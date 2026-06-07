Rafael Leao nguy cơ lỡ World Cup 2026, Thomas Tuchel chấn chỉnh đội tuyển Anh Tiền đạo Rafael Leao đối mặt án treo giò từ FIFA sau hành vi bạo lực, trong khi HLV Thomas Tuchel công khai chỉ trích sự thiếu kỷ luật của các cầu thủ đội tuyển Anh.

Tiền đạo Rafael Leao đang đứng trước nguy cơ vắng mặt tại các trận đấu chính thức của World Cup 2026 sau sự cố thẻ đỏ trong trận giao hữu với Chile. Cùng lúc đó, nội bộ đội tuyển Anh cũng xuất hiện những tín hiệu không mấy lạc quan khi HLV Thomas Tuchel bày tỏ sự thất vọng về thái độ thi đấu của các học trò.

Rafael Leao và rắc rối kỷ luật trước thềm World Cup

Ngôi sao thuộc biên chế AC Milan, Rafael Leao, có thể phải ngồi ngoài trong trận mở màn của đội tuyển Bồ Đào Nha tại vòng chung kết World Cup 2026. Trong trận giao hữu mới đây với đội tuyển Chile, Leao đã nhận thẻ đỏ trực tiếp sau một tình huống đánh nguội đối thủ.

Rafael Leao có hành động không đẹp với đối thủ.

Dù đây chỉ là một trận giao hữu, Ủy ban Kỷ luật của FIFA hoàn toàn có quyền can thiệp và mở rộng án phạt dựa trên mức độ nghiêm trọng của hành vi bạo lực. Nếu FIFA quyết định tăng nặng hình phạt, Leao sẽ bị treo giò ở các giải đấu chính thức, một tổn thất không nhỏ cho hàng công của Bồ Đào Nha.

HLV Thomas Tuchel và bài toán kỷ luật tại tuyển Anh

Mặc dù giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước New Zealand vào rạng sáng ngày 7-6, HLV trưởng Thomas Tuchel vẫn không giấu nổi sự không hài lòng. Chiến lược gia người Đức chỉ trích gay gắt tinh thần thi đấu của "Tam Sư" trong hiệp thi đấu đầu tiên.

HLV Tuchel không hài lòng với màn trình diễn của tuyển Anh trong hiệp 1.

Ông Tuchel thẳng thắn chia sẻ rằng các cầu thủ đã chơi thiếu kỷ luật và không tuân thủ đúng đấu pháp đề ra, dẫn đến việc nhịp độ trận đấu bị kéo chậm một cách vô ích. Đây được xem là lời cảnh báo đanh thép của tân thuyền trưởng trước khi đội tuyển bước vào chiến dịch lớn.

Tranh cãi quanh việc Harry Maguire bị loại

Cựu danh thủ Roy Keane cũng đã lên tiếng về việc trung vệ Harry Maguire không có tên trong danh sách 26 cầu thủ tham dự World Cup 2026. Huyền thoại của Manchester United cho rằng Maguire chỉ có thể tự trách mình khi không thuyết phục được HLV Tuchel.

Keane nhấn mạnh rằng việc không lọt vào đội hình cuối cùng là lỗi của cá nhân cầu thủ và không nên đổ lỗi cho bất kỳ yếu tố ngoại cảnh nào. Nhận định này cho thấy tiêu chuẩn khắt khe mà Tuchel đang áp dụng tại đội tuyển Anh hiện nay.

Brazil duy trì phong độ, Mỹ đặt tham vọng vô địch

Trong một diễn biến khác, đội tuyển Brazil đã có chiến thắng sát nút 2-1 trước Ai Cập. Những người lập công cho đại diện Nam Mỹ là Endrick và Bruno Guimaraes, giúp Selecao củng cố niềm tin trước thềm giải đấu chính thức.

Tại Bắc Mỹ, hậu vệ Sergino Dest của đội tuyển Mỹ cũng khẳng định mục tiêu cao nhất là chức vô địch thế giới. Cầu thủ đang khoác áo PSV Eindhoven tin rằng tuyển Mỹ có đủ khả năng để tạo nên bất ngờ ngay trên sân nhà.

Những chuyển động bên lề đáng chú ý

Chính phủ Anh được cho là đã chuẩn bị kế hoạch diễu hành trị giá 500.000 bảng Anh (khoảng 16 tỷ VNĐ) nếu đội tuyển lên ngôi vô địch. Các công chức tại Whitehall đang xây dựng các kịch bản lễ hội quy mô lớn trên toàn quốc với niềm tin vào đoàn quân của HLV Tuchel.

Tại Mỹ, tiền đạo Aymen Hussein của đội tuyển Iraq vừa trải qua sự cố hy hữu khi bị giữ lại thẩm vấn suốt 7 giờ đồng hồ tại sân bay O’Hare, Chicago. Sự việc xảy ra ngay khi anh vừa đặt chân đến Mỹ để chuẩn bị cùng đội tuyển tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.