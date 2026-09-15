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Ratchaburi 4-6 SHANGHAI SIPG: SHANGHAI SIPG giành chiến thắng

Văn Thể15/09/2026 12:08

Ratchaburi hướng tới mục tiêu bám sát nhóm dự cúp châu lục khi tiếp đón SHANGHAI SIPG lúc 17:00 ngày 15/09/2026 trên sân vận động Dragon Solar Park.

Ratchaburi4 - 6SHANGHAI SIPGKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Ratchaburi tiếp đón SHANGHAI SIPG.

  • 14'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Ratchaburi 57% - 43% SHANGHAI SIPG, dứt điểm 2 - 0, phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 0 - 1.

  • 26'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Ratchaburi 56% - 44% SHANGHAI SIPG, dứt điểm 2 - 2, phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 0 - 2.

  • 31'BÀN THẮNG! SHANGHAI SIPG (0-1)

    Phút 31': P. O. Ampem (SHANGHAI SIPG) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

  • 36'BÀN THẮNG! SHANGHAI SIPG (0-2)

    Phút 36': P. O. Ampem (SHANGHAI SIPG) lập công (kiến tạo: Wu Lei). Tỷ số: 0 - 2.

  • 39'Thẻ vàng

    Phút 39': M. Ferreira (SHANGHAI SIPG) nhận thẻ vàng (Handling).

  • 39'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Ratchaburi 54% - 46% SHANGHAI SIPG, dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 3 - 0; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 6 - 3, cứu thua 0 - 3.

  • 45+1'BÀN THẮNG! SHANGHAI SIPG (0-3)

    Phút 45+1': P. O. Ampem (SHANGHAI SIPG) lập công (kiến tạo: J. Grau). Tỷ số: 0 - 3.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 3.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (Ratchaburi): T. Limwannasthian vào sân thay S. Allardice.

  • 51'BÀN THẮNG! SHANGHAI SIPG (0-4)

    Phút 51': Wu Lei (SHANGHAI SIPG) lập công (kiến tạo: Yue Xin). Tỷ số: 0 - 4.

  • 52'Ratchaburi ép sân

    Cầm bóng: Ratchaburi 58% - 42% SHANGHAI SIPG, dứt điểm 9 - 6 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 4 - 1; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 9 - 4, cứu thua 0 - 4.

  • 55'Thay người

    Phút 55' (Ratchaburi): E. Panya vào sân thay Tana.

  • 55'Thay người

    Phút 55' (Ratchaburi): D. Ting vào sân thay J. Curran.

  • 55'Thay người

    Phút 55' (Ratchaburi): C. Poomkaew vào sân thay Rafael Bilu.

  • 64'Thay người

    Phút 64' (SHANGHAI SIPG): Leonardo vào sân thay Wu Lei.

  • 64'Thay người

    Phút 64' (SHANGHAI SIPG): Liu Zhurun vào sân thay P. O. Ampem.

  • 64'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Ratchaburi 55% - 45% SHANGHAI SIPG, dứt điểm 9 - 7 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 5 - 1; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 9 - 5, cứu thua 0 - 4.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (Ratchaburi): N. Rakotoharimalala vào sân thay Bruno Mendes.

  • 70'Thay người

    Phút 70' (SHANGHAI SIPG): Fu Huan vào sân thay Yue Xin.

  • 70'Thay người

    Phút 70' (SHANGHAI SIPG): Jean Claude vào sân thay M. Ferreira.

  • 71'BÀN THẮNG! Ratchaburi (1-4)

    Phút 71': N. Rakotoharimalala (Ratchaburi) lập công (kiến tạo: C. Poomkaew). Tỷ số: 1 - 4.

  • 74'Thẻ vàng

    Phút 74': R. Mesa (Ratchaburi) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 76'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Ratchaburi 55% - 45% SHANGHAI SIPG, dứt điểm 14 - 9 (trúng đích 5 - 4), phạt góc 8 - 1; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 9 - 5, cứu thua 0 - 5.

  • 77'Thẻ vàng

    Phút 77': T. Limwannasthian (Ratchaburi) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 83'Thay người

    Phút 83' (SHANGHAI SIPG): M. Orr vào sân thay O. Melendo.

  • 84'BÀN THẮNG! Ratchaburi (2-4)

    Phút 84': N. Rakotoharimalala (Ratchaburi) lập công (kiến tạo: J. Viera). Tỷ số: 2 - 4.

  • 86'BÀN THẮNG! SHANGHAI SIPG (2-5)

    Phút 86': J. Grau (SHANGHAI SIPG) lập công. Tỷ số: 2 - 5.

  • 88'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Ratchaburi 55% - 45% SHANGHAI SIPG, dứt điểm 16 - 10 (trúng đích 7 - 5), phạt góc 9 - 2; việt vị 4 - 2, phạm lỗi 11 - 5, cứu thua 0 - 6.

  • 90+5'BÀN THẮNG! Ratchaburi (3-5)

    Phút 90+5': N. Rakotoharimalala (Ratchaburi) lập công (kiến tạo: T. Aggoun). Tỷ số: 3 - 5.

  • 90+6'BÀN THẮNG! Ratchaburi (4-5)

    Phút 90+6': E. Panya (Ratchaburi) lập công (kiến tạo: N. Rakotoharimalala). Tỷ số: 4 - 5.

  • 90+7'BÀN THẮNG! SHANGHAI SIPG (4-6)

    Phút 90+7': Leonardo (SHANGHAI SIPG) lập công. Tỷ số: 4 - 6.

  • KTKết thúc: Ratchaburi 4-6 SHANGHAI SIPG

    Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 6.

Cập nhật lúc 19:00 15/09/2026

Đội hình chính thức
Ratchaburi
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Worrawoot Srimaka
SHANGHAI SIPG
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Kevin Muscat
99
Kampol Pathomakkakul
27
Jesse Curran
4
Jonathan Khemdee
3
Tarek Aggoun
31
Sai Van Wermeskerken
48
Scott Allardice
16
Roque Mesa
7
Rafael Bilú
6
Pedro Dominguez Placeres
10
Jonathan Viera
9
Bruno Mendes
1
Yan Junling
19
Wang Zhenao
13
Zhen Wei
3
Guangtai Jiang
28
Yue Xin
16
Jaume Grau
10
Mateus Vital
7
Wu Lei
21
Óscar Melendo
17
Prince Ampem
44
Miguel Campos
Dự bị
Ratchaburi
1 Nopphon Lakhonphon97 Ukrit Wongmeema15 Adisorn Promrak5 Daniel Ting20 Sanchai Nonthasila28 Thossawat Limwannasthian42 Sorawit Panthong21 Ekanit Panya88 Chotipat Poomkaew
SHANGHAI SIPG
12 Chen Wei53 Li Zhiliang23 Fu Huan4 Wang Shenchao5 Zhang Linpeng20 Yang Shiyuan6 Yuan Zhang33 Liu Zhurun8 Jean Claude Aziangbe
Cập nhật đội hình lúc 16:33 15/09/2026
RatchaburiThống kêSHANGHAI SIPG
53%
Kiểm soát bóng
47%
21
Dứt điểm
11
9
Trúng đích
5
9
Phạt góc
2
11
Phạm lỗi
7
6
Việt vị
2
0
Thủ môn cứu thua
6
Cầu thủ nổi bật
Njiva Rakotoharimalala
Njiva Rakotoharimalala
Ratchaburi
3 bàn · 1 kiến tạo
Prince Ampem
Prince Ampem
SHANGHAI SIPG
3 bàn
Jaume Grau
Jaume Grau
SHANGHAI SIPG
1 bàn · 1 kiến tạo
Wu Lei
Wu Lei
SHANGHAI SIPG
1 bàn · 1 kiến tạo
Ekanit Panya
Ekanit Panya
Ratchaburi
1 bàn
Jonathan Viera
Jonathan Viera
Ratchaburi
1 kiến tạo · điểm 7.3

Ratchaburi đang nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục và cuộc tiếp đón SHANGHAI SIPG lúc 17:00 ngày 15/09/2026 trên sân vận động Dragon Solar Park trở thành điểm nhấn đáng chú ý. Đây là màn chạm trán mang ý nghĩa quan trọng khi cả hai câu lạc bộ đều đang tìm kiếm những bước tiến vững chắc trên bảng xếp hạng.

Cục diện bảng xếp hạng và thế cân bằng giữa hai đội

Bước vào cuộc so tài này, Ratchaburi hiện đang nắm giữ vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng với 0 điểm. Ngay phía sau, SHANGHAI SIPG theo sát ở vị trí thứ 11 và cũng sở hữu 0 điểm. Khoảng cách sít sao giữa hai đội cho thấy tính chất cạnh tranh trực diện của trận đấu, nơi mà từng chi tiết nhỏ đều có thể tác động đến vị thế của mỗi bên.

Với việc đứng liền kề nhau ở nhóm giữa bảng xếp hạng, màn đối đầu trên sân Dragon Solar Park sẽ là cơ hội để một trong hai đội bứt lên nhằm thu hẹp khoảng cách với nhóm trên, qua đó duy trì hy vọng trong cuộc đua cạnh tranh vị trí tham dự đấu trường châu lục.

Yếu tố sân bãi và điểm tựa của Ratchaburi

Được thi đấu trên sân nhà Dragon Solar Park, Ratchaburi có điểm tựa quan trọng từ sự quen thuộc về không gian thi đấu cũng như sự ủng hộ của khán giả nhà. Để hiện thực hóa mục tiêu bám đuổi nhóm dự cúp châu lục, đội chủ nhà cần thể hiện sự chủ động trong cách triển khai bóng và kiểm soát khu vực trung tuyến.

Trong khi đó, chuyến hành quân đến sân khách đặt ra thử thách không nhỏ cho SHANGHAI SIPG. Đội bóng này sẽ cần phải duy trì cự ly đội hình kỷ luật và sự tập trung cao độ nếu muốn giành điểm trước đối thủ đang xếp ngay phía trên mình.

Xu hướng tiếp cận và nhận định chuyên môn

Xét về tương quan hiện tại khi cả hai đội đều đang có cùng điểm số và thứ hạng sát nút, sự thận trọng nhiều khả năng sẽ được đề cao trong giai đoạn đầu của trận đấu. Một thế trận chặt chẽ, nơi các tình huống tranh chấp ở khu trung lộ diễn ra quyết liệt, là kịch bản rất dễ xảy ra.

Ratchaburi với lợi thế sân nhà được kỳ vọng sẽ tìm cách gia tăng áp lực ở những thời điểm thích hợp nhằm tìm kiếm bàn thắng mở nút thắt. Ngược lại, SHANGHAI SIPG cũng sẽ chờ đợi những khoảng trống phản công để tạo nên sự khác biệt. Sự tập trung của hàng thủ đôi bên sẽ là chìa khóa định đoạt cục diện của cuộc đọ sức này.

Ratchaburi
5 trận gần nhất
TBTTB
0
Trận
0-0-0
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
0
Thủng lưới
SHANGHAI SIPG
5 trận gần nhất
HTTTH
0
Trận
0-0-0
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
0
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Kashima000000
2Vissel Kobe000000
3Kashiwa Reysol000000
9Port FC000000
10Ratchaburi000000
11SHANGHAI SIPG000000
12Beijing Guoan000000

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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