Raphinha lập hat-trick, Barcelona đè bẹp Sevilla 5-2 để áp sát cuộc đua Pichichi Thủ quân Raphinha tỏa sáng rực rỡ với cú hat-trick trong chiến thắng 5-2 của Barcelona trước Sevilla, qua đó chính thức ghi tên vào Top 10 chân sút tốt nhất La Liga.

Trong ngày thiếu vắng tài năng trẻ Lamine Yamal, Raphinha đã sắm vai người hùng khi đeo tấm băng thủ quân và dẫn dắt Barcelona giành chiến thắng hủy diệt 5-2 trước Sevilla tại vòng 28 La Liga. Màn trình diễn điểm 10 của tiền đạo người Brazil không chỉ giúp đội bóng xứ Catalunya củng cố vị thế mà còn đưa cá nhân anh thăng tiến mạnh mẽ trên bảng xếp hạng vua phá lưới.

Raphinha có một ngày thi đấu chói sáng.

Cú hat-trick định đoạt thế trận tại Camp Nou

Ngay từ những phút đầu trận đấu trên sân Spotify Camp Nou, Barcelona đã áp đặt lối chơi kiểm soát bóng vượt trội. Raphinha cụ thể hóa ưu thế này bằng hai pha dứt điểm chính xác trên chấm phạt đền ở phút thứ 9 và 21. Sự tự tin của thủ quân người Brazil đã tạo tiền đề tâm lý thuận lợi cho các đồng đội trẻ.

Cơn ác mộng của Sevilla tiếp tục kéo dài khi Dani Olmo gia tăng cách biệt lên 3-0 ở phút 38. Dù Oso ghi bàn rút ngắn tỷ số cho đội khách cuối hiệp một, Raphinha đã dập tắt mọi hy vọng lội ngược dòng bằng cú dứt điểm tinh tế ở phút 51 sau đường dọn cỗ của Fermin, hoàn tất cú hat-trick cá nhân. Những bàn thắng sau đó của Joao Cancelo và Sow chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục trong thế trận Barcelona áp đảo hoàn toàn với 61% thời lượng kiểm soát bóng.

Hậu vệ Sevilla không thể ngăn cản tuyển thủ Brazil.

Thống kê ấn tượng và sự vươn tầm của thủ quân Brazil

Theo dữ liệu từ trang thống kê Fotmob, Raphinha đã có một trận đấu đạt số điểm gần như tuyệt đối 9.7. Trong 82 phút có mặt trên sân, ngôi sao 29 tuổi đạt tỷ lệ chuyển hóa cơ hội 100% khi cả 3 cú dứt điểm trúng đích đều trở thành bàn thắng. Bên cạnh hiệu suất săn bàn, anh còn đóng góp tích cực vào lối chơi chung với 7 lần thu hồi bóng và 68 lần chạm bóng, minh chứng cho sự toàn diện trong triết lý bóng đá của HLV Hansi Flick.

Chiến tích này chính thức đưa Raphinha lọt vào Top 10 chân sút hàng đầu La Liga mùa này với tổng cộng 11 pha lập công. Dù vẫn kém Kylian Mbappe (23 bàn) một khoảng cách khá xa, nhưng trong bối cảnh siêu sao của Real Madrid đang phải ngồi ngoài vì chấn thương, cơ hội để Raphinha và những cái tên như Vedat Muriqi (18 bàn) hay Lamine Yamal (14 bàn) thu hẹp khoảng cách là rất rõ ràng.

Nhìn rộng hơn, phong độ thăng hoa của Raphinha sau giai đoạn đầu mùa chấn thương là tín hiệu cực kỳ tích cực cho Barcelona. Với hiệu suất ghi bàn ổn định cùng vai trò thủ lĩnh ngày càng đậm nét, tiền đạo người Brazil đang trở thành quân bài chiến lược không thể thay thế trong hành trình chinh phục danh hiệu của đội chủ sân Camp Nou.