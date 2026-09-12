Racing Santander 2-1 Alaves: Racing Santander giành chiến thắng Alaves đứng trước thời cơ lớn để tiếp tục bám đuổi ngôi đầu bảng khi làm khách trước Racing Santander đang bất ổn tại thánh địa Estadio El Sardinero lúc 19h00.

Racing Santander 2 - 1 Alaves Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Racing Santander tiếp đón Alaves.

7' Thẻ vàng Phút 7': Nahuel Tenaglia (Alaves) nhận thẻ vàng (Foul).

8' Thẻ vàng Phút 8': Pablo Ibanez Lumbreras (Alaves) nhận thẻ vàng (Foul).

12' Racing Santander ép sân Cầm bóng: Racing Santander 75% - 25% Alaves, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 3 - 3.

18' BÀN THẮNG! Alaves (0-1) Phút 18': Ville Koski (Alaves) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

24' Racing Santander ép sân Cầm bóng: Racing Santander 64% - 36% Alaves, dứt điểm 1 - 5 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 4 - 6, cứu thua 3 - 1.

35' Thẻ vàng Phút 35': Yassir Zabiri (Racing Santander) nhận thẻ vàng (Dissent).

36' Racing Santander ép sân Cầm bóng: Racing Santander 64% - 36% Alaves, dứt điểm 3 - 8 (trúng đích 2 - 6), phạt góc 2 - 3; việt vị 1 - 5, phạm lỗi 5 - 9, cứu thua 5 - 2.

38' BÀN THẮNG! Racing Santander (1-1) Phút 38': Yassir Zabiri (Racing Santander) lập công (kiến tạo: Iñigo Vicente). Tỷ số: 1 - 1.

45' Thay người Phút 45' (Alaves): Carlos Protesoni vào sân thay Pablo Ibanez Lumbreras.

45' Thay người Phút 45' (Alaves): Nicolas Valentini vào sân thay Nahuel Tenaglia.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' Racing Santander ép sân Cầm bóng: Racing Santander 64% - 36% Alaves, dứt điểm 5 - 8 (trúng đích 3 - 6), phạt góc 2 - 3; việt vị 1 - 5, phạm lỗi 9 - 11, cứu thua 5 - 2.

53' BÀN THẮNG! Racing Santander (2-1) Phút 53': Yassir Zabiri (Racing Santander) lập công. Tỷ số: 2 - 1.

60' Racing Santander ép sân Cầm bóng: Racing Santander 63% - 37% Alaves, dứt điểm 10 - 8 (trúng đích 5 - 6), phạt góc 4 - 3; việt vị 1 - 7, phạm lỗi 9 - 13, cứu thua 5 - 3.

62' Thẻ vàng Phút 62': Antonio Blanco (Alaves) nhận thẻ vàng (Argument).

62' Thẻ vàng Phút 62': Jorge Salinas Viadero (Racing Santander) nhận thẻ vàng (Argument).

65' Thay người Phút 65' (Racing Santander): André Almeida vào sân thay Pablo García.

67' Thay người Phút 67' (Alaves): Carles Aleñá vào sân thay Antonio Blanco.

67' Thay người Phút 67' (Alaves): Toni Martínez vào sân thay Mariano Díaz.

72' Racing Santander ép sân Cầm bóng: Racing Santander 62% - 38% Alaves, dứt điểm 10 - 11 (trúng đích 4 - 7), phạt góc 4 - 4; việt vị 1 - 7, phạm lỗi 10 - 15, cứu thua 6 - 2.

74' Thay người Phút 74' (Racing Santander): Giorgi Guliashvili vào sân thay Yassir Zabiri.

74' Thay người Phút 74' (Racing Santander): Iker Luque vào sân thay Sergio Canales.

83' Thay người Phút 83' (Racing Santander): Maguette Gueye vào sân thay Matteo Prati.

83' Thay người Phút 83' (Racing Santander): Asier Villalibre vào sân thay Iñigo Vicente.

84' Racing Santander ép sân Cầm bóng: Racing Santander 59% - 41% Alaves, dứt điểm 10 - 13 (trúng đích 4 - 7), phạt góc 4 - 5; việt vị 2 - 9, phạm lỗi 13 - 15, cứu thua 6 - 2.

86' Thay người Phút 86' (Alaves): Aitor Mañas vào sân thay Angel Pérez Hidalgo.

88' VAR Phút 88': Card upgrade confirmed — André Almeida (Racing Santander).

89' Thẻ đỏ Phút 89': André Almeida (Racing Santander) nhận thẻ đỏ (Serious Foul).

90+7' Thay người Phút 90+7' (Racing Santander): Pedro Felipe vào sân thay Giorgi Guliashvili.

90+7' Thay người Phút 90+7' (Alaves): Miguel Rodríguez vào sân thay Aitor Mañas.

KT Kết thúc: Racing Santander 2-1 Alaves Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 21:00 12/09/2026

Đội hình chính thức Racing Santander Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV José Alberto López Alaves Sơ đồ 4-4-2 · HLV Quique Sánchez Flores 13 Julen Agirrezabala 2 Álvaro Mantilla 5 Pablo Ramón 24 J. Belocian 17 Jorge Salinas 23 Iván Martín 18 M. Prati 15 Pablo García 20 Sergio Canales 10 Iñigo Vicente 21 M. Zabiri 1 Sivera 7 Angel Pérez 14 N. Tenaglia 16 V. Koski 17 Jonny 4 Denis Suárez 19 Pablo Ibáñez 8 Antonio Blanco 21 A. Rebbach 15 L. Boyé 9 M. Díaz Dự bị Racing Santander 22 Pedro Felipe 31 Laro Gómez 16 Facundo González 4 Manu Hernando 14 M. Gueye 6 Íñigo Sainz-Maza 8 André Almeida 3 Aarón Martín 9 Juan Carlos Arana Alaves 12 Hugo Novoa 2 N. Valentini 27 X. Olaiz 3 Yusi 23 C. Benavídez 22 Miguel Rodríguez 6 Guevara 24 Selu Diallo 10 Carles Aleñá Cập nhật đội hình lúc 18:35 12/09/2026

Racing Santander Thống kê Alaves 57% Kiểm soát bóng 43% 11 Dứt điểm 16 4 Trúng đích 8 4 Phạt góc 6 16 Phạm lỗi 17 2 Việt vị 9 7 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật M. Zabiri Racing Santander 2 bàn V. Koski Alaves 1 bàn Iñigo Vicente Racing Santander 1 kiến tạo · điểm 7.11 Julen Agirrezabala Racing Santander Điểm 8.8

Cuộc chạm trán tại sân vận động Estadio El Sardinero lúc 19h00 ngày 12/09/2026 mở ra bước ngoặt quan trọng cho tham vọng của Alaves. Đội khách đang duy trì vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 10 điểm, qua đó nắm giữ cơ hội rất lớn để tiếp tục bám đuổi ngôi đầu. Ở chiều ngược lại, chủ nhà Racing Santander mới chỉ có được 4 điểm sau giai đoạn khởi đầu chật vật và hiện đứng ở vị trí thứ 13.

Vị thế bảng xếp hạng và cơ hội của đội khách

Mục tiêu của Alaves trong chuyến hành quân lần này là vô cùng rõ ràng. Với 10 điểm trong tay cùng vị trí nhì bảng, đội bóng xứ Basque hiểu rằng mỗi trận đấu ở giai đoạn này đều có thể quyết định cuộc đua đỉnh bảng. Khoảng cách điểm số vượt trội so với Racing Santander phản ánh chính xác sự ổn định mà đội khách đã thể hiện.

Trái ngược với đà thăng tiến của đối thủ, Racing Santander đang ngụp lặn ở nửa dưới bảng thứ bậc. Vị trí thứ 13 cùng vỏn vẹn 4 điểm khiến đội chủ sân Estadio El Sardinero chịu áp lực nặng nề. Việc phải chạm trán một đối thủ đang bám sát ngôi đầu là bài toán hóc búa cho ban huấn luyện đội chủ nhà.

Tương phản phong độ thời gian gần đây

Bức tranh về phong độ giữa hai câu lạc bộ cho thấy sự chênh lệch đáng kể. Alaves bước vào trận đấu với chuỗi 4 trận gần nhất bất bại, trong đó giành tới 3 chiến thắng và chỉ chấp nhận chia điểm 1 lần. Khả năng tích lũy điểm số tối đa cùng nhịp độ thi đấu ổn định giúp đội khách duy trì được sự tự tin cao độ.

Bên kia chiến tuyến, Racing Santander lại trình diễn bộ mặt phập phù. Trong 4 trận đấu gần đây nhất, đội bóng này chỉ có được 1 chiến thắng, 1 trận hòa và phải nhận tới 2 thất bại. Sự thiếu ổn định ở cả mặt trận phòng ngự lẫn khả năng định đoạt trận đấu đang kéo ghì đội chủ nhà lại phía sau.

Cán cân đối đầu nghiêng về Alaves

Lịch sử chạm trán trong những lần đối đầu gần đây cũng không mang lại nhiều tín hiệu tích cực cho người hâm mộ Racing Santander. Trong 5 lần so tài gần nhất giữa hai bên, Racing Santander hoàn toàn bất lực trong việc tìm kiếm một chiến thắng, khi chỉ giành được 3 trận hòa và phải nhận 2 thất bại.

Sự áp đảo về kết quả đối đầu giúp Alaves có thêm điểm tựa tâm lý vững vàng ngay cả khi phải thi đấu trên sân khách. Việc không thua trong cả 5 lần chạm trán gần nhất trước đối thủ tạo ra ưu thế tinh thần rất lớn cho các cầu thủ đội khách trong việc triển khai thế trận.

Nhận định xu hướng thế trận

Với ưu thế về phong độ lẫn động lực cạnh tranh vị trí số một, Alaves nhiều khả năng sẽ chủ động áp đặt lối chơi và kiểm soát nhịp độ trận đấu ngay từ những phút đầu. Khả năng duy trì sự tập trung cùng phong độ cao của hàng công sẽ là chìa khóa để đội khách hướng đến kết quả tích cực.

Trong khi đó, Racing Santander dù nắm lợi thế sân nhà Estadio El Sardinero nhưng sẽ phải thi đấu hết sức thận trọng. Trước một đối thủ vượt trội về sự liền mạch trong lối chơi và quyết tâm bám đuổi ngôi đầu, đội chủ nhà cần phải nỗ lực tối đa nếu muốn hy vọng giữ lại điểm số.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Racing Santander · 0 thắng 3 hòa Alaves · 2 thắng Racing Santander 1 - 1 Alaves Hòa Racing Santander 0 - 0 Alaves Hòa Racing Santander 1 - 2 Alaves ALA Alaves 3 - 0 Racing Santander ALA Racing Santander 1 - 1 Alaves Hòa

Racing Santander 5 trận gần nhất B T B H H 4 Trận 1-1-2 T-H-B 7 Ghi (TB 1.8) 8 Thủng lưới Alaves 5 trận gần nhất T T H T H 4 Trận 3-1-0 T-H-B 10 Ghi (TB 2.5) 3 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 4 4 0 0 +15 12 T T T T 2 Alaves 4 3 1 0 +7 10 T T H T 3 Sevilla 5 3 1 1 +2 10 T H B T T … 12 Espanyol 4 1 1 2 +1 4 H B B T 13 Racing Santander 4 1 1 2 -1 4 B T B H 14 Rayo Vallecano 4 1 1 2 -3 4 T B H B …

Tình hình lực lượng Racing Santander ✚ S. Eriksson (Shoulder Injury) ✚ A. Martin (Knee Injury) ✚ S. Eriksson (Shoulder Injury) ✚ A. Martin (Knee Injury) Alaves ✚ F. Garces (Suspended) ✚ M. Rodriguez (Ankle Injury) ✚ F. Garces (Suspended) ✚ M. Rodriguez (Ankle Injury)