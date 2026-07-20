Razer Blade 18 2026: Giá tăng vọt nhưng hiệu năng không đổi so với bản cũ Dù sở hữu mức giá đắt đỏ hơn đáng kể, Razer Blade 18 phiên bản 2026 lại không mang đến sự đột phá về tốc độ xử lý do hạn chế từ phần cứng Intel và Nvidia.

Razer Blade 18 phiên bản 2026 hiện vẫn giữ vị trí là một trong những mẫu laptop chơi game 18 inch nhanh nhất thị trường. Tuy nhiên, một nghịch lý đang xảy ra: hiệu năng tổng thể của máy gần như không thay đổi so với thế hệ trước dù giá bán đã được đẩy lên mức cao kỷ lục. Nguyên nhân chính đến từ sự leo thang của giá linh kiện bộ nhớ và sự thiếu hụt các đột phá phần cứng từ các nhà cung cấp chip xử lý.

Razer Blade 18 2026

Cấu hình phần cứng: Bước tiến nhỏ, hiệu quả thấp

Trong khi các dòng laptop đa phương tiện đang nhận được những bản cập nhật đáng chú ý với bộ vi xử lý Panther Lake của Intel hoặc Snapdragon X Elite của Qualcomm, phân khúc laptop gaming cao cấp như Razer Blade 18 2026 lại rơi vào tình thế khó khăn hơn. Ở thời điểm hiện tại, Nvidia vẫn chưa tung ra thế hệ GPU mới, và cả Intel lẫn AMD đều không ra mắt các dòng vi xử lý HX thực sự bứt phá.

Mặc dù Intel đã giới thiệu Core Ultra 9 290HX để thay thế cho Core Ultra 9 275HX (hoặc 285HX), nhưng mức tăng hiệu năng CPU thực tế là không đáng kể. Điều quan trọng hơn là sự thay đổi này gần như không mang lại bất kỳ cải thiện nào cho trải nghiệm chơi game thực tế. Với việc giữ nguyên card đồ họa GeForce RTX 5090 Laptop mạnh nhất từ bản 2025, Razer Blade 18 2026 gần như chỉ là một bản "thay tên đổi họ" về mặt sức mạnh xử lý.

Nghịch lý về giá bán và dung lượng lưu trữ

Điểm gây tranh cãi lớn nhất trên Razer Blade 18 2026 chính là mức giá. Do chi phí linh kiện bộ nhớ trên thị trường thế giới tăng cao, người dùng đang phải trả nhiều tiền hơn cho một cấu hình thấp hơn. Cụ thể:

Thông số Phiên bản 2025 Phiên bản 2026 Giá bán niêm yết 4.899 USD 5.399 USD Bộ nhớ RAM 64 GB 32 GB Ổ cứng SSD 4 TB 2 TB

Để nâng cấp lên mức 64 GB RAM trên phiên bản 2026, người dùng sẽ phải chi thêm khoảng 600 USD. Đây là một khoản chênh lệch rất lớn nếu xét đến việc khung máy (chassis) và màn hình 4K vốn đã được nâng cấp toàn diện từ năm 2025 và không có sự thay đổi nào trong năm nay.

Áp lực từ các đối thủ cạnh tranh

Tình trạng tăng giá đang ảnh hưởng đến tất cả các nhà sản xuất, nhưng những thương hiệu biết cách bổ sung tính năng mới sẽ có lợi thế hơn. Ví dụ, Asus ROG Strix SCAR 18 mới đã gây chú ý với màn hình Mini-LED thế hệ mới và hệ thống làm mát được cải tiến đáng kể. Trong khi đó, Razer dường như đang dậm chân tại chỗ với những công nghệ của năm cũ nhưng bán với mức giá của tương lai.

Nhìn chung, nếu người dùng đang tìm kiếm một chiếc laptop gaming 18 inch đỉnh cao, việc tìm mua phiên bản Razer Blade 18 2025 khi máy vẫn còn trên kệ là một lựa chọn kinh tế và thông minh hơn. Phiên bản 2026 chỉ thực sự phù hợp cho những ai muốn sở hữu mã hiệu phần cứng mới nhất mà không quá bận tâm đến tỉ lệ hiệu năng trên giá thành.