Rào cản trải nghiệm thực tế trên điện thoại gập: Thách thức lớn đang chờ đón iPhone Duo Trải nghiệm thực tế cho thấy thiết bị gập bộc lộ nhiều điểm bất tiện về thao tác và đa nhiệm, đặt ra rào cản lớn đối với chiếc iPhone Duo sắp ra mắt.

Trên lý thuyết, mẫu iPhone Duo được kỳ vọng là một tuyệt tác công nghệ đánh dấu bước ngoặt lớn, thoát ly khỏi phong cách thiết kế dạng thanh quen thuộc của Apple. Dù vậy, các đánh giá chuyên sâu sau thời gian dài sử dụng dòng máy gập cho thấy không gian hai màn hình chưa chắc mang lại trải nghiệm tối ưu hơn màn hình đơn truyền thống.

Nghịch lý về tần suất sử dụng màn hình trong

Theo chia sẻ từ cây bút công nghệ Chris Hoffman của tạp chí PC sau một năm trải nghiệm thực tế dòng Samsung Galaxy Z Fold, chiếc điện thoại gập thường xuyên trải qua những ngày dài mà không một lần được mở rộng màn hình. Không gian hiển thị lớn tuy hấp dẫn trong quảng cáo nhưng lại hiếm khi phát huy giá trị trong sinh hoạt thường nhật.

Mang phom dáng bè ngang gợi nhớ đến chiếc Surface Duo từng xuất hiện tại sự kiện ra mắt tháng 9 của Apple, iPhone Duo đã sớm để lộ hạn chế khi cầm nắm bằng một tay. Tương tự như Samsung Galaxy Z Fold 6, trạng thái gập khiến độ dày của thiết bị tăng lên đáng kể, làm mất đi sự gọn nhẹ vốn có của dòng điện thoại thông minh hiện đại.

Đáng chú ý, người dùng có xu hướng e ngại việc mở màn hình lớn khi đang di chuyển ngoài đường hoặc đứng chờ tại nơi công cộng. Thân máy mỏng mảnh khi mở toang dễ tạo cảm giác chông chênh, trơn trượt khỏi lòng bàn tay. Do đó, thói quen giữ máy ở trạng thái gập để dễ dàng cất vào túi vẫn luôn chiếm ưu thế.

Bài toán công năng giữa điện thoại và hệ sinh thái sẵn có

Khi trở về nhà hay văn phòng, lý do để sử dụng màn hình gập lớn lại càng thu hẹp. Người dùng có xu hướng chuyển sang máy tính xách tay hoặc iPad với khung hình rộng rãi và bàn phím chuyên dụng hơn. Hệ quả là chiếc máy gập cuối cùng lại vận hành như một điện thoại dạng thanh thông thường, nhưng chủ nhân vẫn phải gánh chịu sự nặng nề và dày cộm trong suốt quá trình mang theo.

Về mặt tính năng, luận điểm cốt lõi của các dòng máy gập là chạy song song hai ứng dụng. Tuy nhiên, nhu cầu thực tế trên thiết bị di động phần lớn chỉ tập trung vào một tác vụ tại một thời điểm nhất định. Trải nghiệm vừa xem nội dung vừa thao tác công việc phụ hiện đã được tính năng hình trong hình (Picture-in-Picture) trên iPhone thông thường giải quyết hiệu quả.

Ranh giới giữa sự kỳ vọng và phân khúc người dùng

Việc cố gắng phân chia hai nửa màn hình để chạy đa nhiệm đôi khi làm chậm tiến trình công việc hơn so với thao tác chuyển đổi ứng dụng nhanh gọn trên iOS hay Android. Ngay cả hệ điều hành dành riêng cho iPad của Apple hiện vẫn còn những bất cập nhất định trong việc tối ưu hóa giao diện đa cửa sổ.

Dù iPhone Duo hứa hẹn đạt mức độ gia công và hoàn thiện phần cứng hàng đầu phân khúc, thiết bị này khó tránh khỏi những rào cản vật lý đặc thù của kiểu dáng gập. Sản phẩm có thể tạo ấn tượng lớn với nhóm người dùng đam mê công nghệ mới, nhưng bản chất dòng máy gập vẫn chưa phải là giải pháp thực sự tối ưu cho số đông người tiêu dùng.