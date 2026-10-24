Rayo Vallecano 0-3 Elche: Elche giành chiến thắng Các cuộc đối đầu gần đây giữa Rayo Vallecano và Elche thường có nhiều bàn thắng, và trận đấu lúc 19:00 ngày 24/10/2026 trên sân Estadio de Vallecas được kỳ vọng tiếp tục kịch bản cởi mở đó. Hai đội cách nhau chỉ 2 điểm trên bảng xếp hạng và cùng mang phong độ thiếu ổn định.

Rayo Vallecano 0 - 3 Elche Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Rayo Vallecano tiếp đón Elche.

10' Thẻ vàng Phút 10': Javier Morcillo Rodrigálvarez (Elche) nhận thẻ vàng (Foul).

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Rayo Vallecano 55% - 45% Elche, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 2 - 0); phạm lỗi 0 - 2, cứu thua 0 - 2.

23' BÀN THẮNG! Elche (0-1) Phút 23': Federico Redondo Solari (Elche) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 0 - 1.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Rayo Vallecano 49% - 51% Elche, dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 2 - 3); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 2 - 2.

30' Thẻ vàng Phút 30': Gonzalo Villar (Elche) nhận thẻ vàng (Foul).

30' Thẻ vàng Phút 30': Federico Redondo Solari (Elche) nhận thẻ vàng (Foul).

33' VAR Phút 33': Phạt đền được công nhận — Thomas Lemar (Elche).

35' Thẻ vàng Phút 35': Pathé Ciss (Rayo Vallecano) nhận thẻ vàng (Foul).

36' BÀN THẮNG! Elche (0-2) Phút 36': Fernando Niño Rodríguez (Elche) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 0 - 2.

37' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Rayo Vallecano 48% - 52% Elche, dứt điểm 6 - 6 (trúng đích 2 - 5); việt vị 1 - 1, phạm lỗi 5 - 3, cứu thua 3 - 2.

39' Hỏng phạt đền Phút 39': Pathé Ciss (Rayo Vallecano) sút hỏng phạt đền.

45' Thay người Phút 45' (Elche): Facundo Buonanotte vào sân thay Gonzalo Villar.

45' Thay người Phút 45' (Rayo Vallecano): Georgiy Tsitaishvili vào sân thay Jorge De Frutos.

45' Thay người Phút 45' (Rayo Vallecano): Alexandre Zurawski vào sân thay Sergio Camello.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Rayo Vallecano 51% - 49% Elche, dứt điểm 8 - 10 (trúng đích 2 - 8), phạt góc 0 - 1; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 7 - 6, cứu thua 6 - 2.

54' Thẻ vàng Phút 54': Adrià Pedrosa (Rayo Vallecano) nhận thẻ vàng (Foul).

60' Thay người Phút 60' (Rayo Vallecano): Jozhua Vertrouwd vào sân thay Adrià Pedrosa.

60' Thay người Phút 60' (Rayo Vallecano): Isi Palazón vào sân thay Pedro Díaz.

61' Thay người Phút 61' (Elche): Abiel Alessio Osorio vào sân thay Fernando Niño Rodríguez.

61' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Rayo Vallecano 53% - 47% Elche, dứt điểm 12 - 12 (trúng đích 3 - 8), phạt góc 2 - 2; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 9 - 8, cứu thua 6 - 3.

68' BÀN THẮNG! Elche (0-3) Phút 68': Germán Valera (Elche) lập công (kiến tạo: Facundo Buonanotte). Tỷ số: 0 - 3.

72' Thay người Phút 72' (Elche): Martim Neto vào sân thay Thomas Lemar.

72' Thay người Phút 72' (Elche): Tete Morente vào sân thay Lucas Cepeda.

73' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Rayo Vallecano 54% - 46% Elche, dứt điểm 13 - 13 (trúng đích 3 - 9), phạt góc 2 - 2; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 10 - 9, cứu thua 6 - 3.

76' Thay người Phút 76' (Rayo Vallecano): Gnangoro Bouare vào sân thay Ivan Balliu.

81' Thẻ vàng Phút 81': Álvaro García (Rayo Vallecano) nhận thẻ vàng (Dissent).

83' Thay người Phút 83' (Elche): Pedro Bigas vào sân thay Federico Redondo Solari.

85' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Rayo Vallecano 55% - 45% Elche, dứt điểm 16 - 16 (trúng đích 4 - 9), phạt góc 2 - 3; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 12 - 10, cứu thua 6 - 3.

KT Kết thúc: Rayo Vallecano 0-3 Elche Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 3.

Cập nhật lúc 21:01 24/10/2026

Đội hình chính thức Rayo Vallecano Sơ đồ 4-3-3 · HLV Beñat San José Elche Sơ đồ 4-3-3 · HLV M. Anselmi 25 E. Audero 20 I. Balliu 24 F. Lejeune 15 Mujaid Sadick 17 Adrià Pedrosa 4 Pedro Díaz 6 P. Ciss 8 Unai López 19 Jorge de Frutos 10 Sergio Camello 18 Álvaro García 1 M. Dituro 2 Buba Sangaré 5 F. Redondo 23 Víctor Chust 3 R. Revivo 12 Gonzalo Villar 47 J. Morcillo 18 T. Lemar 21 L. Cepeda 14 Fer Niño 11 Germán Valera Dự bị Rayo Vallecano 37 Rayane Belid 34 Iván Alonso Martín 36 G. Bouare 22 Pelayo Fernández 3 M. Kumbulla 30 Adrián Molina 7 Isi Palazón 21 Fran Pérez 14 Tsitaishvili Elche 6 Bigas 10 F. Buonanotte 16 Martim Neto 19 G. Diangana 17 Josan 13 Alejandro Iturbe 15 K. Lomónaco 20 Tete Morente 24 A. Osorio Cập nhật đội hình lúc 18:32 24/10/2026

Rayo Vallecano Thống kê Elche 57% Kiểm soát bóng 43% 18 Dứt điểm 16 5 Trúng đích 9 2 Phạt góc 3 15 Phạm lỗi 11 4 Việt vị 2 6 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật Germán Valera Elche 1 bàn F. Redondo Elche 1 bàn Fer Niño Elche 1 bàn F. Buonanotte Elche 1 kiến tạo · điểm 7.06 R. Revivo Elche Điểm 7.7 Buba Sangaré Elche Điểm 7.58

Các cuộc đối đầu gần đây giữa Rayo Vallecano và Elche thường có nhiều bàn thắng, và trận đấu trên sân Estadio de Vallecas lúc 19:00 ngày 24/10/2026 hứa hẹn tiếp nối mạch đó. Hai đội cách nhau chỉ 2 điểm trên bảng xếp hạng. Cả hai đều đang tìm cách thoát khỏi chuỗi trận thiếu bứt phá.

Thế đối đầu nghiêng về Elche

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Elche thắng 3 trận, Rayo Vallecano thắng 2 trận và không có trận nào kết thúc với kết quả hòa. Điều đó cho thấy các cuộc chạm trán giữa hai đội hiếm khi đi vào thế dàn xếp. Cả hai thường chơi cởi mở và đẩy trận đấu về phía có người thắng, người thua.

Elche nhỉnh hơn về mặt thành tích đối đầu, nhưng khoảng cách chỉ là một trận. Rayo Vallecano hoàn toàn có cơ sở để tin rằng họ đủ sức cân bằng cuộc đua, nhất là khi được thi đấu trên sân nhà.

Phong độ: những chuỗi hòa kéo dài

Rayo Vallecano đang có phong độ chưa thật sự thuyết phục. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 1 trận, hòa 3 trận và thua 1 trận. Đáng chú ý, 3 trận gần đây nhất của họ đều kết thúc với tỷ lệ chia điểm, cho thấy đội bóng khó tìm được bàn thắng quyết định để giành trọn 3 điểm.

Elche có bức tranh phong độ gần như tương đồng. Họ cũng thắng 1 trận, hòa 3 trận và thua 1 trận trong 5 lượt đấu gần nhất, trong đó 2 trận mới nhất đều hòa. Như vậy, cả hai đội đều đang quen với việc chia điểm và cùng cần một chiến thắng để thay đổi đà đi của mình.

Vị trí trên bảng xếp hạng

Rayo Vallecano đang đứng thứ 14 với 9 điểm, còn Elche xếp thứ 18 với 7 điểm. Khoảng cách 2 điểm khiến kết quả trận này có thể làm thay đổi vị trí của cả hai. Đội chiến thắng sẽ nới rộng hoặc thu hẹp khoảng cách theo hướng có lợi cho mình.

Với Rayo Vallecano, một chiến thắng trên sân nhà sẽ giúp họ kéo giãn khoảng cách với đối thủ. Với Elche, đây là cơ hội để bứt lên và củng cố vị trí của mình.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Phong độ của hai đội có nhiều điểm tương đồng, nên yếu tố quyết định có thể nằm ở khả năng tận dụng cơ hội. Rayo Vallecano có lợi thế sân nhà và sẽ muốn chủ động kiểm soát nhịp độ ngay từ đầu. Elche, với thành tích đối đầu khả quan, nhiều khả năng sẽ tự tin chơi cởi mở thay vì thu mình phòng ngự.

Nếu cả hai cùng chọn lối chơi tấn công, trận đấu sẽ có nhiều pha chuyển trạng thái và những khoảng trống bị bỏ ngỏ. Đây chính là tiền đề cho một màn đôi công, đúng với xu hướng của các lần gặp nhau gần đây.

Nhận định

Hai đội có phong độ tương đương và thứ hạng sát nhau, nhưng Elche chiếm ưu thế nhẹ về thành tích đối đầu. Ngược lại, Rayo Vallecano có lợi thế được thi đấu trên sân nhà. Trận đấu vì thế được dự báo cân bằng, nhiều cơ hội ghi bàn và khó có một đội áp đảo hoàn toàn. Chuỗi trận hòa dài của cả hai là động lực để mỗi bên chủ động tìm kiếm chiến thắng thay vì chấp nhận chia điểm.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Rayo Vallecano · 2 thắng 0 hòa Elche · 3 thắng Rayo Vallecano 1 - 0 Elche RV Elche 4 - 0 Rayo Vallecano ELC Elche 4 - 0 Rayo Vallecano ELC Rayo Vallecano 2 - 1 Elche RV Elche 2 - 1 Rayo Vallecano ELC

Rayo Vallecano 5 trận gần nhất H H H T B 8 Trận 2-3-3 T-H-B 12 Ghi (TB 1.5) 17 Thủng lưới Elche 5 trận gần nhất H H T B H 9 Trận 1-4-4 T-H-B 11 Ghi (TB 1.2) 17 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 9 9 0 0 +30 27 T T T T T 2 Atletico Madrid 9 7 1 1 +11 22 T T T T T 3 Real Madrid 9 7 0 2 +14 21 T T B T T … 13 Athletic Club 8 2 3 3 -1 9 B H H H 14 Rayo Vallecano 8 2 3 3 -5 9 H H T B 15 Getafe 9 2 3 4 -6 9 H B T B H … 17 Racing Santander 9 2 2 5 -12 8 B H B B T 18 Elche 9 1 4 4 -6 7 H H T B H 19 Valencia 9 1 3 5 -9 6 H H B T B …

Tình hình lực lượng Rayo Vallecano ✚ A. Batalla (Broken calfbone) ✚ P. Ciss (Yellow Cards) ✚ Luiz Felipe (Knee Injury) ✚ R. Nteka (Back Injury) ✚ A. Ratiu (Muscle Injury) ✚ A. Batalla (Broken calfbone) ✚ P. Ciss (Yellow Cards) ✚ Luiz Felipe (Knee Injury) Elche ✚ M. Aguado (Ankle Injury) ✚ M. Aguado (Ankle Injury)