Quy định mới về 12 nhóm tài khoản giao dịch bắt buộc phải liên kết VNeID trước ngày 31/12/2026 Theo Nghị định 320/2026/NĐ-CP, hàng loạt tài khoản trực tuyến thuộc 12 lĩnh vực trọng yếu phải xác thực danh tính qua VNeID để chuẩn hóa dữ liệu định danh số.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 320/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về định danh và xác thực điện tử. Văn bản này quy định bắt buộc các tài khoản giao dịch điện tử thuộc 12 lĩnh vực chuyên môn phải thực hiện liên kết và xác thực thông tin thông qua tài khoản định danh điện tử VNeID theo lộ trình cụ thể.

Ảnh minh họa

Danh mục 12 lĩnh vực chịu sự điều chỉnh của quy định mới

Các tài khoản giao dịch điện tử cần thực hiện liên kết xác thực danh tính điện tử được phân chia rõ ràng theo từng ngành nghề. Cụ thể, danh sách 12 nhóm lĩnh vực phải kết nối dữ liệu định danh bao gồm:

Giáo dục

Bình dân học vụ số

Chứng khoán

Viễn thông

Ngân hàng

Thương mại điện tử

Hóa đơn điện tử

Kinh doanh vận tải

Kinh doanh du lịch

Kinh doanh dược

Khám bệnh, chữa bệnh

Mạng xã hội tại Việt Nam

Đặc biệt, trong lĩnh vực thương mại điện tử, yêu cầu định danh tập trung giám sát chặt chẽ đối với các nhóm đối tượng cụ thể. Những tài khoản của người bán hàng, các cá nhân trực tiếp livestream bán hàng cũng như người làm tiếp thị liên kết (affiliate marketing) đều thuộc diện bắt buộc phải xác thực thông tin qua hệ thống VNeID.

Lộ trình thực hiện và thời hạn hoàn tất xác thực

Nhằm đảm bảo quá trình chuyển đổi diễn ra đồng bộ và không làm gián đoạn các hoạt động giao dịch thông thường, cơ quan quản lý đã đưa ra các mốc thời gian chi tiết cho từng nhóm đối tượng:

Nhóm đối tượng / Lĩnh vực Thời hạn hoàn tất Yêu cầu kỹ thuật Phần lớn các tài khoản tạo trước ngày nghị định có hiệu lực Trước ngày 31/12/2026 Hoàn tất thủ tục liên kết và đối soát thông tin qua VNeID Tài khoản giao dịch thuộc lĩnh vực ngân hàng Trước ngày 30/06/2027 Đồng bộ dữ liệu định danh theo quy chuẩn ngành ngân hàng Toàn bộ nền tảng số quốc gia Trước ngày 31/12/2026 Tích hợp hoàn tất hệ thống xác thực và đăng nhập VNeID Nền tảng số an ninh, quốc phòng, xuyên biên giới Trước khi đưa vào sử dụng Đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật trước khi vận hành

Đối với các tài khoản giao dịch trên nền tảng số phục vụ hoạt động quốc phòng, an ninh và dịch vụ xuyên biên giới, việc liên kết và xác thực với VNeID là điều kiện bắt buộc trước khi chính thức đưa vào khai thác, nếu nền tảng đó đáp ứng các tiêu chuẩn được quy định.

Ngoài 12 lĩnh vực nêu trên, bộ trưởng và thủ trưởng các cơ quan ngang bộ sẽ trực tiếp ban hành danh mục cụ thể về các giao dịch trực tuyến bắt buộc phải xác thực qua VNeID thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành. Toàn bộ các nền tảng số quốc gia chịu trách nhiệm hoàn tất tích hợp hệ thống trước ngày 31/12/2026 nhằm bảo đảm cơ sở hạ tầng cho việc kết nối, đăng nhập và xử lý giao dịch điện tử giữa cơ quan, tổ chức và người dân.