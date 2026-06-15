Ragnar Oratmangoen rời FCV Dender trong đợt thanh lọc 13 cầu thủ tại Bỉ Tiền đạo Ragnar Oratmangoen chính thức chia tay FCV Dender sau khi hết hạn hợp đồng, nằm trong nhóm 13 cầu thủ bị thanh lọc nhằm phục vụ kế hoạch cải tổ tại giải VĐQG Bỉ.

Ragnar Oratmangoen, ngôi sao nhập tịch của đội tuyển Indonesia, đã chính thức khép lại hành trình thi đấu tại giải vô địch quốc gia Bỉ. Ban lãnh đạo câu lạc bộ FCV Dender vừa xác nhận tiền đạo này nằm trong danh sách những cái tên sẽ rời đội sau khi hợp đồng chính thức đáo hạn vào ngày 9/6/2026.

Ragnar Oratmangoen chia tay CLB Bỉ.

Cuộc thanh lọc lực lượng quy mô lớn tại FCV Dender

Quyết định chia tay ngôi sao gốc Hà Lan là một phần trong kế hoạch cải tổ toàn diện về mặt nhân sự của FCV Dender. Đáng chú ý, Oratmangoen không phải là cái tên duy nhất rời đi. Có tổng cộng 13 cầu thủ phải nói lời tạm biệt đội bóng sau khi kết thúc hợp đồng hoặc thỏa thuận cho mượn, cho thấy sự quyết liệt của đội bóng nước Bỉ trong việc làm mới đội hình cho mùa giải tiếp theo.

Danh sách các cầu thủ rời FCV Dender bao gồm nhiều gương mặt đáng chú ý như: Guillaume Dietsch, Michael Verrips, Gauthier Gallon, Bryan Goncalves, Benjamin Fredrick, Luc De Fougerolles, Noah Mbamba, Desmond Acquah, Jordan Kadiri, Alireza Jahanbakhsh, Ryan Adewusi, Bruny Nsimba và Ragnar Oratmangoen.

Đại diện câu lạc bộ FCV Dender chia sẻ: "Mỗi cầu thủ trong danh sách này đều đã đóng góp cho đội bóng theo những cách riêng biệt, từ sân cỏ đến phòng thay đồ. Chúng tôi ghi nhận và tri ân sự cống hiến hết mình của họ trong suốt thời gian khoác áo câu lạc bộ".

Tác động đối với đội tuyển quốc gia Indonesia

Việc trở thành cầu thủ tự do đặt ra bài toán quan trọng đối với cá nhân Ragnar Oratmangoen. Tiền đạo này hiện là trụ cột không thể thiếu trong sơ đồ chiến thuật của ban huấn luyện đội tuyển Indonesia. Sự ra đi này đồng nghĩa với việc Ragnar cần nhanh chóng tìm kiếm bến đỗ mới để đảm bảo cường độ thi đấu và duy trì phong độ đỉnh cao trước thềm các chiến dịch quốc tế quan trọng của bóng đá xứ vạn đảo.

Hiện tại, thông tin về bến đỗ tiếp theo của chân sút này đang thu hút sự quan tâm lớn từ giới chuyên môn và người hâm mộ khu vực Đông Nam Á. Với kinh nghiệm thi đấu tại châu Âu, Oratmangoen được kỳ vọng sẽ sớm gia nhập một môi trường cạnh tranh để tiếp tục phát triển sự nghiệp.