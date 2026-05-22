Quyết định táo bạo của Thomas Tuchel: Phil Foden và Cole Palmer nguy cơ lỡ hẹn World Cup 2026 Thomas Tuchel ưu tiên phong độ thực tế thay vì danh tiếng, khi Eberechi Eze và Morgan Rogers đang chiếm trọn niềm tin cho vai trò hộ công của Tam Sư tại World Cup 2026.

Thomas Tuchel đang thực hiện một cuộc cách mạng về nhân sự đầy quyết liệt tại đội tuyển Anh. Từ vị thế những ngôi sao không thể đụng đến, bộ đôi Cole Palmer và Phil Foden đang đứng trước thực tế nghiệt ngã: bị gạch tên khỏi danh sách tham dự World Cup 2026 để nhường chỗ cho những gương mặt có phong độ ổn định hơn.

Sự sa sút chóng vánh của những biểu tượng mới

Cách đây chỉ hai năm, viễn cảnh bộ đôi trưởng thành từ học viện Manchester City vắng mặt trong một giải đấu lớn là điều không tưởng. Phil Foden từng là hạt nhân trong trận chung kết EURO 2024, trong khi Cole Palmer là chủ nhân của danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm của PFA. Thế nhưng, phong độ trồi sụt đã đẩy họ từ vị thế trụ cột xuống mức "người thừa" trong kế hoạch của Tuchel.

Cole Palmer, người từng ghi tới 37 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh trong hai mùa đầu tiên tại Chelsea, hiện chỉ có 9 pha lập công sau 25 trận mùa này. Sự thanh thoát và khả năng tạo đột biến từng làm nên thương hiệu của anh dường như đã biến mất đúng vào thời điểm quan trọng nhất của sự nghiệp quốc tế.

Thử nghiệm thất bại của Phil Foden

Tình cảnh của Phil Foden thậm chí còn đáng báo động hơn. Sau mùa giải 2023-24 rực rỡ với 27 bàn thắng trên mọi đấu trường, Foden hiện đang trải qua cơn hạn hán bàn thắng kéo dài. Bước ngoặt quyết định đến từ trận giao hữu với Uruguay vào tháng 3 vừa qua. Được trao vai trò số 10 khi Harry Kane vắng mặt, Foden hoàn toàn mất hút trên sân và bị thay ra ở phút 56.

Màn trình diễn mờ nhạt đó dường như đã củng cố quyết định của Tuchel: danh tiếng không thể khỏa lấp được sự thiếu hiệu quả trong hệ thống chiến thuật mới.

Kỷ nguyên của Eberechi Eze và Morgan Rogers

Trong triết lý của Thomas Tuchel, phong độ thực tế luôn được đặt lên hàng đầu. Người hưởng lợi lớn nhất từ sự cứng rắn này là Eberechi Eze của Arsenal. Dù số liệu thống kê không quá bùng nổ, Eze lại mang đến sự ổn định và tốc độ mà Tuchel khao khát.

Bên cạnh Eze, Morgan Rogers của Aston Villa cũng đang chiếm trọn niềm tin sau những màn trình diễn ấn tượng tại đấu trường châu Âu. Ngược lại, dù là chân sút nội tốt nhất Ngoại hạng Anh mùa này với 14 bàn, Morgan Gibbs-White vẫn không thể thuyết phục được chiến lược gia người Đức.

Việc đội tuyển Anh thi đấu bế tắc khi thiếu vắng Eze do chấn thương trong các trận đấu gần đây càng chứng minh tầm quan trọng của ngôi sao Arsenal. Với Tuchel, sự đột biến và khả năng duy trì cường độ cao là yếu tố kiên quyết để Tam Sư chinh phục đỉnh cao thế giới, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc phải loại bỏ những cái tên lừng lẫy nhất.