theo Điều 50 của Đạo luật AI (AI Act) do Liên minh châu Âu (EU) ban hành chính thức có hiệu lực. Quy định này bắt buộc các công cụ AI như chatbot phải tự xác nhận là máy móc, đồng thời nội dung deepfake phải được công khai nguồn gốc.

Chatbot phải tự định danh và nội dung deepfake phải được công khai, các hệ thống hiện có trên thị trường được gia hạn đến tháng 12.

Bốn nghĩa vụ minh bạch cốt lõi theo Điều 50

Khung pháp lý được hoàn thiện sau khi Quy định (EU) 2026/1744 xuất hiện trên Công báo EU vào ngày 24/7 và có hiệu lực từ ngày 27/7. Trước đó, Ủy ban châu Âu đã ban hành hướng dẫn thực thi Điều 50 vào ngày 20/7. Theo quy định mới, các nhà cung cấp phải tuân thủ bốn nghĩa vụ kỹ thuật quan trọng:

Định danh chatbot: Chatbot và trợ lý giọng nói phải được thiết kế để người dùng nhận biết ngay họ đang giao tiếp với máy móc.

Chatbot và trợ lý giọng nói phải được thiết kế để người dùng nhận biết ngay họ đang giao tiếp với máy móc. Đánh dấu dữ liệu đầu ra: Sản phẩm từ AI tạo sinh (hình ảnh, âm thanh, video, văn bản) phải chứa dấu hiệu kỹ thuật mà máy tính có thể đọc được.

Sản phẩm từ AI tạo sinh (hình ảnh, âm thanh, video, văn bản) phải chứa dấu hiệu kỹ thuật mà máy tính có thể đọc được. Công khai deepfake: Bất kỳ ai xuất bản nội dung deepfake mô phỏng chân thực con người thật đều phải thông báo rõ ràng.

Bất kỳ ai xuất bản nội dung deepfake mô phỏng chân thực con người thật đều phải thông báo rõ ràng. Kiểm soát thông tin đại chúng: Văn bản do AI tạo ra nhằm mục đích thông tin cho công chúng về các vấn đề quan tâm phải được gắn nhãn, trừ khi đã có con người kiểm duyệt và chịu trách nhiệm biên tập.

Bên cạnh đó, quy định cũng đưa ra các trường hợp ngoại lệ. Việc AI hỗ trợ các tác vụ chỉnh sửa tiêu chuẩn như sửa lỗi chính tả hay ngữ pháp sẽ không bắt buộc gắn nhãn. Những nội dung mang tính hư cấu rõ ràng, chẳng hạn hình ảnh con người bay trên không trung, cũng nằm ngoài định nghĩa deepfake cần kiểm soát.

Lý do nhãn hiển thị chưa xuất hiện rầm rộ

Mặc dù quy định bắt đầu áp dụng, người dùng có thể chưa nhận thấy sự thay đổi trực quan ngay lập tức. Yêu cầu đánh dấu ở Điều 50 ưu tiên dạng "máy có thể đọc được" (machine-readable) như đóng dấu bản quyền ẩn (watermark) hoặc siêu dữ liệu (metadata) dành cho các công cụ quét chuyên dụng, thay vì biểu tượng hiển thị bằng mắt thường.

Hơn nữa, các hệ thống AI tạo sinh đã xuất hiện trên thị trường trước ngày 2/8 sẽ nhận được thời gian ân hạn kéo dài đến ngày 2/12/2026 mới bắt buộc hoàn tất việc đánh dấu kỹ thuật. Điều này đồng nghĩa với việc hầu hết các dịch vụ phổ biến hiện nay chưa phải điều chỉnh giao diện ngay lập tức.

Ngoài ra, Ủy ban châu Âu cung cấp 3 biểu tượng hiển thị tự nguyện để chỉ ra nội dung do AI hỗ trợ, AI tạo ra hoàn toàn hoặc chỉnh sửa một phần. Tuy nhiên, việc sử dụng các biểu tượng này hoàn toàn tự nguyện và không thay thế cho các nghĩa vụ kỹ thuật bắt buộc theo Điều 50.

Cơ chế giám sát và mức xử phạt nghiêm khắc

Tại Đức, Cơ quan Mạng Liên bang trở thành cơ quan giám sát thị trường trung tâm, thiết lập điểm tiếp nhận phản ánh vi phạm từ người dân sau khi luật triển khai được thông qua ngày 10/7.

Đối với hành vi vi phạm các nghĩa vụ minh bạch, Đạo luật AI đưa ra chế tài tài chính nghiêm khắc với mức phạt tối đa lên tới 15 triệu euro hoặc 3% tổng doanh thu toàn cầu hàng năm của đơn vị vi phạm. Đáng chú ý, từ ngày 2/12/2026, hai lệnh cấm mới sẽ áp dụng đối với các hệ thống AI tạo hình ảnh nhạy cảm không có sự đồng thuận hoặc nội dung lạm dụng trẻ em, áp dụng khung phạt cao nhất lên tới 35 triệu euro hoặc 7% doanh thu toàn cầu.

Trong khi đó, các quy định nghiêm ngặt hơn dành cho các hệ thống AI thuộc nhóm rủi ro cao (high-risk AI) đã được lùi thời hạn áp dụng sang tháng 12/2027 và tháng 8/2028.