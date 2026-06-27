Razer ra mắt Kitsune Ryu Edition: Tay cầm Leverless cao cấp cho game thủ đối kháng Phiên bản giới hạn Ryu của Razer Kitsune sở hữu thiết kế không cần gạt, trang bị switch quang học và đèn Chroma, tối ưu cho thi đấu chuyên nghiệp trên PS5 và PC.

Razer vừa chính thức công bố phiên bản đặc biệt Ryu cho dòng tay cầm Kitsune, mở rộng bộ sưu tập hợp tác cùng thương hiệu game đối kháng huyền thoại Street Fighter. Đây là phiên bản thứ ba sau sự thành công của các biến thể Cammy và Chun-Li, mang đến lựa chọn mới cho cộng đồng game thủ chuyên nghiệp và những người sưu tầm.

The Razer Kitsune Ryu Edition is the third Street Fighter-based version of the controller.

Thiết kế Leverless: Cuộc cách mạng trong điều khiển game đối kháng

Điểm nhấn lớn nhất của Razer Kitsune chính là cấu trúc "leverless" (không cần gạt). Thay vì sử dụng joystick truyền thống, thiết bị sử dụng bố cục bốn nút di chuyển (quad movement button layout). Thiết kế này giúp loại bỏ các lỗi đầu vào thường gặp khi xoay cần gạt, cho phép game thủ thực hiện các tổ hợp phím phức tạp với độ chính xác tuyệt đối và tốc độ phản xạ nhanh hơn.

Bên trong lớp vỏ mỏng gọn là hệ thống switch quang học tuyến tính (low-profile linear optical switches) của Razer. Công nghệ này không chỉ giúp giảm độ trễ đầu vào xuống mức tối thiểu mà còn mang lại cảm giác nhấn mượt mà, đáp ứng yêu cầu khắt khe của các giải đấu Esports.

Tính năng tối ưu cho môi trường thi đấu chuyên nghiệp

Razer Kitsune được thiết kế để đáp ứng các tiêu chuẩn thi đấu khắt khe nhất. Thiết bị tích hợp một công tắc khóa giải đấu (tournament lock switch) giúp vô hiệu hóa các nút chức năng không cần thiết, ngăn chặn tình trạng bấm nhầm dẫn đến bị xử thua trong các trận đấu quan trọng.

Bên cạnh đó, hệ thống khóa cáp tích hợp giúp cố định dây USB-C, đảm bảo kết nối luôn ổn định ngay cả khi cường độ thi đấu lên cao. Thiết bị cũng hỗ trợ hệ thống đèn Razer Chroma RGB, cho phép người dùng tùy biến màu sắc theo phong cách cá nhân.

Thông số kỹ thuật chi tiết

Đặc điểm Thông số chi tiết Loại thiết bị All-button Arcade Controller (Leverless) Switch Razer Low-Profile Linear Optical Switches Khả năng tương thích PS5, Windows PC Kết nối Cáp rời USB Type-C to USB Type-A Tính năng đặc biệt Tournament Lock, Cable Security Lock, Razer Chroma RGB

Giá bán và lộ trình phát hành

Phiên bản giới hạn Razer Kitsune Ryu Edition hiện đã cho phép đặt hàng trước với mức giá 319,99 USD độc quyền trên website của Razer. Sản phẩm dự kiến sẽ bắt đầu giao hàng từ ngày 10/07. Khách hàng đặt trước sẽ nhận được quà tặng kèm là bộ Razer L33T Pack và ưu đãi phần thưởng cho ghế chơi game.

Đối với những người dùng muốn trải nghiệm công nghệ leverless với mức giá dễ tiếp cận hơn, phiên bản tiêu chuẩn của Razer Kitsune hiện đang có chương trình giảm giá sâu. Trên các nền tảng thương mại điện tử như Amazon, mức giá có thể xuống tới khoảng 149 USD cho thành viên Prime, giúp thiết bị này trở thành một trong những lựa chọn đáng giá nhất trong phân khúc tay cầm đối kháng cao cấp hiện nay.