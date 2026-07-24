RayCue tái sinh huyền thoại iMac G3 thành đồng hồ báo thức thông minh tích hợp trợ lý AI RayCue ra mắt TimeCapsule G3 mang thiết kế huyền thoại iMac G3 1998, kết hợp đồng hồ báo thức, loa Bluetooth cùng trợ lý AI tra cứu lịch sử độc đáo.

TimeCapsule G3 là thiết bị công nghệ đa năng được lấy cảm hứng thiết kế từ dòng máy tính iMac G3 huyền thoại năm 1998 của Apple, đóng vai trò như một chiếc đồng hồ báo thức, loa Bluetooth và trợ lý AI tích hợp. Sản phẩm do thương hiệu RayCue phát triển, sở hữu ngoại hình siêu nhỏ gọn với kích thước chỉ 10 x 8.5 x 8.9 cm cùng phần vỏ nhựa trong suốt đầy hoài niệm.

Thiết kế đậm chất hoài cổ trong diện mạo siêu nhỏ gọn

Ra mắt lần đầu vào năm 1998, iMac G3 được xem là một trong những thiết kế kinh điển nhất của Apple nhờ phần vỏ trong suốt nhiều màu sắc, mang đậm phong cách tương lai hoài cổ (retro-futuristic). Nhằm tái hiện lại biểu tượng này, RayCue đã thu nhỏ kiểu dáng nguyên bản xuống quy mô một phụ kiện để bàn. Toàn bộ phần vỏ trong suốt được thắp sáng từ bên trong bằng hệ thống đèn LED tích hợp, tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng trên bàn làm việc.

The TimeCapsule G3 is a digital clock, alarm, Bluetooth speaker, and AI historian all in one.

Phân tích kỹ thuật: Sự khác biệt giữa phiên bản Classic và Neo

Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, RayCue phân chia sản phẩm thành hai phiên bản phần cứng nhằm phục vụ các nhu cầu sử dụng khác nhau của người dùng.

Phiên bản TimeCapsule G3 Classic hướng đến chức năng cơ bản với màn hình phân đoạn 2.8 inch và còi báo (buzzer). Thiết bị hiển thị các thông số thời gian, nhiệt độ môi trường, độ ẩm và thời tiết hiện tại. Trong khi đó, phiên bản TimeCapsule G3 Neo nhận được nâng cấp lớn về mặt phần cứng khi trang bị tấm nền IPS độ phân giải 320 x 240 pixels, microphone và hệ thống loa chất lượng cao hơn.

Nhờ trang bị micro và loa nâng cấp, phiên bản Neo cho phép truy cập vào trợ lý AI thông minh. Ngoài khả năng trò chuyện thông thường, trợ lý này được tối ưu hóa riêng cho vai trò một nhà sử học AI, có khả năng giải đáp chính xác các sự kiện lịch sử như cung cấp thông tin cho câu hỏi "Điều gì đã xảy ra vào ngày này 40 năm trước?".

Thông số / Tính năng TimeCapsule G3 Classic TimeCapsule G3 Neo Màn hình Màn hình phân đoạn 2.8 inch Tấm nền IPS (320 x 240 pixels) Âm thanh Còi báo cơ bản (Buzzer) Loa chất lượng cao & Micro Tính năng AI Không hỗ trợ Trợ lý AI chuyên tra cứu lịch sử Kết nối & Loa Bluetooth Không hỗ trợ Có hỗ trợ Hiển thị môi trường Thời gian, nhiệt độ, độ ẩm, thời tiết Thời gian, thời tiết, giao diện AI

Nguồn năng lượng, mức giá và thời điểm mở bán

Cả hai phiên bản Classic và Neo đều sử dụng viên pin dung lượng 1.200 mAh (chuẩn pin 18650) và hỗ trợ sạc qua cổng USB-C tiện lợi, cho phép người dùng linh hoạt bố trí ở nhiều vị trí mà không phụ thuộc hoàn toàn vào dây nguồn.

Hiện tại, RayCue đang gây quỹ cho TimeCapsule G3 trên nền tảng Kickstarter. Với chương trình "Super Early Bird", phiên bản Classic có giá 49 USD (dự kiến giá bán lẻ là 99 USD), trong khi phiên bản Neo tích hợp trợ lý AI và Bluetooth có giá 79 USD. Sản phẩm dự kiến bắt đầu giao hàng toàn cầu từ tháng 9 năm 2026, chưa bao gồm chi phí vận chuyển, thuế nhập khẩu và thuế VAT địa phương.