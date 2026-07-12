Raphinha khước từ mức lương gấp 4 lần tại Al Hilal để tiếp tục gắn bó với Barcelona Tiền đạo Raphinha kiên quyết từ chối đề nghị 80 triệu euro cùng mức đãi ngộ gấp 4 lần từ Al Hilal để ở lại Barcelona, khẳng định lòng trung thành với đội chủ sân Camp Nou.

Giữa bối cảnh các ngôi sao hàng đầu thế giới liên tục bị thu hút bởi sức mạnh tài chính từ Saudi Pro League, Raphinha đã đưa ra một quyết định khẳng định giá trị thể thao vượt trên tiền bạc. Ngôi sao chạy cánh người Brazil đang trở thành tâm điểm của thị trường chuyển nhượng khi thẳng thừng từ chối những lời đề nghị "không tưởng" từ Trung Đông để tiếp tục hành trình tại xứ Catalan.

Raphinha quyết gắn bó với Barcelona.

Sức hút từ "núi tiền" của Al Hilal

Câu lạc bộ Al Hilal, dưới sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia (PIF), đã xác định Raphinha là mục tiêu chuyển nhượng ưu tiên hàng đầu trong mùa hè này. Theo các nguồn tin uy tín từ Mundo Deportivo, đại diện Saudi Arabia sẵn sàng chi ra tới 80 triệu euro để thuyết phục Barcelona nhượng lại cầu thủ 29 tuổi.

Đáng chú ý hơn là mức đãi ngộ cá nhân dành cho chân sút người Brazil. Al Hilal được cho là đã đặt lên bàn đàm phán mức lương ròng cao gấp bốn lần so với thu nhập hiện tại của anh tại sân Camp Nou. Đây là một con số có thể làm lung lay bất kỳ ngôi sao nào, nhưng với Raphinha, câu trả lời vẫn là một cái lắc đầu dứt khoát.

Lập trường đanh thép và niềm tin từ Hansi Flick

Chuyên gia tin chuyển nhượng Fabrizio Romano đã chính thức xác nhận về tương lai của cựu sao Leeds United. Ông cho biết: "Đối với Raphinha, Al Hilal là câu lạc bộ đang khao khát có được anh ấy nhất. Họ muốn đưa anh đến Saudi Arabia ngay lập tức, nhưng vào lúc này, mong muốn duy nhất của Raphinha là ở lại Barcelona."

Sự kiên định của Raphinha không chỉ đến từ tình yêu với màu áo Blaugrana mà còn xuất phát từ vị thế của anh trong kế hoạch của tân huấn luyện viên Hansi Flick. Chiến lược gia người Đức coi Raphinha là nhân tố then chốt, một mắt xích không thể thiếu trong sơ đồ chiến thuật giàu tốc độ và cường độ mà ông đang xây dựng tại Barcelona.

Bảng tóm tắt tình hình hợp đồng của Raphinha

Tiêu chí Chi tiết Thời hạn hợp đồng Đến năm 2028 Mức phí đề nghị từ Al Hilal ~80 triệu euro Vị thế trong đội hình Nhân tố chủ chốt dưới thời Hansi Flick Tình trạng hiện tại Đang hồi phục chấn thương gân kheo

Sẵn sàng cho mùa giải bùng nổ

Hiện tại, Raphinha đang nỗ lực hồi phục chấn thương gân kheo chân phải, vấn đề thể trạng phát sinh từ kỳ World Cup vừa qua. Dù chấn thương này đã hạn chế đáng kể thời gian ra sân của anh trong giai đoạn cuối mùa, nhưng các tín hiệu lạc quan cho thấy cầu thủ này sẽ kịp bình phục hoàn toàn cho chuyến du đấu tiền mùa giải.

Với bản hợp đồng còn thời hạn đến năm 2028, Raphinha đang nắm giữ tương lai của mình trong tay. Việc từ chối mức lương khổng lồ từ Saudi Arabia không chỉ là lời cam kết về lòng trung thành, mà còn là thông điệp đanh thép gửi đến ban lãnh đạo Barcelona về khát khao chinh phục những đỉnh cao danh hiệu tại châu Âu trong những năm tới.