Rapper Tunde Olayinka gây bão khi tuyên bố sẽ đưa Cole Palmer gia nhập Manchester United Giữa tin đồn về nỗi nhớ nhà và sự khao khát trở lại Manchester, tương lai của Cole Palmer tại Chelsea bất ngờ nóng lên sau động thái công khai từ người bạn thân.

Thế giới bóng đá vừa chứng kiến một tình huống hy hữu khi tương lai của ngôi sao sáng giá nhất Chelsea, Cole Palmer, bị đặt dấu hỏi lớn. Điều đáng nói, thông tin này không xuất phát từ giới truyền thông hay người đại diện, mà từ chính người bạn thân của anh trong một kỳ nghỉ tại Dubai, khơi dậy những đồn đoán về việc tiền vệ này muốn quay trở lại mái nhà xưa Manchester.

Lời tuyên bố gây sốc từ người bạn thân

Cụ thể, nam rapper Tunde Olayinka mới đây đã chia sẻ bức ảnh chụp cùng tiền vệ của The Blues kèm theo lời khẳng định chắc nịch về việc ngôi sao này sẽ gia nhập Manchester United trong tương lai. Trên trang cá nhân, Olayinka viết chú thích kèm biểu tượng Quỷ đỏ: "Một ngày nào đó, tôi sẽ đưa CP (Cole Palmer) tới Utd, trở lại mái nhà nơi cậu ấy thuộc về. Hãy đi hỏi cậu ấy xem đội bóng yêu thích của cậu ấy là CLB nào".

Cole Palmer một lần nữa được liên hệ với Man Utd.

Động thái công khai này ngay lập tức "đổ thêm dầu vào lửa" giữa bối cảnh xuất hiện nhiều báo cáo cho rằng ngôi sao 23 tuổi đang cảm thấy nhớ nhà. Palmer vốn sinh ra tại Wythenshawe, Manchester và chưa từng che giấu việc anh là một cổ động viên nhiệt thành của Quỷ đỏ từ khi còn nhỏ, dù trưởng thành từ lò đào tạo của Manchester City.

Nỗi nhớ nhà và bài toán kinh tế của Chelsea

Những đồn đoán về việc Palmer quan tâm đến việc chuyển tới Old Trafford bắt đầu rộ lên ngay sau khi Liam Rosenior trở thành huấn luyện viên trưởng của Chelsea. Áp lực từ việc phải thích nghi với môi trường London xa lạ và khao khát được ở gần gia đình tại Manchester được cho là những yếu tố khiến tâm lý của cầu thủ này bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, thực tế để thương vụ này xảy ra là một thách thức cực đại. Cole Palmer hiện đang sở hữu bản hợp đồng dài hạn có thời hạn đến tận năm 2033. Điều này đồng nghĩa với việc Chelsea nắm toàn quyền quyết định và sẽ yêu cầu một mức giá kỷ lục cho bất kỳ đội bóng nào muốn tiếp cận ngôi sao số một của mình.

Phản ứng của Cole Palmer và HLV Liam Rosenior

Bất chấp chiến dịch lôi kéo từ người bạn thân và những tin đồn hành lang, Cole Palmer vẫn duy trì thái độ chuyên nghiệp và bày tỏ sự hài lòng với cuộc sống hiện tại dưới triều đại mới. Chia sẻ về HLV Liam Rosenior, tuyển thủ Anh khẳng định: "Cuộc sống dưới thời Liam thật tuyệt vời, ông ấy truyền sự tự tin cho tất cả chúng tôi. Ông ấy để chúng tôi được là chính mình và chơi bóng tự do".

Palmer cũng nhấn mạnh rằng các chiến thuật và cách quản lý của Rosenior khiến anh cảm thấy rất thích thú. Anh hứa hẹn người hâm mộ sẽ sớm được thấy phiên bản tốt nhất của mình khi thể trạng hồi phục hoàn toàn. Sự việc đã buộc HLV Rosenior phải lên tiếng giải quyết trong một cuộc họp báo gần đây nhằm ổn định phòng thay đồ trước những làn sóng tin đồn không đáng có.

Dù vậy, với sợi dây liên kết tình cảm quá lớn dành cho Manchester United và sự tác động từ những người thân thiết, câu chuyện về tương lai của Cole Palmer chắc chắn sẽ còn là chủ đề tiêu tốn nhiều giấy mực của báo chí Anh trong các kỳ chuyển nhượng sắp tới.