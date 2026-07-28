RAM DDR5 của CXMT bất ngờ vượt giá Samsung: Thực trạng thị trường bộ nhớ thời AI Dù dùng tiến trình cũ hơn Samsung, chip DDR5 của CXMT vẫn có giá cao vượt trội do cơn khát bộ nhớ từ các trung tâm dữ liệu AI trên toàn cầu.

Trái với kỳ vọng về một giải pháp bộ nhớ bình dân giúp hạ nhiệt cơn sốt RAM toàn cầu, dòng sản phẩm chip nhớ DDR5 đến từ hãng công nghệ Trung Quốc CXMT hiện đang được bán với mức giá vượt qua cả dòng RAM tương đương của Samsung. Cơn khát hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) bùng nổ đã khiến năng lực sản xuất wafer bị siết chặt, vô hình trung đẩy định giá của chip nhớ CXMT lên mức kỷ lục bất chấp các giới hạn kỹ thuật về hiệu suất.

KingBank memory modules using CXMT memory chips

Biến động giá bất ngờ: RAM bình dân đắt hơn thương hiệu hàng đầu

Trong suốt giai đoạn cuối năm 2025 và đầu năm 2026, các kỹ sư dựng máy và giới phân tích kỳ vọng sự xuất hiện của chip DRAM từ CXMT sẽ phá vỡ thế độc quyền của ba gã khổng lồ Samsung, SK Hynix và Micron. Về lý thuyết, sự bổ sung nguồn cung từ một nhà sản xuất mới sẽ giúp hạ giá RAM DDR5 trên thị trường tiêu dùng lẫn doanh nghiệp.

Tuy nhiên, diễn biến thực tế lại đi ngược lại dự đoán. Hiện tại, một thanh bộ nhớ 64 GB DDR5-5600 RDIMM dùng chip CXMT niêm yết bán lẻ lên tới 18.999 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 2.800 USD). Mức giá này cao hơn đáng kể so với mô-đun RDIMM cùng thông số kỹ thuật đến từ Samsung. Thậm chí, khi nhà sản xuất thiết bị phần cứng lớn như Huawei đề nghị mức chiết khấu, CXMT vẫn giữ nguyên mức giá bán đắt đỏ cho các mô-đun bộ nhớ máy chủ 64 GB DDR5 của mình.

Đáng lưu ý, tại sự kiện COMPUTEX 2026, ông Chris Xia - Giám đốc khu vực Úc và New Zealand của Lexar - đã cảnh báo rằng tình trạng tăng giá sẽ còn kéo dài trong nhiều năm tới. Ông nhận định người tiêu dùng không nên kỳ vọng vào sự sụt giảm mức giá bộ nhớ trong tương lai gần do năng lực sản xuất bị chiếm dụng phần lớn cho AI.

Phân tích kỹ thuật: Sự đánh đổi giữa hiệu năng và tính ổn định nguồn cung

Xét trên khía cạnh công nghệ chế tạo, chip nhớ của CXMT vẫn chưa thể san bằng khoảng cách với các đối thủ hàng đầu. Do sử dụng tiến trình sản xuất (fabrication node) thế hệ cũ hơn so với Samsung hay Micron, chip RAM của CXMT bộc lộ một số hạn chế rõ rệt về đặc tính vật lý.

Cụ thể, các mô-đun DDR5 dựa trên nền tảng chip CXMT tiêu tốn nhiều điện năng hơn, có mức xung nhịp tối đa thấp hơn và khả năng ép xung (overclocking) tương đối hạn chế. Mặc dù đây là điểm trừ lớn đối với người dùng cuối hoặc giới game thủ, các khách hàng trong mảng máy chủ và trung tâm dữ liệu lại có tiêu chí đánh giá hoàn toàn khác.

Tiêu chí so sánh Mô-đun DDR5 dùng chip CXMT Mô-đun DDR5 của Samsung Tiến trình sản xuất Nền tảng Node cũ hơn Nền tảng Node tiên tiến hơn Mức tiêu thụ điện năng Cao hơn Tối ưu hơn Khả năng ép xung Hạn chế Tốt hơn Ưu tiên thị trường Đảm bảo nguồn cung cho máy chủ/AI Đa dạng từ hạ tầng đến tiêu dùng

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp vận hành siêu máy tính và hệ thống máy chủ ưu tiên khả năng cung ứng liên tục và độ ổn định khi vận hành lâu dài hơn là khả năng ép xung. Vì vậy, hạn chế về mặt tiêu thụ điện năng không ngăn được việc chip nhớ CXMT được săn đón trên thị trường.

Cơ cấu nguồn cung và triển vọng thị trường bộ nhớ

Sự bùng nổ của các trung tâm dữ liệu AI đã buộc các nhà sản xuất wafer phải phân bổ phần lớn công suất cho nhóm khách hàng doanh nghiệp khổng lồ. Để đáp ứng nhu cầu này, CXMT đang lên kế hoạch mở rộng quy mô sản xuất từ 200.000 wafer/tháng lên 600.000 wafer/tháng thông qua các cơ sở sản xuất mới đi vào hoạt động tại Hefei và Shanghai.

Hơn nữa, CXMT đã nhanh chóng chốt các hợp đồng cung ứng dài hạn kéo dài đến năm 2027 với nhiều đơn vị sản xuất máy tính lớn. Nhìn chung, sự gia tăng năng lực sản xuất của CXMT đóng vai trò giải tỏa một phần áp lực thiếu hụt nguồn cung DRAM toàn cầu, nhưng không mang lại lợi ích giảm giá thành cho người tiêu dùng phổ thông trong ngắn hạn.