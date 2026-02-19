Rafael Nadal thừa nhận khiến vợ khổ sở vì mê golf và tin tức thể thao sáng 19/2 Huyền thoại Rafael Nadal chia sẻ về sự xáo trộn gia đình do đam mê golf hậu giải nghệ, trong khi Ferrari ra mắt thiết kế đột phá cho Lewis Hamilton tại Bahrain.

Huyền thoại Rafael Nadal vừa có những chia sẻ thú vị về cuộc sống sau khi chia tay quần vợt chuyên nghiệp, trong khi các đấu trường F1 và MMA cũng chứng kiến những chuyển động nhân sự và kỹ thuật quan trọng. Từ sự vắng mặt kéo dài của Lorenzo Musetti đến những cải tiến khí động học của Ferrari, bức tranh thể thao thế giới sáng 19/2 mang đến nhiều thông tin chuyên sâu đáng chú ý.

Rafael Nadal và niềm đam mê golf quá đà hậu giải nghệ

Kể từ khi chính thức gác vợt vào tháng 11/2024, chủ nhân của 22 danh hiệu Grand Slam, Rafael Nadal, đã dành phần lớn thời gian rảnh rỗi cho môn golf. Tuy nhiên, sự say mê này dường như đang vượt quá mức bình thường. Nadal thừa nhận rằng niềm đam mê mới của anh đôi khi khiến vợ anh, Maria Francisca Perello, phải "khổ sở" vì sự hiện diện thường xuyên của anh trên sân golf và trước màn hình tivi theo dõi các giải đấu.

Nadal bén duyên với môn golf

"Vua đất nện" cho biết dù chỉ chơi vì mục đích giải trí, anh lại đang dành thời gian cho golf nhiều hơn bao giờ hết. Điều này dẫn đến những tình huống dở khóc dở cười trong sinh hoạt gia đình, khi thói quen xem các giải golf trên truyền hình của anh bắt đầu làm xáo trộn nhẹ nhịp sống thường nhật của vợ chồng anh.

Lorenzo Musetti chưa thể trở lại sau chấn thương trước Djokovic

Tay vợt Lorenzo Musetti tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ thi đấu do chấn thương cơ thắt lưng gặp phải tại Australian Open. Đây là chấn thương khiến anh phải bỏ cuộc đầy tiếc nuối trong trận tứ kết với Novak Djokovic, dù trước đó đã dẫn trước hai set. Chính Djokovic cũng thừa nhận bản thân đã gặp may mắn khi tận dụng được cơ hội này để tiến vào trận chung kết Grand Slam đầu tiên sau gần hai năm.

Kể từ sự cố đó, Musetti vẫn chưa thể cầm vợt trở lại. Anh đã lần lượt rút lui khỏi các giải đấu tại Buenos Aires, Rio và mới đây nhất là ATP 500 Acapulco. Sự vắng mặt này là một tổn thất lớn cho tài năng trẻ người Ý trong nỗ lực duy trì phong độ trên bảng xếp hạng ATP.

Ferrari gây sốc với thiết kế đột phá trên xe của Lewis Hamilton

Trong đợt chạy thử tiền mùa giải tại Bahrain, Scuderia Ferrari đã khiến giới chuyên môn F1 ngỡ ngàng khi giới thiệu một thay đổi triệt để ở phần đuôi chiếc SF-26. Đây là thiết kế chưa từng xuất hiện trong các buổi thử nghiệm trước đó và được kỳ vọng sẽ tạo ra lợi thế khí động học đáng kể.

Charles Leclerc là người đầu tiên trải nghiệm thiết kế này vào buổi sáng, trước khi nhường lái cho Lewis Hamilton vào buổi chiều. Giới chuyên gia nhận định, nếu cải tiến này mang lại hiệu suất vượt trội như kỳ vọng của Ferrari, các đối thủ sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc sao chép hoặc tìm ra phương án đối phó trong khoảng thời gian ngắn trước khi mùa giải chính thức bắt đầu.

Ronda Rousey tiết lộ bất đồng với UFC về trận tái xuất

Sau gần một thập kỷ vắng bóng, cựu vương Ronda Rousey đã xác nhận sẽ trở lại MMA để đối đầu với Gina Carano ở hạng cân 65 kg trong một sự kiện được phát sóng trên Netflix. Đáng chú ý, Rousey tiết lộ cô từng chủ động liên hệ với Chủ tịch Dana White để đưa trận đấu này về đấu trường UFC nhưng không đạt được thỏa thuận chung.

Việc một huyền thoại và là thành viên Hall of Fame của UFC như Rousey lại thi đấu ở một nền tảng ngoài giải đấu này đang gây ra nhiều tranh luận. Sự bất đồng về các điều khoản hợp đồng đã ngăn cản màn tái xuất được mong chờ nhất lịch sử UFC diễn ra dưới biểu trưng của tổ chức này.