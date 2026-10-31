Rayo Vallecano 3-0 Celta Vigo: Rayo Vallecano giành chiến thắng Rayo Vallecano tiếp Celta Vigo, đối thủ xếp trên khá xa trên bảng xếp hạng, hơn chủ nhà 8 bậc. Trận đấu diễn ra lúc 22h15 ngày 31/10/2026 tại Estadio de Vallecas.

Rayo Vallecano 3 - 0 Celta Vigo Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Rayo Vallecano tiếp đón Celta Vigo.

13' Rayo Vallecano ép sân Cầm bóng: Rayo Vallecano 73% - 27% Celta Vigo, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 0 - 1.

25' Rayo Vallecano ép sân Cầm bóng: Rayo Vallecano 71% - 29% Celta Vigo, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 0 - 2.

26' Thẻ vàng Phút 26': Unai López (Rayo Vallecano) nhận thẻ vàng (Foul).

36' BÀN THẮNG! Rayo Vallecano (1-0) Phút 36': Jorge De Frutos (Rayo Vallecano) lập công (kiến tạo: Sergio Camello). Tỷ số: 1 - 0.

37' Rayo Vallecano ép sân Cầm bóng: Rayo Vallecano 64% - 36% Celta Vigo, dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 3 - 1; phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 0 - 3.

43' Thay người Phút 43' (Celta Vigo): Pablo Durán Fernández vào sân thay Hugo González.

45' Thay người Phút 45' (Rayo Vallecano): Georgiy Tsitaishvili vào sân thay Álvaro García.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Rayo Vallecano ép sân Cầm bóng: Rayo Vallecano 58% - 42% Celta Vigo, dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 3 - 1; phạm lỗi 6 - 4, cứu thua 0 - 3.

55' BÀN THẮNG! Rayo Vallecano (2-0) Phút 55': Jorge De Frutos (Rayo Vallecano) lập công (kiến tạo: Andrei Rațiu). Tỷ số: 2 - 0.

61' Thay người Phút 61' (Rayo Vallecano): Isi Palazón vào sân thay Sergio Camello.

61' Thay người Phút 61' (Celta Vigo): Iago Aspas vào sân thay Javi Galán.

61' Thay người Phút 61' (Rayo Vallecano): Jozhua Vertrouwd vào sân thay Adrià Pedrosa.

61' Thay người Phút 61' (Celta Vigo): Sergio Carreira Vilarino vào sân thay Ferran Jutglà.

61' Thay người Phút 61' (Celta Vigo): Williot Swedberg vào sân thay Sebastián Cáceres.

61' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Rayo Vallecano 55% - 45% Celta Vigo, dứt điểm 9 - 7 (trúng đích 5 - 0), phạt góc 3 - 2; phạm lỗi 7 - 6, cứu thua 0 - 4.

64' Thay người Phút 64' (Rayo Vallecano): Gnangoro Bouare vào sân thay Óscar Valentín.

72' Thẻ vàng Phút 72': Gnangoro Bouare (Rayo Vallecano) nhận thẻ vàng (Foul).

73' BÀN THẮNG! Rayo Vallecano (3-0) Phút 73': Unai López (Rayo Vallecano) lập công (kiến tạo: Gnangoro Bouare). Tỷ số: 3 - 0.

73' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Rayo Vallecano 54% - 46% Celta Vigo, dứt điểm 11 - 7 (trúng đích 6 - 0), phạt góc 3 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 9 - 8, cứu thua 0 - 5.

75' Thay người Phút 75' (Celta Vigo): Couhaib Driouech vào sân thay Hugo Alvarez Antunez.

79' Thay người Phút 79' (Rayo Vallecano): Alexandre Zurawski vào sân thay Unai López.

82' Thẻ vàng Phút 82': Williot Swedberg (Celta Vigo) nhận thẻ vàng (Foul).

85' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Rayo Vallecano 54% - 46% Celta Vigo, dứt điểm 12 - 7 (trúng đích 7 - 0), phạt góc 4 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 11 - 12, cứu thua 0 - 5.

KT Kết thúc: Rayo Vallecano 3-0 Celta Vigo Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 0.

Cập nhật lúc 00:13 01/11/2026

Đội hình chính thức Rayo Vallecano Sơ đồ 4-3-3 · HLV Beñat San José Celta Vigo Sơ đồ 3-4-3 · HLV Claudio Giráldez 25 E. Audero 2 A. Rațiu 24 F. Lejeune 15 Mujaid Sadick 17 Adrià Pedrosa 4 Pedro Díaz 23 Óscar Valentín 8 Unai López 19 Jorge de Frutos 10 Sergio Camello 18 Álvaro García 13 I. Radu 20 Javi Rodríguez 18 Yoel Lago 21 S. Cáceres 17 Javi Rueda 6 I. Moriba 14 Aleix Febas 22 Javi Galán 23 Hugo Álvarez 9 Ferran Jutglà 16 Hugo González Dự bị Rayo Vallecano 20 I. Balliu 37 Rayane Belid 9 Alemão 36 G. Bouare 1 Dani Cárdenas 22 Pelayo Fernández 11 R. Nteka 7 Isi Palazón 21 Fran Pérez Celta Vigo 3 Marcos Alonso 28 Andrés Antañón 10 Iago Aspas 1 A. Bayındır 30 H. Burcio 5 Sergio Carreira 24 C. Driouech 11 Pablo Durán 4 A. Faye Cập nhật đội hình lúc 21:47 31/10/2026

Rayo Vallecano Thống kê Celta Vigo 52% Kiểm soát bóng 48% 14 Dứt điểm 11 8 Trúng đích 0 4 Phạt góc 3 11 Phạm lỗi 16 1 Việt vị 2 0 Thủ môn cứu thua 6

Cầu thủ nổi bật Jorge de Frutos Rayo Vallecano 2 bàn Unai López Rayo Vallecano 1 bàn A. Rațiu Rayo Vallecano 1 kiến tạo · điểm 7.81 Sergio Camello Rayo Vallecano 1 kiến tạo · điểm 7.29 G. Bouare Rayo Vallecano 1 kiến tạo · điểm 6.8 F. Lejeune Rayo Vallecano Điểm 7.5

Rayo Vallecano bước vào trận đấu với Celta Vigo trong vai trò đội xếp dưới. Đối thủ đang đứng hạng 9 với 12 điểm, trong khi chủ nhà ở hạng 17 với 9 điểm. Cuộc đối đầu diễn ra lúc 22h15 ngày 31/10/2026 trên sân Estadio de Vallecas.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng là bài toán đầu tiên của Rayo Vallecano

Celta Vigo đang hơn Rayo Vallecano 8 bậc trên bảng xếp hạng. Về điểm số, hai đội cách nhau 3 điểm. Khoảng cách này không quá lớn, nhưng cho thấy đội khách đang có vị thế tốt hơn.

Với Rayo Vallecano, trận đấu trên sân nhà là cơ hội để thu hẹp khoảng cách với nhóm trên. Một kết quả tích cực trước đối thủ ở nửa trên bảng xếp hạng sẽ giúp đội chủ nhà củng cố tinh thần.

Phong độ: Rayo Vallecano ít thất bại nhưng thiếu chiến thắng

Trong 5 trận gần nhất, Rayo Vallecano thắng 1 trận, hòa 3 trận và thua 1 trận. Đội chủ nhà không dễ bị đánh bại, nhưng chỉ có một lần giành trọn 3 điểm. Đây có lẽ là lý do họ vẫn còn ở nhóm cuối bảng.

Trận thắng của Rayo Vallecano là kết quả gần đây nhất trong chuỗi này. Sau đó họ thua 1 trận rồi hòa liên tiếp 3 trận. Chuỗi hòa kéo dài phản ánh một tập thể biết chống đỡ, song cần hiệu quả hơn ở khâu dứt điểm để chuyển những trận hòa thành chiến thắng.

Celta Vigo có phong độ cao hơn một chút. Họ thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Trận gần nhất của đội khách là một kết quả hòa. Trước đó, Celta Vigo có hai chiến thắng liên tiếp.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà

Dù xếp dưới, Rayo Vallecano lại có thành tích đối đầu khá tốt. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, đội chủ nhà thắng 2 trận, hòa 2 trận, còn Celta Vigo thắng 1 trận.

Con số này cho thấy Celta Vigo chưa phải đối thủ quá khó chịu với Rayo Vallecano. Thêm vào đó, việc được thi đấu trên sân nhà có thể là yếu tố hỗ trợ cho đội bóng thủ đô.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với chuỗi 3 trận hòa gần nhất, Rayo Vallecano nhiều khả năng sẽ ưu tiên sự chắc chắn ở phía sau. Việc không để thủng lưới sớm sẽ giúp họ giữ được kế hoạch và tạo áp lực lên đối thủ khi trận đấu kéo dài.

Ngược lại, Celta Vigo có lợi thế về vị trí trên bảng xếp hạng và phong độ nhỉnh hơn. Đội khách có thể kiên nhẫn chờ cơ hội, vì chỉ cần một kết quả tốt là họ tiếp tục duy trì khoảng cách với chủ nhà.

Nhận định

Nhìn chung, đây là trận đấu có hai gam màu tương phản. Celta Vigo mạnh hơn về thứ hạng và phong độ gần đây, còn Rayo Vallecano có thế đối đầu thuận lợi hơn cùng lợi thế sân nhà.

Chủ nhà đứng trước thử thách lớn, nhưng không phải là không có cơ hội. Nếu giữ được sự chắc chắn như trong chuỗi trận vừa qua và tận dụng tốt các tình huống, Rayo Vallecano hoàn toàn có thể làm khó đối thủ xếp trên.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Rayo Vallecano · 2 thắng 2 hòa Celta Vigo · 1 thắng Celta Vigo 3 - 0 Rayo Vallecano CV Rayo Vallecano 1 - 1 Celta Vigo Hòa Celta Vigo 1 - 2 Rayo Vallecano RV Rayo Vallecano 2 - 1 Celta Vigo RV Celta Vigo 0 - 0 Rayo Vallecano Hòa

Rayo Vallecano 5 trận gần nhất T B H H H 9 Trận 2-3-4 T-H-B 12 Ghi (TB 1.3) 20 Thủng lưới Celta Vigo 5 trận gần nhất H T T B H 10 Trận 2-6-2 T-H-B 10 Ghi (TB 1.0) 7 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 10 9 0 1 +29 27 B T T T T 2 Atletico Madrid 10 8 1 1 +12 25 T T T T T 3 Real Madrid 10 8 0 2 +15 24 T T T B T … 8 Athletic Club 9 3 3 3 +3 12 T B H H H 9 Celta Vigo 10 2 6 2 +3 12 H T H T H 10 Villarreal 11 3 3 5 0 12 B T H B T … 16 Elche 10 2 4 4 -3 10 T H H T B 17 Rayo Vallecano 9 2 3 4 -8 9 B H H T B 18 Getafe 10 2 3 5 -10 9 B H B T B …

Tình hình lực lượng Rayo Vallecano ✚ A. Batalla (Broken calfbone) ✚ P. Ciss (Yellow Cards) ✚ Luiz Felipe (Knee Injury) ✚ A. Ratiu (Muscle Injury) ✚ A. Batalla (Broken calfbone) ✚ P. Ciss (Yellow Cards) ✚ Luiz Felipe (Knee Injury) ✚ A. Ratiu (Muscle Injury) Celta Vigo ✚ H. F. Cuenca Martinez (Muscle Injury) ✚ J. El Abdellaoui (Knee Injury) ✚ B. Iglesias (Calf Injury) ✚ A. Nunez (Groin Injury) ✚ M. Roman (Knee Injury) ✚ C. Starfelt (Muscle Injury) ✚ H. F. Cuenca Martinez (Muscle Injury) ✚ J. El Abdellaoui (Knee Injury)