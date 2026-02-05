Radja Nainggolan chê Scott McTominay là cầu thủ trung bình bất chấp phong độ đỉnh cao tại Napoli Cựu tiền vệ Radja Nainggolan gây tranh cãi khi đánh giá thấp kỹ thuật của Scott McTominay, khẳng định ngôi sao Napoli chỉ giỏi ghi bàn thay vì đóng góp vào lối chơi chung.

Bất chấp việc Scott McTominay đang trải qua quãng thời gian rực rỡ nhất sự nghiệp trong màu áo Napoli, cựu danh thủ Serie A Radja Nainggolan mới đây đã gây sốc khi đưa ra những nhận xét đầy tiêu cực về tiền vệ này. Nainggolan không ngần ngại gọi ngôi sao người Scotland là một "cầu thủ trung bình" và thừa nhận bản thân không hề thích phong cách thi đấu của cựu sao Manchester United.

McTominay đang bay cao nhưng không được Nainggolan công nhận.

Những lời chỉ trích trực diện về mặt kỹ thuật

Chia sẻ trên kênh Sky Calcio Unplugged, Nainggolan đã thẳng thắn bóc tách những điểm mà ông cho là hạn chế của McTominay. Theo cựu tiền vệ người Bỉ, dù McTominay có khả năng chọn vị trí và dứt điểm tốt, nhưng tầm ảnh hưởng lên lối chơi của cầu thủ này là không đáng kể.

"Tôi không thích cậu ta. Cậu ấy có thể ghi nhiều bàn thắng đấy, nhưng xét về lối chơi chung thì đóng góp lại hạn chế. McTominay có thể ghi 12, 13 hay 14 bàn, nhưng nếu phải xây dựng lối chơi, cậu ta không có kỹ thuật để vận hành giữa các tuyến. McTominay chỉ là một cầu thủ trung bình", Nainggolan nhận định. Quan điểm này gây ngạc nhiên lớn bởi tiền vệ 29 tuổi đã lột xác hoàn toàn kể từ khi gia nhập Napoli vào năm 2024 với mức phí chuyển nhượng 25,7 triệu bảng.

Sự đối lập giữa nhận định và thực tế sân cỏ

Trái ngược với những lời chê bai của Nainggolan, các số liệu thống kê và danh hiệu cá nhân lại chứng minh điều ngược lại. Tại sân Diego Armando Maradona, McTominay không chỉ là một cầu thủ ghi bàn mà còn là nhân tố chủ chốt giúp Napoli đăng quang Serie A mùa trước. Anh cũng chính là chủ nhân của danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.

Sau gần hai mùa giải, tiền vệ người Scotland đã ghi tổng cộng 26 bàn thắng, hiệu suất cực kỳ ấn tượng đối với một cầu thủ thi đấu ở trung tâm hàng tiền vệ. Tuy nhiên, với một tiền vệ thiên về kỹ thuật và khả năng tranh chấp như Nainggolan, những con số này vẫn không đủ để khỏa lấp khiếm khuyết về khả năng điều tiết trận đấu.

Hệ quy chiếu cá nhân của "Ngựa chứng" Nainggolan

Cựu tiền vệ của AS Roma và Inter Milan còn tự tin thiết lập một bảng xếp hạng đẳng cấp cá nhân để củng cố cho quan điểm của mình. Anh khẳng định: "Ở thời kỳ đỉnh cao, tôi giỏi hơn cả cậu ta (McTominay) lẫn Hakan Calhanoglu, nhưng tôi xếp Nicolo Barella lên trên mình".

Bên cạnh đó, Nainggolan cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Kevin De Bruyne và Luka Modric, những người mà anh cho là sở hữu nhãn quan và đẳng cấp thế giới thực sự. Nhìn chung, những phát biểu này một lần nữa khẳng định cá tính góc cạnh của Nainggolan - người vốn nổi tiếng với những phát ngôn gây tranh cãi và đời tư phức tạp. Hiện tại, ở tuổi 37, Nainggolan đã lùi xa đỉnh cao và đang thi đấu tại giải hạng hai của Bỉ.