Rayo Vallecano 2-1 Espanyol: Rayo Vallecano giành chiến thắng
Espanyol đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi xếp thứ 8 với 7 điểm, sẵn sàng tạo sức ép trước Rayo Vallecano đứng thứ 16 trên sân Municipal de Butarque.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Rayo Vallecano tiếp đón Espanyol.
- 3'BÀN THẮNG! Rayo Vallecano (1-0)
Phút 3': Álvaro García (Rayo Vallecano) lập công. Tỷ số: 1 - 0.
- 13'Rayo Vallecano ép sân
Cầm bóng: Rayo Vallecano 76% - 24% Espanyol, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 0 - 3.
- 25'Rayo Vallecano ép sân
Cầm bóng: Rayo Vallecano 70% - 30% Espanyol, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 4.
- 26'BÀN THẮNG! Rayo Vallecano (2-0)
Phút 26': Adrià Pedrosa (Rayo Vallecano) lập công (kiến tạo: Álvaro García). Tỷ số: 2 - 0.
- 40'Rayo Vallecano ép sân
Cầm bóng: Rayo Vallecano 68% - 32% Espanyol, dứt điểm 6 - 2 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 2 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 5.
- 45'Thay người
Phút 45' (Espanyol): Marcos Fernández vào sân thay Roger Hinojo.
- 45'Thay người
Phút 45' (Espanyol): Bryan Zaragoza vào sân thay Rafel Bauzà.
- 45'Thay người
Phút 45' (Espanyol): Eduardo Expósito Jaén vào sân thay Gabriel Moscardo.
- 45+2'Thẻ vàng
Phút 45+2': Unai López (Rayo Vallecano) nhận thẻ vàng (Foul).
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 52'Rayo Vallecano ép sân
Cầm bóng: Rayo Vallecano 64% - 36% Espanyol, dứt điểm 13 - 7 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 2 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 8.
- 54'BÀN THẮNG! Espanyol (2-1)
Phút 54': Roberto Fernández Jaén (Espanyol) lập công (kiến tạo: Francisco Javier Hernandez Coarasa). Tỷ số: 2 - 1.
- 61'Thay người
Phút 61' (Rayo Vallecano): Óscar Valentín vào sân thay Mujaid Sadick.
- 61'Thay người
Phút 61' (Rayo Vallecano): Gnangoro Bouare vào sân thay Unai López.
- 63'Thẻ vàng
Phút 63': Marcos Fernández (Espanyol) nhận thẻ vàng (Foul).
- 64'Rayo Vallecano ép sân
Cầm bóng: Rayo Vallecano 62% - 38% Espanyol, dứt điểm 13 - 12 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 2 - 4; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 10, cứu thua 3 - 0.
- 67'Thẻ vàng
Phút 67': Georgiy Tsitaishvili (Rayo Vallecano) nhận thẻ vàng (Foul).
- 70'Thẻ vàng
Phút 70': Pathé Ciss (Rayo Vallecano) nhận thẻ vàng (Dissent).
- 74'Thay người
Phút 74' (Espanyol): Álex Calatrava Torrado vào sân thay Francisco Javier Hernandez Coarasa.
- 76'Thay người
Phút 76' (Rayo Vallecano): Francisco Pérez Martínez vào sân thay Georgiy Tsitaishvili.
- 76'Thay người
Phút 76' (Rayo Vallecano): Alexandre Zurawski vào sân thay Sergio Camello.
- 76'Rayo Vallecano ép sân
Cầm bóng: Rayo Vallecano 60% - 40% Espanyol, dứt điểm 14 - 14 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 2 - 4; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 7 - 11, cứu thua 3 - 0.
- 80'Thẻ vàng
Phút 80': Gnangoro Bouare (Rayo Vallecano) nhận thẻ vàng (Foul).
- 84'Thay người
Phút 84' (Espanyol): Pol Lozano vào sân thay Urko Gonzalez.
- 84'Thay người
Phút 84' (Rayo Vallecano): Ivan Balliu vào sân thay Álvaro García.
- 88'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Rayo Vallecano 56% - 44% Espanyol, dứt điểm 15 - 16 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 2 - 4; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 9 - 13, cứu thua 3 - 0.
- 90+1'Thẻ vàng
Phút 90+1': Alexandre Zurawski (Rayo Vallecano) nhận thẻ vàng (Foul).
- 90+8'Thẻ đỏ
Phút 90+8': Omar El Hilali (Espanyol) nhận thẻ đỏ (Handball).
- KTKết thúc: Rayo Vallecano 2-1 Espanyol
Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.
Cập nhật lúc 02:00 16/09/2026
Espanyol đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và hướng đến mục tiêu tích lũy trọn vẹn điểm số trong chuyến hành quân đến sân Municipal de Butarque vào lúc 00:00 ngày 16/09/2026. Cuộc so tài giữa Rayo Vallecano và Espanyol mang ý nghĩa quan trọng với tham vọng của hai câu lạc bộ ở hai đầu mục tiêu trên bảng xếp hạng.
Vị thế trên bảng xếp hạng và bối cảnh hiện tại
Hiện tại, Espanyol đang có vị trí thuận lợi khi đứng thứ 8 với 7 điểm tích lũy được. Khoảng cách điểm số giúp đội bóng xứ Catalan duy trì thế bám đuổi quyết liệt với nhóm dẫn đầu tham dự cúp châu Âu.
Trái ngược với đối thủ, Rayo Vallecano đang tạm thời xếp ở vị trí thứ 16 với vỏn vẹn 4 điểm. Cách biệt 3 điểm so với Espanyol phản ánh sự chênh lệch rõ ràng về khởi đầu mùa giải, buộc đội chủ nhà phải nỗ lực tối đa nếu không muốn tụt sâu hơn xuống nhóm nguy hiểm.
Phong độ đối lập của hai câu lạc bộ
Nhìn vào màn trình diễn thời gian qua, phong độ của Rayo Vallecano đang bộc lộ nhiều điểm hạn chế. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này chỉ giành được 1 chiến thắng, hòa 1 trận và phải nhận tới 3 thất bại. Việc đánh rơi điểm số liên tục khiến Rayo Vallecano gặp áp lực tâm lý không nhỏ trước trận đấu sắp tới.
Trong khi đó, Espanyol thể hiện bộ mặt tương đối khả quan hơn dù vẫn có những thời điểm thiếu ổn định. Đội khách đã giành 2 chiến thắng, hòa 1 trận và nhận 2 thất bại trong 5 trận đấu gần đây. Chiến thắng ở lần ra sân gần nhất tiếp thêm động lực đáng kể cho các cầu thủ Espanyol trong việc duy trì nhịp độ thi đấu.
Thế áp đảo từ lịch sử đối đầu
Lịch sử chạm trán gần đây đang hoàn toàn nghiêng về phía Espanyol. Cụ thể, trong 5 lần so tài gần nhất giữa đôi bên, Espanyol chiếm thế thượng phong tuyệt đối với 4 lần giành chiến thắng, trong khi Rayo Vallecano chỉ có vỏn vẹn 1 lần được hưởng niềm vui trọn vẹn và hai đội không có trận hòa nào.
Sự áp đảo về thành tích đối đầu là điểm tựa tinh thần vững chắc cho Espanyol trước giờ bóng lăn. Ngược lại, Rayo Vallecano cần phải tìm ra phương án đột phá để cải thiện hiệu suất phòng ngự cũng như chuyển hóa cơ hội, qua đó hy vọng tạo nên bất ngờ trên sân Municipal de Butarque.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)