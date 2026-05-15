Đời sống Quy định màu mực khi thi tốt nghiệp THPT 2026 Thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2026 chỉ được dùng một màu mực khi làm bài và phải báo giám thị nếu đề thi thiếu trang.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành quy định cụ thể về việc sử dụng màu mực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Thí sinh cần tuân thủ đúng để tránh vi phạm quy chế thi.

Có được dùng 2 màu mực khi làm bài thi?

Theo quy chế hiện hành, thí sinh chỉ được sử dụng một màu mực duy nhất trong bài thi. Màu mực hợp lệ gồm màu xanh hoặc màu đen.

Việc dùng hai màu mực khác nhau trong cùng bài làm là không đúng quy định. Thí sinh cũng không được viết bằng bút chì ở bài tự luận.

Riêng với bài thi trắc nghiệm, thí sinh được dùng bút chì đen để tô số báo danh, mã đề và đáp án trên Phiếu trả lời trắc nghiệm.

Đề thi bị thiếu trang phải xử lý thế nào?

Khi nhận đề thi, thí sinh cần kiểm tra đầy đủ số trang, nội dung in và mã đề thi ở từng trang.

Nếu phát hiện đề thi thiếu trang, bị rách, mờ hoặc nhòe chữ, thí sinh phải báo ngay cho giám thị phòng thi để được xử lý.

Thời hạn báo lỗi đề thi chậm nhất là 5 phút sau khi bắt đầu tính giờ làm bài. Sau thời gian này, thí sinh có thể gặp khó khăn khi yêu cầu đổi đề.

Những quy định cần lưu ý trong phòng thi

Thí sinh phải ngồi đúng vị trí theo số báo danh và xuất trình giấy tờ tùy thân khi được yêu cầu.

Các vật dụng được phép mang vào phòng thi gồm bút viết, thước kẻ, bút chì, tẩy chì, êke, dụng cụ vẽ hình và máy tính cầm tay đúng quy định.

Thiết bị ghi âm, ghi hình, tài liệu phục vụ gian lận, giấy than, bút xóa và đồ uống có cồn đều bị cấm mang vào phòng thi.

Thí sinh cần tuân thủ đúng quy chế

Trong quá trình làm bài, thí sinh phải giữ trật tự, không trao đổi bài hoặc sử dụng tài liệu trái phép. Nếu cần phát biểu ý kiến, thí sinh phải xin phép giám thị.

Việc tuân thủ đúng quy định về màu mực, đề thi và vật dụng mang vào phòng thi sẽ giúp thí sinh tránh bị xử lý vi phạm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.