Rafael Jodar lọt vào tứ kết Roland Garros 2026 giữa làn sóng chỉ trích thái độ Vượt qua Pablo Carreno Busta sau 5 set đấu kịch tính, tài năng trẻ Rafael Jodar lần đầu tiến vào tứ kết Grand Slam nhưng lại vướng loạt lùm xùm ứng xử với trẻ em.

Tài năng trẻ 19 tuổi của quần vợt Tây Ban Nha, Rafael Jodar, đang trở thành tâm điểm chú ý tại Roland Garros 2026 theo cách không mong muốn. Dù đang thể hiện phong độ thăng hoa trên sân cỏ đất nện để lần đầu tiên lọt vào tứ kết một giải Grand Slam, hạt giống số 27 lại đang đối mặt với những cáo buộc về hành vi ứng xử không chuẩn mực với các nhân viên và linh vật nhỏ tuổi.

Nghi vấn xô đẩy cô bé nhặt bóng và lời minh oan từ góc quay

Sự việc bắt đầu vào ngày 29/5, sau khi Jodar giành chiến thắng nghẹt thở trước tay vợt Alex Michelsen tại vòng 3. Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội X cho thấy khoảnh khắc Jodar di chuyển vào đường hầm để nghỉ giữa hiệp. Trong clip, một cô bé nhặt bóng khi đang lùi lại nhường đường đã bất ngờ ngã sụp xuống ngay vị trí tay vợt này đi qua.

Hình ảnh Jodar trong khoảnh khắc gây tranh cãi liên quan đến cô bé nhặt bóng.

Góc máy truyền hình ban đầu khiến nhiều người hâm mộ phẫn nộ vì cho rằng Jodar đã dùng tay gạt mạnh cô bé để lấy lối đi. Tuy nhiên, Jodar đã kịch liệt phủ nhận trong buổi họp báo: "Tôi không hề chạm vào cô bé. Cô bé bị vấp vào tấm bạt phủ sân phía sau rồi ngã. Tôi chỉ đang vẫy tay ra hiệu cho ban huấn luyện chuẩn bị đồ dùng".

Các phân tích hình ảnh chậm sau đó cùng ý kiến từ chuyên gia Rennae Stubbs xác nhận đây chỉ là ảo ảnh thị giác do góc máy. Ban tổ chức Roland Garros cũng không đưa ra bất kỳ án phạt nào đối với tay vợt người Tây Ban Nha sau khi xem xét kỹ tình huống.

Tiếp tục gây tranh cãi vì phớt lờ linh vật nhỏ tuổi

Khi dư luận về sự cố đầu tiên chưa kịp lắng xuống, Jodar lại một lần nữa trở thành mục tiêu chỉ trích sau trận đấu vòng 4 diễn ra vào ngày 31/5. Trước giờ bước ra sân Philippe-Chatrier để đối đầu với Pablo Carreno Busta, Jodar đã có hành động được cho là vô cảm với một cô bé linh vật (mascot).

Hành động phớt lờ người hâm mộ nhỏ tuổi của Jodar khiến cộng đồng mạng bất bình.

Ống kính máy quay ghi lại cảnh cô bé linh vật đứng chờ sẵn và chủ động giơ tay muốn đập tay cùng thần tượng, nhưng Jodar đã bước thẳng qua với khuôn mặt lạnh lùng mà không có bất kỳ phản hồi nào. Dù sau đó anh đã chủ động bắt tay cô bé tại khu vực lưới khi tung đồng xu, nhưng hành động trước đó đã khiến hình ảnh của "truyền nhân Nadal" bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong mắt công chúng.

Bản lĩnh chuyên môn và thử thách tại tứ kết

Trái ngược hoàn toàn với những rắc rối về thái độ, màn trình diễn của Jodar trên sân đấu lại vô cùng ấn tượng. Ở trận vòng 4, bất chấp áp lực từ khán đài, anh đã thực hiện cú lội ngược dòng không tưởng sau khi bị dẫn trước 2 set, đánh bại đàn anh Pablo Carreno Busta với tỷ số 4-6, 4-6, 6-1, 6-2, 6-2.

Chiến thắng này đánh dấu cột mốc quan trọng khi Jodar chính thức ghi tên mình vào vòng tứ kết Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp. Đối thủ tiếp theo của anh sẽ là hạt giống số 2 Alexander Zverev vào ngày 2/6. Đây sẽ là bài kiểm tra thực sự cho cả tài năng lẫn bản lĩnh tâm lý của tay vợt 19 tuổi giữa vòng vây của những chỉ trích về phong cách ứng xử.