Rafael Nadal và sứ mệnh thiện nguyện, UFC thay đổi hệ thống xếp hạng bằng AI Sau giải nghệ, Rafael Nadal dồn tâm sức cho quỹ từ thiện hỗ trợ trẻ em. Cùng lúc, UFC gây chấn động với hệ thống xếp hạng AI và Knicks tiến gần ngôi vương NBA.

Điểm nhấn thể thao sáng ngày 8/6 chứng kiến những bước đi mới của Rafael Nadal trong sự nghiệp thiện nguyện sau khi rời xa sân đấu chuyên nghiệp, cùng sự thay đổi mang tính lịch sử của giải võ thuật tự do hấp dẫn nhất hành tinh - UFC.

Rafael Nadal và sứ mệnh hỗ trợ trẻ em khó khăn

Huyền thoại quần vợt Rafael Nadal vừa có những chia sẻ đầy tâm huyết về dự định tương lai với quỹ từ thiện cá nhân. Kể từ khi chính thức gác vợt, tay vợt người Tây Ban Nha không hề nghỉ ngơi mà dành phần lớn thời gian để điều hành các sự kiện cộng đồng. Nadal khẳng định việc mở rộng quy mô quỹ là ưu tiên hàng đầu của anh lúc này.

“Tôi nghĩ bản thân cần phải gia tăng nguồn lực để giúp đỡ các trẻ em gặp khó khăn,” Nadal bộc bạch. Cựu số 1 thế giới nhấn mạnh rằng việc tạo ra một hệ thống hỗ trợ bền vững cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là mục tiêu quan trọng nhất trong chương mới của cuộc đời anh.

Rafael Nadal đang dành nhiều tâm huyết cho các hoạt động thiện nguyện sau khi giải nghệ.

UFC cách mạng hóa bảng xếp hạng bằng trí tuệ nhân tạo (AI)

Tại sự kiện UFC Fight Night 278, ban lãnh đạo giải đấu đã công bố một kế hoạch thay đổi triệt để cách thức xếp hạng võ sĩ. Khác với hệ thống hiện tại vốn phụ thuộc vào lá phiếu bình chọn của giới truyền thông – vốn thường xuyên gây tranh cãi vì tính chủ quan – hệ thống mới sẽ dựa hoàn toàn trên dữ liệu hiệu suất có thể đo lường.

Đáng chú ý, UFC dự kiến sẽ tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích các chỉ số thi đấu, từ đó đưa ra kết quả xếp hạng công bằng và chính xác nhất. Đây được coi là bước đi tiên phong của UFC trong việc áp dụng công nghệ sâu vào quản lý thể thao chuyên nghiệp.

New York Knicks chạm một tay vào chức vô địch NBA

Tại đấu trường NBA, New York Knicks đang tạo nên một cơn địa chấn thực sự trước San Antonio Spurs. Sau hai lượt trận đầu tiên đầy kịch tính ngay trên sân khách, Knicks đã xuất sắc giành lợi thế dẫn trước 2-0. Với việc được thi đấu hai trận tiếp theo tại thánh địa của mình, đội bóng thành New York đang đứng trước cơ hội lịch sử để kết thúc loạt chung kết với tỉ số 4-0 áp đảo.

Nếu duy trì được phong độ hủy diệt này, New York Knicks sẽ chính thức đăng quang ngôi vô địch NBA mùa giải 2025/26 sớm hơn dự kiến, một thành quả xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn đội.

Emma Raducanu và góc nhìn về sự bền bỉ trong thể thao hiện đại

Trước thông tin đàn chị Serena Williams tái xuất ở tuổi 44, nhà vô địch US Open 2021 Emma Raducanu đã có những chia sẻ thẳng thắn về định hướng sự nghiệp. Raducanu thừa nhận sự ngưỡng mộ sâu sắc đối với nghị lực của Serena nhưng cho rằng bản thân không có ý định thi đấu đến tuổi 40.

Tuy nhiên, tay vợt trẻ cũng lưu ý rằng với sự tiến bộ vượt bậc của khoa học thể thao hiện nay, các vận động viên hoàn toàn có khả năng kéo dài tuổi thọ nghề nghiệp. “Mọi người không thể biết trước tương lai, nhưng hiện tại tôi thực sự cảm phục những gì Serena đã và đang làm,” Raducanu cho biết.