Rashford từ chối Real Madrid, quyết tâm gắn bó lâu dài với Barcelona Tiền đạo Marcus Rashford bày tỏ nguyện vọng duy nhất là tiếp tục cống hiến cho Barcelona thay vì gia nhập Real Madrid, bất chấp rào cản 30 triệu euro từ Man Utd.

Marcus Rashford đang đứng trước bước ngoặt lớn trong sự nghiệp sau một mùa giải thăng hoa rực rỡ tại Tây Ban Nha. Tiền đạo người Anh, hiện đang thi đấu cho Barcelona dưới dạng cho mượn từ Manchester United, đã tìm lại được bản ngã và trở thành nhân tố không thể thay thế trong đội hình của đội chủ sân Spotify Camp Nou.

Marcus Rashford vẫn chưa rõ tương lai thế nào sau mùa hè 2026.

Chìa khóa vạn năng tại Spotify Camp Nou

Sự hòa nhập của Rashford với triết lý bóng đá của Barcelona diễn ra nhanh chóng đến kinh ngạc. Trong mùa giải vừa qua, chân sút sinh năm 1997 đã đóng góp dấu giày vào 28 bàn thắng, bao gồm 14 pha lập công và 14 đường kiến tạo. Hiệu suất ấn tượng này không chỉ giúp anh trở thành trụ cột mà còn là nhân tố then chốt đưa "Blaugrana" tiến thẳng đến chức vô địch La Liga một cách thuyết phục.

Những thông số thống kê này đã thuyết phục hoàn toàn ban lãnh đạo đội bóng xứ Catalan. Theo chuyên gia chuyển nhượng Alfredo Martinez, Barcelona coi việc giữ chân Rashford là ưu tiên hàng đầu trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Đội bóng muốn biến anh thành biểu tượng mới cho tham vọng chinh phục các danh hiệu lớn trong tương lai gần.

Nút thắt tài chính 30 triệu euro

Dù cả cầu thủ và câu lạc bộ đều muốn tiếp tục gắn bó, rào cản lớn nhất hiện nay nằm ở bài toán kinh tế. Manchester United đã cài điều khoản mua đứt trị giá 30 triệu euro vào hợp đồng cho mượn. Trong bối cảnh khó khăn về tài chính, thượng tầng Barcelona đang nỗ lực đàm phán để kéo dài thời hạn mượn thêm một mùa giải nhằm giảm áp lực ngân sách.

Tuy nhiên, đội chủ sân Old Trafford đã thẳng thừng từ chối phương án này. Phía Manchester United kiên quyết muốn bán đứt Rashford ngay trong mùa hè 2026 để thu hồi vốn và tái đầu tư vào đội hình. Sự bế tắc giữa hai câu lạc bộ đã mở ra cơ hội cho các đối thủ khác, nổi bật nhất là Real Madrid.

Lời khước từ đanh thép với Real Madrid

Những tin đồn từ báo chí Tây Ban Nha cho thấy HLV Jose Mourinho, người được cho là sẽ tiếp quản ghế nóng tại Bernabeu thay Alvaro Arbeloa, rất khao khát tái ngộ với cậu học trò cũ. Một viễn cảnh Rashford gia nhập đội bóng hoàng gia đã được vẽ ra, đe dọa tạo nên một cơn địa chấn tại La Liga.

Bất chấp sức hút từ Real Madrid, thái độ của Rashford vẫn vô cùng kiên định. Tờ Mundo Deportivo tiết lộ ngôi sao người Anh chỉ tập trung 100% vào việc gắn bó với Barcelona. Những nguồn tin thân cận khẳng định Rashford không có ý định lắng nghe bất kỳ lời đề nghị nào khác, vì anh đang tận hưởng quãng thời gian hạnh phúc nhất sự nghiệp tại Catalonia.

Rashford vẫn tin Barcelona dù đội chủ sân Spotify Camp Nou chưa có động thái dứt khoát.

Hiện tại, tương lai của thương vụ này phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng xoay xở tài chính của Barcelona. Với việc Rashford đã công khai lòng trung thành, đội bóng xứ Catalan đang nắm lợi thế lớn trên bàn đàm phán để thuyết phục Manchester United đưa ra một mức giá hoặc lộ trình thanh toán linh hoạt hơn. Một bản hợp đồng dài hạn không chỉ là cái kết đẹp cho Rashford mà còn là lời khẳng định đanh thép cho tham vọng của Barcelona trong kỷ nguyên mới.