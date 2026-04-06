Đời sống Quy trình đăng ký tuyển sinh lớp 10 Hà Nội 2026 theo từng bước Quy trình đăng ký tuyển sinh lớp 10 Hà Nội 2026 theo từng bước qua cổng đăng ký https://tsdaucap.hanoi.gov.vn/ và ứng dụng iHanoi

Lịch đăng ký tuyển sinh lớp 10 Hà Nội 2026

Toàn bộ quy trình tuyển sinh lớp 10 Hà Nội 2026 được chia làm hai giai đoạn chính.

Giai đoạn thử nghiệm: 4/4 – 6/4/2026

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vận hành Hệ thống tuyển sinh đầu cấp ở chế độ thử nghiệm từ ngày 4/4 đến hết ngày 6/4/2026. Các nhà trường tổ chức hướng dẫn học sinh thực hành đăng ký trên cổng trực tuyến để làm quen với giao diện và quy trình trước khi bước vào đợt đăng ký chính thức.

Toàn bộ dữ liệu đã nhập trong giai đoạn thử nghiệm sẽ bị xóa sau ngày 6/4 và không được giữ lại cho đợt chính thức.

Giai đoạn đăng ký chính thức: 10/4 – 17/4/2026

Học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026–2027 từ ngày 10/4 đến hết ngày 17/4/2026 trên Cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố.

Học sinh được phép điều chỉnh nguyện vọng trong thời gian này nhưng phải hoàn tất trước 24h ngày 17/4/2026. Sau thời hạn đó, mọi nguyện vọng đã đăng ký sẽ được khóa và không thể thay đổi.

Trước ngày 10/4 — Chuẩn bị và hỗ trợ từ nhà trường

Trước khi đợt đăng ký chính thức mở, các trường THPT thực hiện một số công việc chuẩn bị quan trọng. Nhà trường hỗ trợ học sinh đăng ký nguyện vọng trực tuyến, thu và kiểm tra hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng (nếu có), tiếp nhận hồ sơ thí sinh tự do và cập nhật dữ liệu lên hệ thống ngành Giáo dục và Đào tạo.

Việc cấp mã học sinh và mật khẩu cho toàn bộ học sinh lớp 9, kể cả thí sinh tự do, cũng được hoàn tất trong giai đoạn này.

Từ 10/4 đến 17/4 — Đăng ký chính thức và điều chỉnh nguyện vọng

Học sinh đăng nhập vào Cổng tuyển sinh đầu cấp bằng mã học sinh và mật khẩu đã được nhà trường cấp, sau đó thực hiện đăng ký nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên.

Trong suốt thời gian này, học sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng bất kỳ lúc nào, miễn là hoàn thành trước 24h ngày 17/4/2026.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội khuyến khích học sinh sử dụng ứng dụng iHanoi để đăng ký dự thi và tuyển sinh nhằm bảo đảm an toàn và bảo mật thông tin cá nhân.

Quy trình đăng ký tuyển sinh lớp 10 Hà Nội 2026 theo từng bước trên tsdaucap.hanoi.gov.vn

Quy trình đăng ký tuyển sinh lớp 10 Hà Nội 2026 theo từng bước

Quy trình đăng ký tuyển sinh lớp 10 Hà Nội 2026 theo từng bước trên ứng dụng iHanoi

Điểm mới của tuyển sinh lớp 10 Hà Nội 2026: Tối đa 3 nguyện vọng, không giới hạn khu vực

Năm học 2026–2027 ghi nhận một thay đổi quan trọng trong quy định nguyện vọng: mỗi học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào 3 trường THPT công lập bất kỳ trên địa bàn Hà Nội, không còn bị giới hạn theo khu vực cư trú như trước.

Các nguyện vọng được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ nguyện vọng 1 đến nguyện vọng 3. Học sinh nên cân nhắc kỹ khả năng học lực và khoảng cách địa lý khi chọn thứ tự nguyện vọng.