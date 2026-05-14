Rafael Leao khao khát đến Ngoại hạng Anh: Man Utd và Chelsea sẵn sàng nhập cuộc Ngôi sao Rafael Leao quyết tâm rời AC Milan để tìm kiếm thử thách tại Premier League, với mức phí chuyển nhượng dự kiến từ 43 đến 52 triệu bảng Anh trong hè 2026.

Sau 7 năm gắn bó với sân San Siro, hành trình của Rafael Leao tại AC Milan dường như đang đi đến hồi kết. Ngôi sao người Bồ Đào Nha đã bày tỏ nguyện vọng rõ ràng về việc chuyển đến Ngoại hạng Anh, bất chấp những lời mời gọi hấp dẫn về mặt tài chính từ Saudi Arabia.

Rafael Leao muốn gia nhập Ngoại hạng Anh?

Theo báo cáo từ Corriere dello Sport, mối quan hệ giữa Rafael Leao và câu lạc bộ chủ quản đã trở nên căng thẳng trong 12 tháng qua. Dù từng là trụ cột không thể thay thế, chân chạy cánh 26 tuổi hiện đang tìm đường rời Italy. Đáng chú ý, Leao đã từ chối sự quan tâm từ Al-Hilal thuộc Saudi Pro League để ưu tiên môi trường bóng đá đỉnh cao tại Anh. Manchester United và Chelsea được cho là hai ứng viên hàng đầu đang theo sát tình hình và sẵn sàng đưa ra đề nghị từ 43 đến 52 triệu bảng Anh.

Sự sa sút phong độ và rào cản chiến thuật

Mùa giải 2025/26 chứng kiến hiệu suất ghi bàn của Rafael Leao sụt giảm đáng kể. Anh chỉ ghi được 10 bàn thắng và đóng góp 3 đường kiến tạo sau 30 lần ra sân. Nguyên nhân chính được giới chuyên môn chỉ ra là do sự thay đổi trong sơ đồ chiến thuật của huấn luyện viên Massimiliano Allegri.

Việc phải thi đấu trong sơ đồ hai tiền đạo khiến Leao không thể phát huy tối đa khả năng bùng nổ ở hành lang cánh trái sở trường. Sự rạn nứt trong mối quan hệ với ban huấn luyện đã thúc đẩy mong muốn tìm kiếm một bến đỗ mới, nơi anh có thể quay lại vai trò tiền đạo cánh để tái hiện phong độ đỉnh cao.

Thách thức về khả năng thích nghi tại Anh

Dù sở hữu tốc độ và kỹ năng rê dắt vượt trội, Rafael Leao vẫn khiến các đội bóng Ngoại hạng Anh lo ngại về tính kỷ luật trong lối chơi. Điểm yếu lớn nhất của ngôi sao này là khả năng hỗ trợ phòng ngự hạn chế và thói quen ít di chuyển khi không có bóng.

Trong bối cảnh bóng đá hiện đại đòi hỏi sự pressing đồng bộ từ toàn đội hình, lối chơi có phần tự do của Leao có thể trở thành rào cản lớn. Để thành công tại các đội bóng đang cạnh tranh danh hiệu như Man Utd hay Chelsea, cầu thủ người Bồ Đào Nha cần phải cải thiện sự kỷ luật và khả năng đóng góp vào lối chơi chung thay vì chỉ chờ đợi những tình huống phản công.