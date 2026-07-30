Rào cản thù lao 130.000 bảng mỗi tuần khiến thương vụ Dusan Vlahovic tới Man United rơi vào bế tắc Man United muốn bổ sung Dusan Vlahovic theo dạng tự do để gia cố hàng công, nhưng đòi hỏi mức lương 130.000 bảng mỗi tuần của chân sút Serbia khiến đàm phán đình trệ.

Manchester United đang tìm kiếm phương án gia tăng sức mạnh hàng công và Dusan Vlahovic nổi lên như một mục tiêu tự do đầy hấp dẫn. Tuy nhiên, rào cản tài chính xuất phát từ đòi hỏi mức thù lao 130.000 bảng mỗi tuần từ chân sút người Serbia đang khiến các cuộc đàm phán rơi vào trạng thái bế tắc.

Dusan Vlahovic là phương án nâng cấp hàng công Man United.

Bất đồng cấu trúc lương và rủi ro tài chính cho Man United

Theo nguồn tin từ tờ Tuttosport, Dusan Vlahovic đã trở thành cầu thủ tự do sau khi chính thức đáo hạn hợp đồng với Juventus. Ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford nhanh chóng đưa tiền đạo 26 tuổi này vào tầm ngắm nhằm tìm kiếm một phương án chất lượng để thay thế vị trí của Joshua Zirkzee.

Mặc dù vậy, thương vụ chiêu mộ chân sút người Serbia không diễn ra thuận lợi như mong đợi. Đòi hỏi mức lương lên tới 130.000 bảng mỗi tuần của Vlahovic đang tạo ra thách thức lớn cho quỹ lương của Quỷ đỏ. Giới thượng tầng Manchester United tỏ ra vô cùng e ngại việc phải đối mặt với rủi ro tài chính nếu đáp ứng mức đãi ngộ quá cao cho một cầu thủ dự kiến chỉ đóng vai trò xoay tua.

Đáng chú ý, ban huấn luyện Manchester United hiện tại vẫn ưu tiên trao cơ hội đá chính trên hàng công cho Benjamin Sesko. Việc chi trả một khoản thù lao khổng lồ cho phương án dự phòng bị đánh giá là bước đi thiếu an toàn trong chính sách quản trị tài chính hiện tại của đội bóng.

Sự sa sút phong độ và quyết định buông tay của Juventus

Quyết định để Vlahovic ra đi dưới dạng tự do của Juventus xuất phát từ chính những bất đồng sâu sắc về cấu trúc lương thưởng. Thay vì tìm cách bán rẻ tiền đạo này ở các kỳ chuyển nhượng trước, đại diện nước Ý chấp nhận mất trắng để giải phóng quỹ lương.

Từng là chân sút chủ lực hàng đầu tại Serie A, song phong độ của Vlahovic đã có dấu hiệu chững lại đáng kể. Trong mùa giải cuối cùng khoác áo đội bóng thành Turin, tiền đạo 26 tuổi này chỉ đóng góp 10 pha lập công sau 23 lần ra sân trên mọi đấu trường. Đây là hiệu suất giảm sút rõ rệt nếu so với thời điểm anh cập bến Juventus từ Fiorentina với bản hợp đồng đắt giá trị giá 70 triệu euro.

Sự cạnh tranh từ Barcelona và viễn cảnh thương vụ

Bên cạnh Manchester United, thị trường chuyển nhượng dành cho Vlahovic vẫn diễn ra sôi động khi Barcelona cũng nhảy vào cuộc đua. Đội bóng xứ Catalan được đánh giá là đối thủ cạnh tranh trực tiếp và nặng ký trong việc giành chữ ký của tiền đạo người Serbia.

Sự quan tâm từ các đội bóng lớn tại châu Âu càng khiến yêu cầu đãi ngộ cá nhân của Vlahovic tiếp tục duy trì ở mức cao. Điều này khiến bài toán đàm phán của Manchester United thêm phần phức tạp.

Nhìn chung, khả năng thương vụ Dusan Vlahovic cập bến Old Trafford được kích hoạt là không cao ở thời điểm hiện tại. Tiến trình đàm phán chỉ có thể chuyển biến tích cực nếu chân sút 26 tuổi chủ động nhượng bộ và chấp nhận giảm bớt yêu cầu về mặt tài chính.