Raphinha phẫn nộ sau thất bại của Barcelona: "Đây thực sự là một vụ cướp" Tiền đạo Raphinha công khai chỉ trích công tác trọng tài sau khi Barcelona bị Atletico Madrid loại khỏi Champions League với tổng tỷ số 2-3, khẳng định đội nhà bị xử ép trắng trợn.

Hành trình của Barcelona tại đấu trường Champions League mùa này đã chính thức khép lại sau thất bại chung cuộc 2-3 trước Atletico Madrid sau hai lượt trận. Tuy nhiên, tâm điểm của sự chú ý không chỉ nằm ở kết quả chuyên môn mà còn ở những phát ngôn gay gắt từ phía các cầu thủ xứ Catalonia nhắm vào đội ngũ cầm cân nảy mực.

Sự phẫn nộ của ngôi sao người Brazil

Tiền đạo cánh Raphinha là người lên tiếng mạnh mẽ nhất sau trận đấu căng thẳng tại Madrid. Ngôi sao người Brazil khẳng định Barcelona đã bị tước đoạt kết quả một cách bất công bởi những quyết định thiếu công tâm từ các trọng tài. Chia sẻ với truyền thông, Raphinha tuyên bố: "Đối với cá nhân tôi, đây thực sự là một vụ cướp. Tôi không muốn bàn luận quá sâu, nhưng sự thật là chúng tôi đã thi đấu cực kỳ tốt và xứng đáng có được nhiều hơn thế này".

Raphinha cho rằng Barca phải nhận những quyết định bất lợi từ trọng tài.

Nghi vấn về tiêu chuẩn điều hành trận đấu

Không chỉ dừng lại ở việc chỉ trích chung chung, Raphinha còn đặt dấu hỏi lớn về tiêu chuẩn rút thẻ của tổ trọng tài. Anh cho rằng phía Atletico Madrid đã phạm lỗi nhiều lần nhưng các vị "vua áo đen" lại không hề rút ra bất kỳ chiếc thẻ vàng cảnh cáo nào đối với đội chủ nhà. "Điều tôi thực sự muốn hiểu rõ chính là tiêu chuẩn mà họ đang áp dụng đối với riêng câu lạc bộ Barcelona là gì", chân sút này nhấn mạnh sự bất bình về cách hành xử khác biệt giữa hai đội.

Bước ngoặt từ những tấm thẻ đỏ

Thực tế diễn biến trên sân cho thấy Barcelona đã gặp bất lợi cực lớn về quân số trong cả hai lượt trận của vòng tứ kết. Đội bóng xứ Catalonia đều phải nhận những chiếc thẻ đỏ trực tiếp do lỗi ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ rệt của đối phương. Việc phải thi đấu thiếu người ở những thời điểm vô cùng nhạy cảm đã phá vỡ kế hoạch chiến thuật của huấn luyện viên, trực tiếp dẫn đến thất bại chung cuộc đầy cay đắng trước kình địch tại La Liga.

Thất bại này không chỉ khiến Barcelona khép lại giấc mơ chinh phục đỉnh cao châu Âu mùa giải năm nay mà còn để lại dư âm tiêu cực về công tác điều hành trận đấu. Đối với Raphinha và các đồng đội, đây là một kết thúc nghiệt ngã và khó chấp nhận sau những nỗ lực không ngừng nghỉ trên sân cỏ.