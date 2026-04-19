Rafael Nadal khó trở thành huấn luyện viên chuyên nghiệp sau khi giải nghệ Toni Nadal khẳng định cháu trai sẽ không theo đuổi sự nghiệp huấn luyện viên chuyên nghiệp do rào cản về thời gian, trong khi lịch thi đấu ATP và kế hoạch của Anthony Joshua trở thành tâm điểm.

Tương lai của Rafael Nadal sau khi rời xa sân đấu chuyên nghiệp đang là chủ đề thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ, đặc biệt là sau những khoảnh khắc anh trực tiếp hỗ trợ tay vợt Iga Swiatek tại học viện quần vợt cá nhân. Tuy nhiên, khả năng "Vua đất nện" trở thành một huấn luyện viên toàn thời gian dường như đã bị loại bỏ bởi chính người thân cận nhất.

Rào cản khiến Nadal khó dẫn dắt thế hệ kế cận

Chia sẻ về định hướng tương lai của cháu mình, ông Toni Nadal khẳng định Rafael sẽ không tham gia vào công tác huấn luyện chuyên nghiệp. Theo phân tích của ông, vai trò này đòi hỏi sự cam kết tuyệt đối về thời gian, điều mà Nadal khó lòng đáp ứng sau hơn hai thập kỷ cống hiến không ngừng nghỉ trên sân đấu.

"Cuộc sống của Rafael đã được sắp xếp cho những ưu tiên khác. Một huấn luyện viên phải dành 100% thời gian cho công việc, trong khi cháu tôi đã dành hơn 20 năm thi đấu đỉnh cao. Hiện tại, Rafael có nhiều dự án khác và đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên gia đình", ông Toni Nadal cho biết.

Nadal không tham gia công tác huấn luyện

Sự hỗn loạn tại Madrid Open và làn sóng rút lui của các ngôi sao

Trong một diễn biến khác của làng quần vợt, Paul Annacone – cựu huấn luyện viên của huyền thoại Roger Federer – đã lên tiếng chỉ trích gay gắt cấu trúc lịch thi đấu hiện tại của ATP. Ông cho rằng việc kéo dài các giải Masters 1000 lên 12 ngày (gần hai tuần) là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng kiệt sức và chấn thương của các tay vợt.

Theo Annacone, mặc dù các nhà tổ chức lập luận rằng lịch thi đấu này giúp vận động viên có thêm ngày nghỉ, nhưng thực tế việc phải duy trì trạng thái tập trung và có mặt tại giải đấu trong thời gian dài làm tiêu hao quá nhiều năng lượng và cảm xúc. Đây được coi là lý do khiến hàng loạt tên tuổi lớn tuyên bố rút lui khỏi Madrid Open năm nay.

Alex Eala và thách thức tại giải Emilia-Romagna Open

Tại đấu trường WTA 125, tài năng trẻ Alex Eala đã chính thức ghi tên mình vào danh sách tham dự Emilia-Romagna Open tại Italia. Đây được dự báo là thử thách lớn đối với tay vợt này khi giải đấu quy tụ dàn vận động viên chất lượng như Wang Xinyu (hạng 32), Ann Li (hạng 36) và nhà đương kim vô địch Mayar Sherif.

Anthony Joshua ưu tiên Deontay Wilder trước khi đối đầu Tyson Fury

Trên sàn boxing, người đại diện Eddie Hearn đã xác nhận lộ trình thượng đài tiếp theo của Anthony Joshua. Trái với kỳ vọng của công chúng về một trận đại chiến ngay lập tức với Tyson Fury, Joshua ưu tiên tái đấu với đối thủ cũ Deontay Wilder.

Hearn tiết lộ rằng trận đấu với Fury vẫn nằm trong kế hoạch dài hạn của võ sĩ người Anh, nhưng Joshua cần một trận đấu khởi động để lấy lại nhịp độ và cảm giác thi đấu tốt nhất trước khi bước vào cuộc đối đầu lịch sử của hạng nặng.