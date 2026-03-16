Raphinha lập hat-trick, Barca vùi dập Sevilla 5-2 để nới rộng cách biệt với Real Madrid Màn trình diễn rực sáng của Raphinha cùng sự trở lại đầy cảm xúc của Gavi giúp Barcelona đánh bại Sevilla thuyết phục, củng cố ngôi đầu La Liga với 4 điểm cách biệt.

Barcelona tiếp tục thể hiện phong độ hủy diệt tại La Liga bằng chiến thắng áp đảo 5-2 trước Sevilla tại Camp Nou. Trận đấu không chỉ đánh dấu sự thăng hoa của hàng công với cú hat-trick từ Raphinha mà còn chứng kiến khoảnh khắc xúc động khi tiền vệ Gavi chính thức tái xuất sau chấn thương dài hạn. Kết quả này giúp thầy trò HLV Hansi Flick gia tăng khoảng cách với kình địch Real Madrid lên thành 4 điểm.

Raphinha và đêm diễn thăng hoa tại Camp Nou

Ngôi sao người Brazil, Raphinha, đã có một đêm thi đấu rực rỡ nhất kể từ đầu mùa giải. Anh mở tỷ số cho đội chủ nhà bằng một cú đá phạt đền theo phong cách Panenka đầy lạnh lùng, đánh lừa hoàn toàn thủ thành Vlachodimos. Sự tự tin của Raphinha tiếp tục được thể hiện khi ông thực hiện thành công quả penalty thứ hai trước khi hoàn tất cú hat-trick ở phút 51.

Raphinha lập hat-trick vào lưới Sevilla.

Màn trình diễn này được các chuyên gia đánh giá là "sự đáp trả của một nhà vô địch" sau những hoài nghi về phong độ ở các vòng đấu trước. Khi được rút ra nghỉ ở phút 82, toàn bộ khán đài Camp Nou đã đứng dậy dành cho tiền đạo mang áo số 11 những tràng pháo tay tri ân nồng nhiệt.

Khoảnh khắc bùng nổ của Gavi và dấu ấn La Masia

Phút 82 của trận đấu chứng kiến một trong những khoảnh khắc giàu cảm xúc nhất mùa giải: Gavi được tung vào sân thay cho Raphinha. Đây là lần đầu tiên tiền vệ trẻ này thi đấu chính thức kể từ tháng 8 năm ngoái, sau thời gian dài điều trị chấn thương nghiêm trọng. Bầu không khí tại sân vận động như nổ tung khi "chiến binh" của lò La Masia đặt chân trở lại thảm cỏ.

Bên cạnh Gavi, HLV Hansi Flick tiếp tục đặt niềm tin vào các tài năng trẻ khác. Xavi Espart, hậu vệ 18 tuổi, đã có màn ra mắt đội một đầy chững chạc. Trong khi đó, Fermin Lopez dù chỉ vào sân từ ghế dự bị cũng kịp để lại dấu ấn với đường kiến tạo thứ 8 trong mùa giải, giúp Raphinha ghi bàn thắng thứ ba. Sự hiện diện của Marc Bernal, Marc Casado và Lamine Yamal một lần nữa khẳng định chiều sâu lực lượng đáng nể từ học viện của CLB.

Joao Cancelo và sự linh hoạt trong lối chơi

Hậu vệ Joao Cancelo đã có một ngày thi đấu toàn diện trước khi rời sân ở phút 66. Chính pha xâm nhập vòng cấm táo bạo của anh ở phút thứ 8 đã buộc đối phương phạm lỗi, mang về quả phạt đền mở tỷ số cho Blaugrana. Đến phút 60, Cancelo tự mình ghi tên lên bảng điện tử với pha đi bóng xé toang hàng thủ Sevilla và dứt điểm chéo góc hiểm hóc.

Cancelo có bàn đầu tiên kể từ khi trở lại Barca.

Đây là bàn thắng đầu tiên của hậu vệ người Bồ Đào Nha kể từ khi anh trở lại khoác áo Barcelona. Sự cơ động của Cancelo bên hành lang cánh không chỉ giúp Barca chuyển trạng thái cực nhanh mà còn tạo ra quân số áp đảo trong các tình huống tấn công trung lộ.

Khẳng định vị thế ứng viên số một cho ngôi vương

Dù hàng công nã vào lưới đối phương 5 bàn, tiền đạo chủ lực Robert Lewandowski lại có một ngày thi đấu thiếu may mắn. Chân sút người Ba Lan đã bỏ lỡ ít nhất ba cơ hội mười mươi, trong đó có tình huống dứt điểm chệch cột dọc ở phút 84 khi khung thành đã rộng mở. Tuy nhiên, sự kém duyên của Lewandowski không làm giảm đi sức mạnh tổng thể của Barcelona.

Thống kê cho thấy Barca đã ghi tới 35 bàn thắng chỉ riêng trong hiệp 1 tại La Liga mùa này, một kỷ lục ấn tượng sau 28 vòng đấu. Với 3 điểm giành được trước Sevilla, đoàn quân của Hansi Flick không chỉ xây chắc ngôi đầu mà còn gửi đi thông điệp đanh thép tới Real Madrid trong cuộc đua vô địch năm nay.

