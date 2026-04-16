Quy trình bảo hành robot hút bụi Xiaomi 2026: Hỗ trợ tại nhà và các điều khoản mới Xiaomi cập nhật quy trình bảo hành robot hút bụi năm 2026 với hệ thống 4 bước chuyên nghiệp, hỗ trợ thu gom sản phẩm tận nơi và tư vấn kỹ thuật từ xa qua video call.

Chính sách bảo hành robot hút bụi Xiaomi năm 2026 đánh dấu bước tiến mới trong việc tối ưu trải nghiệm khách hàng với quy trình 4 bước khép kín. Điểm nổi bật nhất là khả năng hỗ trợ kỹ thuật từ xa và dịch vụ thu gom thiết bị tại nhà, giúp người dùng tiết kiệm tối đa thời gian và công sức so với phương thức truyền thống.

Điều kiện và thời hạn bảo hành tiêu chuẩn

Để đảm bảo quyền lợi, người dùng cần nắm rõ các mốc thời gian và điều kiện áp dụng cho thiết bị của mình. Chính sách này chỉ áp dụng cho các sản phẩm được phân phối chính thức tại Việt Nam và có hóa đơn tài chính gốc.

Thành phần Thời hạn bảo hành Thiết bị chính (Thân máy) 12 tháng (1 năm) Phụ kiện đi kèm 06 tháng

Các trường hợp được bảo hành

Chế độ bảo hành tập trung vào các lỗi kỹ thuật phát sinh từ vật liệu hoặc thiết kế phần cứng gốc của nhà sản xuất. Lưu ý rằng phần mềm và các sản phẩm khuyến mãi đi kèm thường không nằm trong phạm vi bảo hành miễn phí.

Những trường hợp bị từ chối hỗ trợ bảo hành

Người dùng cần lưu ý các yếu tố có thể khiến thiết bị mất quyền lợi bảo hành miễn phí để tránh phát sinh chi phí không đáng có:

Sản phẩm đã quá thời hạn bảo hành quy định.

Số Serial, IMEI hoặc tem niêm phong bị rách, mờ hoặc có dấu hiệu giả mạo.

Hư hỏng do tác động ngoại lực như va chạm, rơi rớt hoặc chất lỏng xâm nhập vào bên trong máy.

Thiết bị đã được sửa chữa tại các cơ sở không thuộc ủy quyền của Xiaomi.

Sử dụng trong môi trường không phù hợp với hướng dẫn kỹ thuật của nhà sản xuất.

Chi tiết quy trình 4 bước hỗ trợ kỹ thuật hiện đại

Quy trình bảo hành mới được thiết kế để giải quyết sự cố một cách nhanh chóng nhất, từ khâu tiếp nhận đến khi hoàn trả thiết bị.

Bước 1: Hỗ trợ kỹ thuật từ xa (Remote Support)

Thay vì mang máy đi ngay, người dùng có thể liên hệ hotline 1800.400.410 (từ 09:00 đến 20:00, Thứ 2 - Thứ 7). Các kỹ thuật viên sẽ hướng dẫn xử lý qua hình ảnh hoặc Video Call để khắc phục các lỗi vận hành cơ bản.

Bước 2: Thu gom và vận chuyển tại nhà (Pickup & Shipping)

Nếu không thể khắc phục từ xa, Trung tâm bảo hành (TTBH) sẽ điều phối đơn vị vận chuyển đến tận địa chỉ của khách hàng để tiếp nhận sản phẩm. Khách hàng chỉ cần đóng gói máy vào thùng chắc chắn trước khi bàn giao.

Bước 3: Kiểm định và sửa chữa chuyên sâu

Sau khi nhận máy, TTBH sẽ đánh giá tình trạng thực tế:

Trong bảo hành: Sửa chữa hoàn toàn miễn phí và thay thế linh kiện chính hãng.

Sửa chữa hoàn toàn miễn phí và thay thế linh kiện chính hãng. Ngoài bảo hành: Trung tâm sẽ báo giá chi tiết. Nếu khách hàng đồng ý sẽ tiến hành sửa chữa, nếu không chỉ cần thanh toán phí vận chuyển.

Bước 4: Hoàn trả sản phẩm tận tay

Sản phẩm sau khi được kiểm tra kỹ lưỡng về chất lượng sẽ được đóng gói và vận chuyển trả lại địa chỉ của khách hàng. Toàn bộ hành trình của thiết bị đều được đồng bộ hóa thông tin để người dùng dễ dàng theo dõi.

Việc nâng cấp chính sách bảo hành vào năm 2026 cho thấy nỗ lực của Xiaomi trong việc xóa bỏ rào cản về khoảng cách địa lý và kiến thức kỹ thuật, giúp việc sở hữu và vận hành robot hút bụi trở nên an tâm và đơn giản hơn bao giờ hết.