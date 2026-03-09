Rashford rực sáng tại Barca: Thương vụ 26 triệu bảng khiến MU hối hận Marcus Rashford đang hồi sinh mạnh mẽ dưới thời Hansi Flick, biến điều khoản mua đứt 26 triệu bảng thành món hời và khiến giới chủ INEOS của Man Utd phải tiếc nuối.

Quyết định chiêu mộ Marcus Rashford theo dạng cho mượn từ Manchester United đang chứng minh là một nước đi bậc thầy của ban lãnh đạo Barcelona trong bối cảnh tài chính khó khăn. Với 20 lần trực tiếp in dấu giày vào các bàn thắng trên mọi đấu trường mùa này, tiền đạo người Anh đã đập tan mọi sự hoài nghi ban đầu để trở thành nhân tố không thể thay thế trong đội hình của huấn luyện viên Hansi Flick.

Rashford đang hạnh phúc ở Barca.

Sự hoài nghi và niềm tin của Deco

Trước khi Rashford cập bến Camp Nou, thương vụ này từng vấp phải không ít sự phản đối. Ứng viên chủ tịch Xavier Vilajoana từng công khai đặt câu hỏi về mức phí mua đứt 26 triệu bảng, cho rằng số tiền đó nên được đầu tư vào các tài năng trẻ như Jan Virgili từ Real Mallorca thay vì một cầu thủ đang sa sút phong độ tại Premier League.

Tuy nhiên, Giám đốc thể thao Deco đã bảo vệ quan điểm của mình đến cùng. Bị thuyết phục bởi màn trình diễn của Rashford trong sáu tháng khoác áo Aston Villa trước đó, Deco tin rằng đây là một "canh bạc" không rủi ro. Thực tế đã chứng minh ông đúng khi Rashford nhanh chóng hòa nhập và trở thành mũi nhọn nguy hiểm nhất bên hành lang cánh trái của Blaugrana.

Sai lầm chiến lược của giới chủ INEOS

Trong khi Barcelona hân hoan với phong độ của Rashford, giới chủ INEOS tại Manchester United lại đang phải đối mặt với cảm giác hối tiếc sâu sắc. Thời điểm đẩy Rashford ra đi, ưu tiên hàng đầu của nửa đỏ thành Manchester chỉ là cắt giảm quỹ lương để tiết kiệm khoản chi phí 15 triệu bảng trong một mùa giải.

Chính sự nóng vội này đã khiến Man Utd chấp nhận cài cắm điều khoản mua đứt chỉ với giá 26 triệu bảng - một con số thấp hơn rất nhiều so với giá trị thực tế của ngôi sao sinh năm 1997 hiện tại. Đáng chú ý, để có thể gia nhập đội chủ sân Camp Nou, Rashford thậm chí đã chấp nhận cắt giảm thu nhập cá nhân, minh chứng cho khát khao cống hiến của anh cho đội bóng xứ Catalunya.

Flick đã biến Rashford thành quân bài chiến thuật hiệu quả.

Quân bài chiến thuật của Hansi Flick

Dưới góc độ chuyên môn, sự xuất hiện của Rashford đã giải quyết triệt để bài toán nhân sự cho Hansi Flick. Chiến lược gia người Đức muốn đẩy Raphinha vào trung lộ để đảm nhận vai trò số 10, tạo điều kiện cho bộ ba tấn công hoạt động linh hoạt hơn. Rashford lấp đầy khoảng trống bên hành lang trái, đồng thời sẵn sàng bó vào trong thi đấu như một tiền đạo mũi nhọn khi cần thiết.

Dấu ấn của anh đặc biệt rực rỡ tại đấu trường Champions League với 5 pha lập công và 4 đường kiến tạo. Điển hình là trận đấu làm khách trước Newcastle tại vòng 16 đội, nơi Rashford rực sáng với một cú đúp đẳng cấp: một pha đánh đầu mẫu mực và một cú nã đại bác đưa bóng đập mép dưới xà ngang vào lưới. Màn trình diễn xuất sắc này khiến những đồng đội như Ronald Araujo cũng phải dành lời ca ngợi đặc biệt cho chất lượng chuyên môn mà anh mang lại.

Thống kê ấn tượng của Marcus Rashford tại Barcelona

Chỉ số Thành tích Số lần góp công vào bàn thắng 20 Bàn thắng tại Champions League 5 Kiến tạo tại Champions League 4 Phí mua đứt dự kiến 26 triệu bảng

Với phong độ hiện tại, việc Barcelona kích hoạt điều khoản mua đứt 26 triệu bảng chỉ còn là vấn đề thời gian. Rashford không chỉ tìm lại bản ngã tại Tây Ban Nha mà còn chứng minh rằng, trong một hệ thống phù hợp, anh vẫn là một trong những tiền đạo cánh hàng đầu thế giới.