Rabobank dự báo thị trường thịt lợn 2026: Nguồn cung thắt chặt thúc đẩy giá hồi phục cuối năm Dự báo đàn lợn nái Trung Quốc giảm xuống 39 triệu con vào năm 2026. Nguồn cung khan hiếm trong nửa cuối năm sẽ hỗ trợ đà phục hồi giá thịt lợn trên toàn cầu.

Báo cáo quý I/2026 của Rabobank nhận định thị trường thịt lợn toàn cầu sẽ trải qua hai giai đoạn đối lập. Trong nửa đầu năm 2026, nguồn cung dồi dào dự kiến giữ giá ở mức thấp. Tuy nhiên, tình trạng thắt chặt nguồn cung trong nửa cuối năm sẽ là động lực chính thúc đẩy giá phục hồi trên diện rộng khi nhu cầu tiêu thụ và sản xuất dần cân bằng.

Trung Quốc mạnh tay cắt giảm đàn lợn nái

Theo Rabobank, Trung Quốc đang thực hiện chiến lược giảm quy mô đàn nái để giải quyết tình trạng dư cung kéo dài. Cụ thể, các doanh nghiệp hàng đầu tại quốc gia này dự kiến cắt giảm 1 triệu con lợn nái trong giai đoạn từ tháng 9/2025 đến tháng 1/2026.

Kết hợp với sự sụt giảm tại các trang trại quy mô vừa, tổng đàn lợn nái của Trung Quốc dự báo sẽ giảm xuống còn 39 triệu con vào năm 2026, thấp hơn đáng kể so với mức 40,3 triệu con ghi nhận vào tháng 9/2025. Động thái này được kỳ vọng sẽ ổn định lại thị trường nội địa lớn nhất thế giới sau giai đoạn biến động.

Thị trường thịt lợn toàn cầu năm 2026 dự báo có nhiều biến động về nguồn cung và chính sách thương mại

Áp lực dịch bệnh đè nặng lên các khu vực sản xuất chính

Tình hình sức khỏe đàn gia súc tiếp tục là rào cản lớn đối với nỗ lực tái đàn toàn cầu. Tại Mỹ và Mexico, dịch Hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ở lợn (PRRS) vẫn gây áp lực lên sản lượng, khiến tốc độ phục hồi diễn ra chậm chạp và không đồng đều.

Tại châu Âu, Tây Ban Nha đang đối mặt với rủi ro lớn từ dịch tả lợn châu Phi (ASF) bùng phát trên lợn rừng từ tháng 11/2025. Dù chưa ảnh hưởng trực tiếp đến đàn lợn nuôi, các biện pháp an toàn sinh học nghiêm ngặt và lệnh cấm nhập khẩu từ Nhật Bản, Philippines đang gây khó khăn cho hoạt động xuất khẩu của quốc gia này. Tại Đông Nam Á, dịch ASF vẫn tiếp diễn tại Việt Nam và Philippines, cản trở quá trình phục hồi sản xuất nội địa.

Sự thay đổi trong chính sách thương mại và rào cản thuế quan

Thương mại thịt lợn toàn cầu năm 2026 dự kiến biến động mạnh do các thay đổi về chính sách nhập khẩu từ những thị trường lớn. Mexico sẽ áp dụng hạn ngạch đối với các nhà cung cấp không thuộc hiệp định thương mại tự do (FTA) và tiến hành điều tra chống bán phá giá đối với thịt lợn từ Mỹ.

Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng áp dụng thuế chống bán phá giá đối với thịt lợn nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU). Ngược lại với xu hướng giảm của Mỹ và Canada, Brazil nổi lên như một điểm sáng khi ghi nhận mức tăng trưởng xuất khẩu 12% trong năm 2025, tạo lợi thế cạnh tranh đáng kể trong bối cảnh các đối thủ khác gặp khó khăn về thuế quan và dịch bệnh.