Quy định mới về đăng kiểm và khí thải ô tô từ tháng 3: Những thay đổi chủ xe cần biết Từ tháng 3, Việt Nam chính thức triển khai giấy đăng kiểm điện tử và áp dụng tiêu chuẩn khí thải mới theo năm sản xuất nhằm hiện đại hóa quy trình kiểm định xe cơ giới.

Từ đầu tháng 3, một số quy định mới liên quan đến mức tiêu chuẩn khí thải và quy trình đăng kiểm xe cơ giới sẽ chính thức có hiệu lực tại Việt Nam. Những thay đổi này nhằm tối ưu hóa công tác quản lý, giảm thiểu tình trạng làm giả giấy tờ và siết chặt kiểm soát bảo vệ môi trường. Các chủ phương tiện cần nắm rõ lộ trình để đảm bảo tuân thủ khi đưa xe đi kiểm định.

Nhiều quy định mới về đăng kiểm sẽ bắt đầu có hiệu lực từ đầu tháng 3.

Triển khai giấy chứng nhận đăng kiểm điện tử trên toàn quốc

Theo Nghị quyết số 57, từ ngày 1/3, Cục Đăng kiểm sẽ chính thức cấp Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường dưới hình thức điện tử. Quy định này áp dụng đồng bộ cho cả xe cơ giới và xe máy chuyên dùng. Đối với các chủ xe vẫn có nhu cầu sử dụng bản giấy, cơ sở đăng kiểm sẽ thực hiện in trực tiếp từ phần mềm quản lý và đóng dấu xác nhận thay vì sử dụng phôi ấn chỉ như trước đây.

Giấy đăng kiểm sẽ được thay thế thành bản điện tử.

Giấy chứng nhận điện tử sẽ cập nhật đầy đủ thông tin về phương tiện, bao gồm mức khí thải đạt được và thời hạn hiệu lực. Điểm đáng chú ý là hệ thống tích hợp mã QR liên kết trực tiếp với bản điện tử trên website của Cục Đăng kiểm. Giải pháp này giúp các cơ quan chức năng cập nhật dữ liệu theo thời gian thực và hỗ trợ hiệu quả trong việc phát hiện, ngăn chặn các trường hợp sử dụng giấy chứng nhận giả.

Áp dụng mức tiêu chuẩn khí thải mới theo năm sản xuất

Song song với thay đổi về giấy tờ, Quyết định số 43 về việc áp dụng tiêu chuẩn khí thải mới cũng bắt đầu có hiệu lực từ đầu tháng 3. Mức tiêu chuẩn này được phân loại cụ thể dựa trên thời gian sản xuất của phương tiện nhằm từng bước loại bỏ các xe gây ô nhiễm môi trường. Chỉ những phương tiện đạt chuẩn mới được cấp giấy chứng nhận hoặc tem khí thải để tiếp tục lưu thông.

Xe sản xuất từ năm 2022 áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 4.

Cụ thể, lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải được quy định như sau:

Năm sản xuất xe Tiêu chuẩn khí thải áp dụng Trước năm 1999 Mức 1 (Euro 1) Giai đoạn 1999–2016 Euro 2 Giai đoạn 2017–2021 Euro 3 Từ năm 2022 trở đi Euro 4

Đáng chú ý, tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM, quy định về khí thải sẽ được siết chặt hơn trong tương lai gần. Cụ thể, các mẫu xe sản xuất trong giai đoạn 2017–2021 sẽ phải đáp ứng tiêu chuẩn Euro 4 từ tháng 1/2027. Đến tháng 1/2028, toàn bộ xe sản xuất từ năm 2022 trở đi tại hai khu vực này bắt buộc phải đạt mức Euro 5 để đảm bảo các yêu cầu về môi trường đô thị.