Rạn nứt không thể hàn gắn giữa Mbappe và Arbeloa: Nội bộ Real Madrid bên bờ vực sụp đổ Chiến thắng 2-0 trước Real Oviedo không thể che lấp cuộc khủng hoảng tại Real Madrid khi Kylian Mbappe bị CĐV la ó và công khai đối đầu với HLV Alvaro Arbeloa.

Chiến thắng 2-0 trước Real Oviedo tại Santiago Bernabeu vừa qua không đủ để xoa dịu bầu không khí u ám đang bao trùm Real Madrid. Đằng sau những điểm số là một thực tại phũ phàng: mối quan hệ giữa siêu sao Kylian Mbappe và huấn luyện viên Alvaro Arbeloa đã hoàn toàn đổ vỡ, đánh dấu một trong những giai đoạn hỗn loạn nhất trong lịch sử hiện đại của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha.

Mối quan hệ giữa Mbappe và Arbeloa tan vỡ.

Bầu không khí nặng nề tại Santiago Bernabeu

Dù có hơn 62.000 khán giả lấp đầy khán đài, sân Santiago Bernabeu không còn là thánh đường của những niềm vui. Việc thi đấu trong bối cảnh không còn động lực cạnh tranh danh hiệu là một đòn giáng mạnh vào lòng kiêu hãnh của các Madridista. Chủ tịch Florentino Perez đã phải liên tục xuất hiện để cố gắng xoa dịu những cái đầu nóng, nhưng nỗ lực này dường như chưa mang lại kết quả khi tương lai của đội bóng đang trở nên bất định hơn bao giờ hết.

Sự tương phản với quá khứ hào hùng càng làm nỗi đau thêm dài. Những năm tháng thế hệ vàng với 5 chức vô địch La Liga liên tiếp dưới thời Hugo Sanchez và Butragueno giờ đây chỉ còn là ký ức xa xôi. Thực tại là một tập thể rệu rã, nơi viễn cảnh Jose Mourinho tái xuất đang trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết khi mùa giải thảm họa này dần khép lại.

Điểm sáng Gonzalo và sự ghẻ lạnh dành cho Mbappe

Giữa bức tranh tối màu, tài năng trẻ Gonzalo Garcia nổi lên như một điểm sáng hiếm hoi. Với lối chơi của một trung phong cổ điển, sở hữu tốc độ và bản năng sát thủ, Garcia đã thắp lên hy vọng cho người hâm mộ bằng bàn mở tỷ số ngay trước giờ nghỉ. Sự nhiệt huyết của anh cùng phong độ ổn định từ Brahim Diaz là những yếu tố duy nhất ngăn cản những tiếng la ó không ngớt từ khán đài.

Tuy nhiên, sự kiện tâm điểm lại diễn ra ở hiệp hai khi Arbeloa đưa Kylian Mbappe vào sân. Thay vì sự chào đón, siêu sao người Pháp phải hứng chịu một cơn mưa huýt sáo dữ dội. Thái độ thi đấu bị cho là hời hợt và thiếu chuyên nghiệp trong màu áo trắng thời gian qua đã khiến lòng kiên nhẫn của các cổ động viên đi đến giới hạn.

Nhiều CĐV Real la ó khi Mbappe xuất hiện.

Cuộc đối đầu trực diện trong phòng thay đồ

Kịch tính thực sự bùng nổ sau trận đấu khi Mbappe công khai chỉ trích phương pháp quản lý của Arbeloa. Tiền đạo này tiết lộ trong cay đắng rằng mình đã bị đẩy xuống vị trí lựa chọn thứ tư trên hàng công, xếp sau cả Vinicius, Gonzalo và tân binh Mastantuono. Đây được xem là một hình phạt nghiêm khắc mà Arbeloa dành cho thái độ của Mbappe.

Đáp trả lại học trò, Alvaro Arbeloa trong buổi họp báo đã không ngần ngại xác nhận sự rạn nứt này. Những nỗ lực xoay chuyển tình thế từ thời Xabi Alonso dường như đã đổ sông đổ bể kể từ sau sự cố của Vinicius tại El Clasico. Arbeloa không những không thể hàn gắn mà còn khiến phòng thay đồ trở nên rối ren hơn.

Mbappe khiến phòng thay đồ Real rối ren.

Khát vọng tái thiết từ đống đổ nát

Vào ngày lễ thánh San Isidro của Madrid, những ký ức về cú vô lê huyền thoại của Zinedine Zidane năm 2002 lại được gợi nhắc như một sự đối lập nghiệt ngã với hiện tại. Real Madrid của kỷ nguyên Galacticos từng đại diện cho vẻ đẹp và sự thống trị tuyệt đối, còn Real Madrid hiện tại lại là một sân khấu của những thử nghiệm thất bại.

Giờ đây, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đang đứng trước ngưỡng cửa của một cuộc thanh trừng triệt để. Từ ban huấn luyện đến nhân sự cầu thủ, tất cả cần được thay máu để đội bóng có thể tìm lại vị thế vốn có tại đấu trường quốc nội cũng như Champions League trong những mùa giải tới.