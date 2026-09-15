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Rayo Vallecano 2-1 Espanyol: Rayo Vallecano giành chiến thắng

Văn Thể15/09/2026 19:08

Espanyol đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi xếp thứ 8 với 7 điểm, sẵn sàng tạo sức ép trước Rayo Vallecano đứng thứ 16 trên sân Municipal de Butarque.

Rayo Vallecano2 - 1EspanyolKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Rayo Vallecano tiếp đón Espanyol.

  • 3'BÀN THẮNG! Rayo Vallecano (1-0)

    Phút 3': Álvaro García (Rayo Vallecano) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

  • 13'Rayo Vallecano ép sân

    Cầm bóng: Rayo Vallecano 76% - 24% Espanyol, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 0 - 3.

  • 25'Rayo Vallecano ép sân

    Cầm bóng: Rayo Vallecano 70% - 30% Espanyol, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 4.

  • 26'BÀN THẮNG! Rayo Vallecano (2-0)

    Phút 26': Adrià Pedrosa (Rayo Vallecano) lập công (kiến tạo: Álvaro García). Tỷ số: 2 - 0.

  • 40'Rayo Vallecano ép sân

    Cầm bóng: Rayo Vallecano 68% - 32% Espanyol, dứt điểm 6 - 2 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 2 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 5.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Espanyol): Marcos Fernández vào sân thay Roger Hinojo.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Espanyol): Bryan Zaragoza vào sân thay Rafel Bauzà.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Espanyol): Eduardo Expósito Jaén vào sân thay Gabriel Moscardo.

  • 45+2'Thẻ vàng

    Phút 45+2': Unai López (Rayo Vallecano) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 52'Rayo Vallecano ép sân

    Cầm bóng: Rayo Vallecano 64% - 36% Espanyol, dứt điểm 13 - 7 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 2 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 8.

  • 54'BÀN THẮNG! Espanyol (2-1)

    Phút 54': Roberto Fernández Jaén (Espanyol) lập công (kiến tạo: Francisco Javier Hernandez Coarasa). Tỷ số: 2 - 1.

  • 61'Thay người

    Phút 61' (Rayo Vallecano): Óscar Valentín vào sân thay Mujaid Sadick.

  • 61'Thay người

    Phút 61' (Rayo Vallecano): Gnangoro Bouare vào sân thay Unai López.

  • 63'Thẻ vàng

    Phút 63': Marcos Fernández (Espanyol) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 64'Rayo Vallecano ép sân

    Cầm bóng: Rayo Vallecano 62% - 38% Espanyol, dứt điểm 13 - 12 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 2 - 4; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 10, cứu thua 3 - 0.

  • 67'Thẻ vàng

    Phút 67': Georgiy Tsitaishvili (Rayo Vallecano) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 70'Thẻ vàng

    Phút 70': Pathé Ciss (Rayo Vallecano) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 74'Thay người

    Phút 74' (Espanyol): Álex Calatrava Torrado vào sân thay Francisco Javier Hernandez Coarasa.

  • 76'Thay người

    Phút 76' (Rayo Vallecano): Francisco Pérez Martínez vào sân thay Georgiy Tsitaishvili.

  • 76'Thay người

    Phút 76' (Rayo Vallecano): Alexandre Zurawski vào sân thay Sergio Camello.

  • 76'Rayo Vallecano ép sân

    Cầm bóng: Rayo Vallecano 60% - 40% Espanyol, dứt điểm 14 - 14 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 2 - 4; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 7 - 11, cứu thua 3 - 0.

  • 80'Thẻ vàng

    Phút 80': Gnangoro Bouare (Rayo Vallecano) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 84'Thay người

    Phút 84' (Espanyol): Pol Lozano vào sân thay Urko Gonzalez.

  • 84'Thay người

    Phút 84' (Rayo Vallecano): Ivan Balliu vào sân thay Álvaro García.

  • 88'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Rayo Vallecano 56% - 44% Espanyol, dứt điểm 15 - 16 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 2 - 4; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 9 - 13, cứu thua 3 - 0.

  • 90+1'Thẻ vàng

    Phút 90+1': Alexandre Zurawski (Rayo Vallecano) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 90+8'Thẻ đỏ

    Phút 90+8': Omar El Hilali (Espanyol) nhận thẻ đỏ (Handball).

  • KTKết thúc: Rayo Vallecano 2-1 Espanyol

    Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 02:00 16/09/2026

Đội hình chính thức
Rayo Vallecano
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Beñat San José
Espanyol
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Manolo González
25
E. Audero
2
A. Rațiu
24
F. Lejeune
15
Mujaid Sadick
17
Adrià Pedrosa
4
Pedro Díaz
6
P. Ciss
8
Unai López
14
Tsitaishvili
10
Sergio Camello
18
Álvaro García
13
M. Dmitrović
23
O. El Hilali
5
C. Riedel
6
L. Cabrera
21
Roger Hinojo
20
Gabriel Moscardo
4
Urko González
26
Rafel Bauzà
28
Javier Hernandez
3
Q. Hartman
9
Roberto Fernández
Dự bị
Rayo Vallecano
37 Rayane Belid20 I. Balliu36 G. Bouare1 Dani Cárdenas22 Pelayo Fernández3 M. Kumbulla30 Adrián Molina21 Fran Pérez31 M. Roman
Espanyol
24 T. Dolan16 V. Drkušić8 Edu Expósito18 Marcos Fernández1 Ángel Fortuño10 Pol Lozano32 J. A. Lopez11 Pere Milla14 Unai Núñez
Cập nhật đội hình lúc 23:33 15/09/2026
Rayo VallecanoThống kêEspanyol
54%
Kiểm soát bóng
46%
16
Dứt điểm
19
2
Trúng đích
5
3
Phạt góc
5
10
Phạm lỗi
15
0
Việt vị
2
3
Thủ môn cứu thua
0
Cầu thủ nổi bật
Álvaro García
Álvaro García
Rayo Vallecano
1 bàn · 1 kiến tạo
Roberto Fernández
Roberto Fernández
Espanyol
1 bàn
Adrià Pedrosa
Adrià Pedrosa
Rayo Vallecano
1 bàn
Javier Hernandez
Javier Hernandez
Espanyol
1 kiến tạo · điểm 7.13

Espanyol đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và hướng đến mục tiêu tích lũy trọn vẹn điểm số trong chuyến hành quân đến sân Municipal de Butarque vào lúc 00:00 ngày 16/09/2026. Cuộc so tài giữa Rayo Vallecano và Espanyol mang ý nghĩa quan trọng với tham vọng của hai câu lạc bộ ở hai đầu mục tiêu trên bảng xếp hạng.

Vị thế trên bảng xếp hạng và bối cảnh hiện tại

Hiện tại, Espanyol đang có vị trí thuận lợi khi đứng thứ 8 với 7 điểm tích lũy được. Khoảng cách điểm số giúp đội bóng xứ Catalan duy trì thế bám đuổi quyết liệt với nhóm dẫn đầu tham dự cúp châu Âu.

Trái ngược với đối thủ, Rayo Vallecano đang tạm thời xếp ở vị trí thứ 16 với vỏn vẹn 4 điểm. Cách biệt 3 điểm so với Espanyol phản ánh sự chênh lệch rõ ràng về khởi đầu mùa giải, buộc đội chủ nhà phải nỗ lực tối đa nếu không muốn tụt sâu hơn xuống nhóm nguy hiểm.

Phong độ đối lập của hai câu lạc bộ

Nhìn vào màn trình diễn thời gian qua, phong độ của Rayo Vallecano đang bộc lộ nhiều điểm hạn chế. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này chỉ giành được 1 chiến thắng, hòa 1 trận và phải nhận tới 3 thất bại. Việc đánh rơi điểm số liên tục khiến Rayo Vallecano gặp áp lực tâm lý không nhỏ trước trận đấu sắp tới.

Trong khi đó, Espanyol thể hiện bộ mặt tương đối khả quan hơn dù vẫn có những thời điểm thiếu ổn định. Đội khách đã giành 2 chiến thắng, hòa 1 trận và nhận 2 thất bại trong 5 trận đấu gần đây. Chiến thắng ở lần ra sân gần nhất tiếp thêm động lực đáng kể cho các cầu thủ Espanyol trong việc duy trì nhịp độ thi đấu.

Thế áp đảo từ lịch sử đối đầu

Lịch sử chạm trán gần đây đang hoàn toàn nghiêng về phía Espanyol. Cụ thể, trong 5 lần so tài gần nhất giữa đôi bên, Espanyol chiếm thế thượng phong tuyệt đối với 4 lần giành chiến thắng, trong khi Rayo Vallecano chỉ có vỏn vẹn 1 lần được hưởng niềm vui trọn vẹn và hai đội không có trận hòa nào.

Sự áp đảo về thành tích đối đầu là điểm tựa tinh thần vững chắc cho Espanyol trước giờ bóng lăn. Ngược lại, Rayo Vallecano cần phải tìm ra phương án đột phá để cải thiện hiệu suất phòng ngự cũng như chuyển hóa cơ hội, qua đó hy vọng tạo nên bất ngờ trên sân Municipal de Butarque.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Rayo Vallecano · 1 thắng0 hòaEspanyol · 4 thắng
24/04/2026
Rayo Vallecano
1 - 0
Espanyol
RV
08/12/2025
Espanyol
1 - 0
Rayo Vallecano
ESP
05/04/2025
Rayo Vallecano
0 - 4
Espanyol
ESP
01/09/2024
Espanyol
2 - 1
Rayo Vallecano
ESP
21/05/2023
Rayo Vallecano
1 - 2
Espanyol
ESP
Rayo Vallecano
5 trận gần nhất
BTBHB
5
Trận
1-1-3
T-H-B
8
Ghi (TB 1.6)
14
Thủng lưới
Espanyol
5 trận gần nhất
THBBT
5
Trận
2-1-2
T-H-B
8
Ghi (TB 1.6)
5
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Barcelona5500+1715TTTTT
2Real Madrid5401+1012TBTTT
3Real Betis5401+112TTBTT
7Deportivo La Coruna5230+39HTTHH
8Espanyol5212+37THBBT
9Athletic Club5212+17HTTBB
15Celta Vigo6042-34HHHBB
16Rayo Vallecano5113-64BTBHB
17Malaga5032-63HHBHB
Tình hình lực lượng
Rayo Vallecano
A. Batalla (Broken calfbone)
Luiz Felipe (Hamstring Injury)
R. Nteka (Muscle Injury)
I. Palazon (Muscle Injury)
J. Vertrouwd (Muscle Injury)
J. de Frutos (Red Card)
A. Batalla (Broken calfbone)
Luiz Felipe (Hamstring Injury)
Espanyol
K. Garcia (Hamstring Injury)
A. Gorosabel (Injury)
Jofre (Groin Injury)
J. Puado (Knee Injury)
K. Garcia (Hamstring Injury)
A. Gorosabel (Injury)
Jofre (Groin Injury)
J. Puado (Knee Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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