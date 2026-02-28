Razer ra mắt túi đựng laptop tích hợp sạc không dây MagSafe kép giá hơn 3 triệu đồng Sản phẩm mới của Razer cho phép sạc đồng thời điện thoại và tai nghe với công suất 15W, thiết kế từ chất liệu cao cấp phục vụ nhu cầu làm việc di động linh hoạt.

Razer vừa chính thức giới thiệu mẫu túi đựng laptop 16 inch thế hệ mới, tích hợp hai đế sạc không dây tương thích MagSafe, nhằm tối ưu hóa không gian làm việc cho người dùng di động. Sản phẩm này biến chiếc túi bảo vệ thông thường thành một trạm năng lượng đa năng, cho phép nạp điện cho các thiết bị ngoại vi mà không cần sử dụng hệ thống dây cáp phức tạp.

Razer ra mắt túi đựng laptop tích hợp sạc không dây MagSafe

Giải pháp sạc không dây kép cho không gian làm việc di động

Điểm nhấn công nghệ lớn nhất trên mẫu túi đựng này là hệ thống sạc không dây tích hợp với khả năng cấp nguồn đồng thời cho hai thiết bị. Cụ thể, một đế sạc hỗ trợ công suất tối đa 15W cho smartphone và đế còn lại cung cấp 5W cho các thiết bị như tai nghe không dây. Hệ thống này sử dụng cơ chế căn chỉnh nam châm tương thích với chuẩn MagSafe, giúp thiết bị luôn nằm đúng vị trí tối ưu để đạt hiệu suất sạc cao nhất.

Đáng chú ý, Razer thiết kế sản phẩm này để hoạt động như một tấm lót bàn (desk mat). Khi mở nắp từ tính, người dùng có thể đặt laptop lên bề mặt túi và tận dụng phần nắp mở rộng làm bàn di chuột hoặc vị trí sạc cho điện thoại. Điều này giúp tinh gọn không gian làm việc tại các địa điểm công cộng như quán cà phê hoặc phòng chờ sân bay.

Đây là một sản phẩm công nghệ sáng tạo

Thông số kỹ thuật và vật liệu chế tác cao cấp

Để tương xứng với mức giá 130 USD (khoảng 3.38 triệu đồng), Razer đã sử dụng các vật liệu cao cấp nhằm đảm bảo tính thẩm mỹ và độ bền. Lớp vỏ bên ngoài được dệt từ polyester bền bỉ, kết hợp với nắp gập nam châm chắc chắn. Bên trong, túi được lót bằng sợi microfiber và một lớp vật liệu lấy cảm hứng từ da rắn để bảo vệ bề mặt laptop khỏi trầy xước trong quá trình di chuyển.

Thông số Chi tiết Kích thước hỗ trợ Laptop lên đến 16 inch Công suất sạc không dây 15W (smartphone) + 5W (tai nghe) Trọng lượng 410 gram Cổng kết nối USB-C (Yêu cầu củ sạc 30W) Chất liệu Polyester, Microfiber, Da Polyurethane

Mặc dù tích hợp công nghệ sạc, sản phẩm vẫn giữ được trọng lượng khá nhẹ ở mức 410 gram. Hai đế sạc được phủ lớp da polyurethane mềm mại, tạo cảm giác sang trọng đồng thời bảo vệ mặt lưng của các thiết bị di động khi đặt lên.

Túi đựng laptop của Razer có giá không hề rẻ

Những lưu ý về nguồn điện và khả năng tương thích

Một chi tiết kỹ thuật quan trọng mà người dùng cần lưu ý là chiếc túi này không tích hợp pin dự phòng bên trong. Để sử dụng tính năng sạc không dây, túi phải được kết nối với nguồn điện bên ngoài thông qua cổng USB-C. Razer khuyến nghị sử dụng củ sạc có công suất tối thiểu 30W để đảm bảo hiệu suất truyền tải điện năng ổn định cho cả hai đế sạc.

Mặc dù được giới thiệu tương thích MagSafe với khả năng căn chỉnh nam châm, hãng không công bố cụ thể về chứng nhận chuẩn Qi. Tuy nhiên, các thử nghiệm thực tế cho thấy sản phẩm hoạt động tốt với hầu hết các dòng điện thoại Android hỗ trợ sạc không dây và các thiết bị thuộc hệ sinh thái Apple.

Bên cạnh giải pháp cao cấp từ Razer, thị trường hiện nay cũng có những lựa chọn túi chống sốc truyền thống với mức giá dễ tiếp cận hơn như mẫu Tomtoc (USA) Terra 15 inch, tập trung vào khả năng bảo vệ va đập và tính thân thiện với môi trường.