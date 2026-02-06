Rafael Nadal gây tranh cãi khi loại Roger Federer khỏi top 10 VĐV vĩ đại nhất Huyền thoại Rafael Nadal gây bất ngờ khi không điền tên Roger Federer vào danh sách 10 vận động viên vĩ đại nhất lịch sử; Serena Williams chuẩn bị tái xuất sân cỏ.

Trong thế giới quần vợt, mối quan hệ giữa Rafael Nadal và Roger Federer luôn được coi là biểu tượng của sự tôn trọng và cạnh tranh cao thượng. Tuy nhiên, một chia sẻ mới đây của "Vua đất nện" đã khiến cộng đồng người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi anh công bố danh sách những vận động viên vĩ đại nhất lịch sử theo quan điểm cá nhân.

Cú sốc khi Roger Federer vắng mặt trong danh sách của Nadal

Dù thường xuyên dành những lời có cánh cho người đồng nghiệp Thụy Sĩ, Rafael Nadal đã không điền tên Federer vào top 10 vận động viên vĩ đại nhất trong cuộc phỏng vấn với Netflix Sports. Đây là một quyết định gây ngạc nhiên, bởi với nhiều người, Federer chính là chuẩn mực của sự hoàn hảo và thành công trong làng banh nỉ trong suốt hai thập kỷ qua.

Thay vì chọn "Tàu tốc hành", Nadal đã liệt kê những cái tên lừng lẫy ở nhiều bộ môn khác nhau. Danh sách của tay vợt người Tây Ban Nha bao gồm: Michael Jordan (bóng rổ), Jack Nicklaus, Tiger Woods (golf), Novak Djokovic (quần vợt), Muhammad Ali (boxing), Michael Schumacher (F1), Usain Bolt (điền kinh), Michael Phelps (bơi lội) cùng hai huyền thoại bóng đá Diego Maradona và Pele. Đáng chú ý, Novak Djokovic là đại diện duy nhất của quần vợt nam được Nadal vinh danh trong danh sách này.

Serena Williams và kế hoạch tái xuất tại mùa giải sân cỏ

Bên cạnh những tranh luận về danh sách của Nadal, làng quần vợt thế giới còn đón nhận thông tin tích cực về Serena Williams. Theo tờ BILD, huyền thoại người Mỹ đang rục rịch chuẩn bị cho màn tái xuất đầy hứa hẹn. Serena dự kiến sẽ góp mặt tại giải sân cỏ ở Berlin diễn ra từ ngày 15/6 đến 21/6.

Ngoài ra, cũng có những đồn đoán về việc cô sẽ xuất hiện tại Queen's Club ở London để tham dự nội dung đánh đôi cùng tài năng trẻ Victoria Mboko. Sự trở lại của Serena không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn là cú hích tinh thần lớn cho người hâm mộ sau thời gian dài cô vắng bóng trên các sân đấu đỉnh cao.

Cảnh báo cho Tyson Fury trước thềm đại chiến

Chuyển sang đấu trường boxing, nhà cựu vô địch thế giới Duke McKenzie đã đưa ra lời khuyên đắt giá cho Tyson Fury. Trong bối cảnh "Vua giang hồ" đang tìm kiếm một đối thủ chạy đà trước trận đại chiến với Anthony Joshua, cái tên Andy Ruiz đã được đưa ra thảo luận như một phương án tiềm năng.

Tuy nhiên, McKenzie nhận định rằng Ruiz là một "khắc tinh" về mặt chiến thuật đối với Fury. Dù không có lợi thế về chiều cao hay sải tay, phong cách gây áp lực liên tục của võ sĩ người Mexico có thể tạo ra những rủi ro không cần thiết. Thay vào đó, chuyên gia này khuyến khích Fury nên tìm kiếm những đối thủ có sải tay dài để làm quen với phong cách thi đấu của Joshua.

Tại một diễn biến khác ở giải Birmingham Open, tay vợt Alex Eala của Philippines đã phải dừng bước ở nội dung đánh đôi sau thất bại sát nút trước cặp hạt giống số 2 Harriet Dart và Maia Lumsden với tỷ số 4-6, 6-2, 9-11.