Raphinha lập hat-trick siêu hạng, Barcelona đè bẹp Sevilla 5-2 tại Camp Nou

Barcelona vừa có chiến thắng tưng bừng 5-2 trước Sevilla trong một trận cầu phản ánh rõ nét hai thái cực đối lập trên hàng công. Trong khi Raphinha trình diễn phong độ của một ngôi sao hàng đầu với cú hat-trick đẳng cấp, chân sút chủ lực Robert Lewandowski lại gây thất vọng khi bỏ lỡ hàng loạt cơ hội ngon ăn.

Raphinha và màn trình diễn điểm 10

Tiền đạo người Brazil chính là linh hồn trong lối chơi tấn công của đội chủ sân Camp Nou. Với điểm số 9.3 gần như tuyệt đối, Raphinha không chỉ là cơn ác mộng thường trực cho hàng thủ Sevilla mà còn cho thấy sự lạnh lùng trên chấm 11m với hai quả phạt đền thành công.

Bên cạnh Raphinha, Joao Cancelo và Dani Olmo cũng có một ngày thi đấu rực sáng. Cancelo (7.9 điểm) tiếp tục chứng minh giá trị của một hậu vệ tấn công hiện đại với những pha leo biên đầy đột biến và trực tiếp ghi một bàn thắng. Trong khi đó, Dani Olmo (7.7 điểm) cho thấy nhãn quan chiến thuật sắc bén khi liên tục khai thác các khoảng trống giữa các tuyến của đối phương để ghi tên mình lên bảng tỷ số.

Nốt trầm Lewandowski và sự chệch choạc hàng thủ

Trái ngược với sự thăng hoa của các đồng đội, Robert Lewandowski (6.6 điểm) đã trải qua 90 phút vô cùng khó khăn. Dù nhận được nhiều sự tiếp bóng từ tuyến dưới, tiền đạo người Ba Lan lại liên tục dứt điểm hỏng ăn trong những tình huống tưởng chừng như đã có bàn thắng.

Hàng phòng ngự của Barcelona cũng để lại nhiều nỗi lo dù đội nhà giành chiến thắng đậm. Thủ thành Joan Garcia và trung vệ trẻ Pau Cubarsi (6.5 điểm) đều thi đấu dưới sức, thiếu sự tập trung cần thiết dẫn đến hai bàn thua không đáng có. Sự lỏng lẻo trong khâu kèm người của hệ thống phòng ngự là điểm trừ lớn nhất trong chiến thắng này của thầy trò HLV Barcelona.

Bảng điểm chi tiết đội hình Barcelona

Cầu thủ Vị trí Điểm số Ghi chú Raphinha Tiền đạo 9.3 Hat-trick, Cầu thủ xuất sắc nhất Joao Cancelo Hậu vệ 7.9 Ghi 1 bàn, tấn công hiệu quả Dani Olmo Tiền vệ 7.7 Ghi 1 bàn, nhãn quan tốt Marc Bernal Tiền vệ 7.0 Tròn vai, giữ nhịp tốt Joan Garcia Thủ môn 6.7 Thi đấu thiếu chắc chắn Robert Lewandowski Tiền đạo 6.6 Vô duyên, bỏ lỡ nhiều cơ hội Pedri Tiền vệ 6.3 Tàng hình trên sân

Dù vẫn còn những sai số ở hàng thủ và sự thiếu hiệu quả của một vài cá nhân, Barcelona vẫn cho thấy sức mạnh tấn công đáng nể. Chiến thắng này giúp đội bóng củng cố niềm tin về lối chơi áp đặt, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của Raphinha trong hệ thống chiến thuật hiện tại.