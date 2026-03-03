Thị trường Rằm tháng Giêng 3/3: Chợ Long Biên sôi động, hoa quả và đồ cúng đa dạng, giá ổn định Thị trường đồ cúng Rằm tháng Giêng 3/3 tại Hà Nội sôi động, hoa tươi, trái cây và lễ chay phong phú, giá tăng nhẹ nhưng nguồn cung dồi dào

Thị trường đồ cúng Rằm tháng Giêng sôi động từ sáng sớm

Ngày 3/3 đúng dịp Rằm tháng Giêng (Tết Nguyên tiêu), thị trường hàng hóa tại nhiều chợ dân sinh trên địa bàn Hà Nội ghi nhận không khí mua bán nhộn nhịp ngay từ sáng sớm. Người dân đi chợ chuẩn bị lễ cúng khiến các khu vực bán hoa tươi, trái cây và thực phẩm cúng lễ trở nên đông đúc.

Tại các chợ như Long Biên, Hàng Bè, Kim Liên, lượng khách mua sắm tăng mạnh từ cuối tuần trước rằm. Nhiều tiểu thương cho biết sức mua tăng rõ rệt so với ngày thường khi nhu cầu chuẩn bị lễ cúng gia tiên và đi lễ chùa tăng cao.

Hoa tươi được ưa chuộng, giá tăng nhẹ

Theo các tiểu thương tại chợ Hàng Bè, hoa tươi là mặt hàng tiêu thụ nhanh nên chủ yếu nhập các loại phổ biến, dễ bán. Đúng ngày rằm tháng Giêng, giá hoa tăng nhẹ khoảng 10.000 – 15.000 đồng so với ngày thường. Từ cuối tuần trước rằm, lượng khách mua hoa tăng gấp 2–3 lần.

Các loại hoa được nhiều gia đình lựa chọn gồm hoa cúc vàng và hoa sen. Màu sắc hoa tươi chủ yếu là vàng, đỏ và trắng, phù hợp với không gian thờ cúng và mang ý nghĩa cầu bình an, tài lộc đầu năm.

Theo ghi nhận tại các chợ, giá hoa dao động ở nhiều mức khác nhau. Hoa cúc vàng khoảng 10.000 – 20.000 đồng/bông hoặc 90.000 – 150.000 đồng/bó (10 cành).

Hoa cúc bó nhỏ có giá 25.000 – 30.000 đồng/bó (5–6 cành). Hoa lay ơn khoảng 15.000 – 20.000 đồng/bông hoặc 120.000 – 150.000 đồng/bó.

Hoa ly được bán với giá khoảng 120.000 – 200.000 đồng/bó (5–10 cành), cát tường khoảng 85.000 đồng/bó, cúc thọ dao động 50.000 – 120.000 đồng/bó.

Một người dân tại phố Nguyễn Hữu Huân cho biết giá hoa dịp rằm có nhỉnh hơn so với ngày thường, nhưng mẫu mã đa dạng nên dễ lựa chọn. Nhiều gia đình ưu tiên hoa cúc vàng và lay ơn đỏ vì vừa trang trọng vừa giữ được lâu.

Trái cây dồi dào, sức mua tăng trước rằm

Ở khu vực trái cây tại chợ Long Biên, tiểu thương cho biết nguồn cung năm nay khá dồi dào, không xảy ra tình trạng khan hàng. Sức mua tăng mạnh từ cuối tuần trước rằm khi nhiều gia đình chuẩn bị lễ cúng gia tiên và đi chùa.

Các loại trái cây được ưa chuộng gồm bưởi, mãng cầu, thanh long và xoài. Giá các loại mãng cầu, thanh long và xoài cát Hòa Lộc dao động khoảng 60.000 – 80.000 đồng/kg từ dịp vía Thần Tài đến nay.

Đồ cúng chay và lễ mặn phong phú

Ngoài hoa và trái cây, các món đồ cúng chay như xôi, chè, bánh dân gian cũng được bày bán với nhiều mẫu mã và hình thức tạo hình khác nhau. Giá các mặt hàng này tăng nhẹ khoảng 5–10% do chi phí nguyên liệu tăng.

Một phần xôi gấc, xôi đậu hoặc xôi ngũ sắc có giá khoảng 50.000 – 100.000 đồng. Gà thắp hương được bán với giá 250.000 – 300.000 đồng/kg. Chè kho khoảng 30.000 – 50.000 đồng/đĩa, bánh xu xuê khoảng 40.000 – 60.000 đồng/hộp.

Các sản phẩm chay như oản chay hoặc bánh bao có giá khoảng 25.000 – 60.000 đồng/set. Thực phẩm chay đóng gói cũng khá đa dạng với nhiều mức giá khác nhau.

Mì, bún, phở hoặc cháo chay ăn liền có giá khoảng 5.000 – 10.000 đồng/gói. Các sản phẩm chay khô như sườn non, bò lát hoặc gà lát khoảng 20.000 – 30.000 đồng/gói. Đồ hộp chay dao động từ 25.000 – 100.000 đồng/hộp, thực phẩm chay đông lạnh khoảng 40.000 – 60.000 đồng/gói.

Thị trường online cũng sôi động

Song song với các chợ truyền thống, thị trường bán hàng online cũng ghi nhận sức mua tăng trong dịp Rằm tháng Giêng. Các món lễ mặn chế biến sẵn như gà luộc, thịt luộc, thịt quay, giò lụa được nhiều người đặt mua.

Một con gà luộc sẵn được rao bán khoảng 450.000 – 600.000 đồng tùy kích cỡ. Thịt luộc có giá khoảng 80.000 – 120.000 đồng/phần, còn thịt quay khoảng 100.000 – 150.000 đồng/phần.

Theo người bán tại chợ Hàng Da, giá bán thực phẩm qua online thường thấp hơn khoảng 5% so với bán trực tiếp do không phát sinh chi phí mặt bằng. Nhiều đơn hàng trong khu vực gần còn được miễn phí giao hàng.

Nhu cầu cúng lễ tăng mạnh dịp đầu năm

Rằm tháng Giêng là dịp nhiều gia đình chuẩn bị lễ cúng để cầu bình an và thuận lợi cho năm mới. Vì vậy, thị trường thực phẩm và vật phẩm cúng lễ trở nên sôi động hơn.

Người tiêu dùng được khuyến nghị lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, mua tại cơ sở uy tín và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm để mâm cúng ngày rằm thêm trọn vẹn ý nghĩa.