Rayo Vallecano 0-1 Valencia: Valencia giành chiến thắng Các lần gặp gần đây giữa Rayo Vallecano và Valencia thường rất khó phân định, với 4 hòa trong 5 trận. Hai đội đá lúc 22h15 ngày 21/11 tại Estadio de Vallecas.

Rayo Vallecano 0 - 1 Valencia Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Rayo Vallecano tiếp đón Valencia.

13' Rayo Vallecano ép sân Cầm bóng: Rayo Vallecano 61% - 39% Valencia, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 0 - 1, cứu thua 0 - 1.

25' Rayo Vallecano ép sân Cầm bóng: Rayo Vallecano 62% - 38% Valencia, dứt điểm 6 - 3 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 2 - 2; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 1 - 3, cứu thua 0 - 2.

37' Rayo Vallecano ép sân Cầm bóng: Rayo Vallecano 59% - 41% Valencia, dứt điểm 9 - 4 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 5 - 2; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 2 - 4, cứu thua 0 - 4.

41' BÀN THẮNG! Valencia (0-1) Phút 41': José Copete (Valencia) lập công (kiến tạo: Javi Guerra). Tỷ số: 0 - 1.

45+1' Thẻ vàng Phút 45+1': Sergio Camello (Rayo Vallecano) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Rayo Vallecano 56% - 44% Valencia, dứt điểm 11 - 6 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 6 - 3; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 5 - 9, cứu thua 0 - 4.

61' Thay người Phút 61' (Rayo Vallecano): Adrià Pedrosa vào sân thay Georgiy Tsitaishvili.

61' Rayo Vallecano ép sân Cầm bóng: Rayo Vallecano 58% - 42% Valencia, dứt điểm 13 - 8 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 6 - 3; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 7 - 9, cứu thua 0 - 4.

62' Thay người Phút 62' (Rayo Vallecano): Pedro Díaz vào sân thay Randy Nteka.

64' Thẻ vàng Phút 64': Javi Guerra (Valencia) nhận thẻ vàng (Foul).

69' Thay người Phút 69' (Valencia): Filip Ugrinic vào sân thay Daniel Raba Antolín.

70' Thay người Phút 70' (Rayo Vallecano): Álvaro García vào sân thay Mujaid Sadick.

70' Thay người Phút 70' (Rayo Vallecano): Alexandre Zurawski vào sân thay Isi Palazón.

71' Thẻ vàng Phút 71': Jorge De Frutos (Rayo Vallecano) nhận thẻ vàng (Foul).

73' Thay người Phút 73' (Valencia): Mouctar Diakhaby vào sân thay José Copete.

73' Rayo Vallecano ép sân Cầm bóng: Rayo Vallecano 59% - 41% Valencia, dứt điểm 15 - 9 (trúng đích 5 - 1), phạt góc 7 - 3; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 8 - 13, cứu thua 0 - 5.

80' Thay người Phút 80' (Rayo Vallecano): Gnangoro Bouare vào sân thay Unai López.

83' Thay người Phút 83' (Valencia): Aaron Mayol vào sân thay Guido Rodríguez.

83' Thay người Phút 83' (Valencia): Hugo Duro vào sân thay Umar Sadiq.

83' Thay người Phút 83' (Valencia): Aliou Dieng vào sân thay Javi Guerra.

85' Rayo Vallecano ép sân Cầm bóng: Rayo Vallecano 60% - 40% Valencia, dứt điểm 19 - 11 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 8 - 5; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 10 - 16, cứu thua 1 - 5.

KT Kết thúc: Rayo Vallecano 0-1 Valencia Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

Cập nhật lúc 00:09 22/11/2026

Đội hình chính thức Rayo Vallecano Sơ đồ 4-3-3 · HLV Beñat San José Valencia Sơ đồ 4-4-2 · HLV J. Aguirre 25 E. Audero 2 A. Rațiu 24 F. Lejeune 15 Mujaid Sadick 14 Tsitaishvili 11 R. Nteka 6 P. Ciss 8 Unai López 19 Jorge de Frutos 10 Sergio Camello 7 Isi Palazón 1 Dimitrievski 22 Arnau Martínez 5 César Tárrega 3 Copete 24 Pablo Maffeo 19 Dani Raba 18 Pepelu 2 G. Rodríguez 11 Luis Rioja 8 Javi Guerra 6 U. Sadiq Dự bị Rayo Vallecano 33 J. Vertrouwd 21 Fran Pérez 3 M. Kumbulla 18 Álvaro García 9 Alemão 17 Adrià Pedrosa 36 G. Bouare 37 Rayane Belid 20 I. Balliu Valencia 37 Aimar Blázquez 4 M. Diakhaby 15 A. Dieng 9 Hugo Duro 10 H. Elliott 20 D. Foulquier 33 Aaron Mayol 27 David Otorbi 39 R. Sato Cập nhật đội hình lúc 21:49 21/11/2026

Rayo Vallecano Thống kê Valencia 63% Kiểm soát bóng 37% 21 Dứt điểm 11 5 Trúng đích 2 8 Phạt góc 5 11 Phạm lỗi 17 2 Việt vị 2 1 Thủ môn cứu thua 5

Cầu thủ nổi bật Copete Valencia 1 bàn Javi Guerra Valencia 1 kiến tạo · điểm 6.95 César Tárrega Valencia Điểm 8 Dimitrievski Valencia Điểm 7.84 Arnau Martínez Valencia Điểm 7.66 F. Lejeune Rayo Vallecano Điểm 7.46

Rayo Vallecano và Valencia gặp nhau lúc 22h15 ngày 21/11/2026 trên sân Estadio de Vallecas, trong một cuộc đối đầu mà lịch sử gần đây cho thấy rất khó phân định. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, hai đội hòa tới 4 trận, Rayo Vallecano thắng 1 trận và Valencia chưa có chiến thắng nào.

Thế đối đầu: hòa là kết quả quen thuộc

Con số 4 trận hòa trong 5 lần gặp nhau gần nhất cho thấy hai đội thường triệt tiêu sức mạnh của nhau. Rayo Vallecano là bên duy nhất từng giành chiến thắng trong giai đoạn này, nhưng cũng chỉ một lần.

Với Valencia, thành tích chưa thắng trong 5 lần đối đầu gần nhất là một thực tế đáng chú ý. Dù vậy, việc họ cũng không thua nhiều lần cho thấy đây là đối thủ khó bị đánh bại hoàn toàn.

Phong độ: Valencia vào trận với tinh thần tốt hơn

Rayo Vallecano thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận trong 5 trận gần nhất. Đội chủ nhà vừa để thua ở trận gần nhất, sau chuỗi hai chiến thắng liên tiếp trước đó.

Trong khi đó, Valencia cũng thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Tuy nhiên, khác với đối thủ, Valencia thắng ở trận gần nhất, nên có thể bước vào trận đấu này với tâm lý phấn chấn hơn.

Nhìn chung, phong độ của hai đội khá tương đồng về mặt tổng hợp, nhưng đều dao động thất thường. Cả hai đều xen kẽ giữa thắng và thua, chưa tìm được sự ổn định rõ rệt.

Vị trí trên bảng xếp hạng

Rayo Vallecano đang đứng thứ 14 với 12 điểm, còn Valencia xếp thứ 19 với 9 điểm. Khoảng cách giữa hai đội là 3 điểm và 5 bậc trên bảng xếp hạng.

Điều đó cho thấy đây là cuộc gặp giữa hai đội đang ở nửa dưới bảng, nơi mỗi điểm số đều có ý nghĩa. Một kết quả tích cực có thể giúp Valencia rút ngắn khoảng cách, còn Rayo Vallecano muốn tận dụng lợi thế sân nhà để nới rộng cách biệt.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với thế đối đầu thiên về hòa, yếu tố kỷ luật và sự chắc chắn trong tổ chức phòng ngự có thể đóng vai trò quan trọng. Rayo Vallecano sẽ cố gắng khai thác lợi thế thi đấu trên sân Estadio de Vallecas để giành thế chủ động.

Ngược lại, Valencia cần duy trì hưng phấn từ chiến thắng gần nhất để tạo ra sự khác biệt. Đội khách chưa thắng trong 5 lần đối đầu gần nhất, nên muốn phá vỡ mạch này, họ phải hiệu quả hơn trong những khoảnh khắc quyết định.

Nhận định

Những dấu hiệu từ phong độ, vị trí trên bảng xếp hạng và lịch sử đối đầu đều dẫn đến một trận đấu cân bằng. Rayo Vallecano có lợi thế sân nhà và thứ hạng cao hơn, trong khi Valencia mang theo đà tâm lý từ chiến thắng gần nhất.

Một trận đấu giằng co, ít khoảng cách và có thể được định đoạt bởi những chi tiết nhỏ là kịch bản dễ xảy ra nhất. Với lịch sử gặp nhau gần đây, kết quả hòa tiếp tục là khả năng không thể loại trừ.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Rayo Vallecano · 1 thắng 4 hòa Valencia · 0 thắng Valencia 1 - 1 Rayo Vallecano Hòa Rayo Vallecano 1 - 1 Valencia Hòa Rayo Vallecano 1 - 1 Valencia Hòa Valencia 0 - 1 Rayo Vallecano RV Valencia 0 - 0 Rayo Vallecano Hòa

Rayo Vallecano 5 trận gần nhất B T T B H 11 Trận 3-3-5 T-H-B 15 Ghi (TB 1.4) 21 Thủng lưới Valencia 5 trận gần nhất T B T B H 12 Trận 2-3-7 T-H-B 8 Ghi (TB 0.7) 20 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 12 11 0 1 +35 33 T T B T T 2 Real Madrid 12 10 0 2 +21 30 T T T T T 3 Atletico Madrid 12 9 1 2 +13 28 B T T T T … 13 Alaves 12 3 4 5 -2 13 H B H B B 14 Rayo Vallecano 11 3 3 5 -6 12 B T B H H 15 Getafe 12 3 3 6 -10 12 B T B H B … 18 Elche 12 2 4 6 -6 10 B B T H H 19 Valencia 12 2 3 7 -12 9 B T B H H 20 Malaga 12 0 5 7 -14 5 B B H B H

Tình hình lực lượng Rayo Vallecano ✚ A. Batalla (Broken calfbone) ✚ M. Kumbulla (Injury) ✚ Luiz Felipe (Knee Injury) ✚ O. Valentin (Knee Injury) ✚ A. Garcia (Hamstring Injury) ✚ J. Vertrouwd (Muscle Injury) Valencia ✚ S. Canos (Knee Injury) ✚ J. Gaya (Red Card) ✚ D. Lopez (Knee Injury) ✚ J. Vazquez (Muscle Injury)