RB Leipzig 1-0 PSV Eindhoven: RB Leipzig giành chiến thắng RB Leipzig đang tìm cách bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 32 với 0 điểm, kém PSV Eindhoven (hạng 19, 1 điểm) đúng một điểm. Hai đội gặp nhau lúc 02h00 ngày 14/10/2026 trên sân Leipzig Red Bull Arena.

RB Leipzig 1 - 0 PSV Eindhoven Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu RB Leipzig tiếp đón PSV Eindhoven.

12' RB Leipzig ép sân Cầm bóng: RB Leipzig 63% - 37% PSV Eindhoven, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 1 - 2); việt vị 0 - 3, phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 2 - 1.

16' VAR Phút 16': Phạt đền được công nhận — Ruben van Bommel (PSV Eindhoven).

19' Hỏng phạt đền Phút 19': Ivan Perišić (PSV Eindhoven) sút hỏng phạt đền.

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: RB Leipzig 49% - 51% PSV Eindhoven, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 0 - 4; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 3 - 1.

36' PSV Eindhoven ép sân Cầm bóng: RB Leipzig 38% - 62% PSV Eindhoven, dứt điểm 4 - 5 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 0 - 6; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 5 - 6, cứu thua 3 - 1.

43' Thẻ vàng Phút 43': Sergiño Dest (PSV Eindhoven) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' RB Leipzig ép sân Cầm bóng: RB Leipzig 44% - 56% PSV Eindhoven, dứt điểm 11 - 5 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 2 - 6; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 7 - 8, cứu thua 3 - 3.

60' Đôi công cởi mở Cầm bóng: RB Leipzig 43% - 57% PSV Eindhoven, dứt điểm 12 - 8 (trúng đích 4 - 5), phạt góc 4 - 7; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 8 - 8, cứu thua 5 - 4.

61' Thay người Phút 61' (RB Leipzig): Tidiam Gomis vào sân thay Rômulo José Cardoso da Cruz.

73' RB Leipzig ép sân Cầm bóng: RB Leipzig 46% - 54% PSV Eindhoven, dứt điểm 19 - 9 (trúng đích 6 - 5), phạt góc 5 - 7; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 9 - 10, cứu thua 5 - 6.

75' BÀN THẮNG! RB Leipzig (1-0) Phút 75': Brajan Gruda (RB Leipzig) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

76' Thay người Phút 76' (RB Leipzig): Rocco Reitz vào sân thay Brajan Gruda.

77' Thay người Phút 77' (PSV Eindhoven): Ryan Flamingo vào sân thay Lutsharel Geertruida.

77' Thay người Phút 77' (PSV Eindhoven): Yarek Gasiorowski vào sân thay Filip Kostić.

81' VAR Phút 81': Original decision changed — David Raum (RB Leipzig).

81' Thẻ vàng Phút 81': Antonio Nusa (RB Leipzig) nhận thẻ vàng (Foul).

84' Thay người Phút 84' (PSV Eindhoven): Ayoni Santos vào sân thay Ruben van Bommel.

84' Thay người Phút 84' (PSV Eindhoven): Mikkel Bro Hansen vào sân thay Sven Mijnans.

85' Thẻ vàng Phút 85': Armando Obispo (PSV Eindhoven) nhận thẻ vàng (Foul).

85' RB Leipzig ép sân Cầm bóng: RB Leipzig 46% - 54% PSV Eindhoven, dứt điểm 19 - 9 (trúng đích 6 - 5), phạt góc 5 - 7; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 10 - 11, cứu thua 5 - 6.

86' Thay người Phút 86' (RB Leipzig): Nicolas Seiwald vào sân thay Ridle Baku.

86' Thay người Phút 86' (RB Leipzig): Lukas Klostermann vào sân thay Ezechiel Banzuzi.

KT Kết thúc: RB Leipzig 1-0 PSV Eindhoven Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 03:55 14/10/2026

Đội hình chính thức RB Leipzig Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. Demichelis PSV Eindhoven Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV P. Bosz 26 Vandevoordt 17 R. Baku 4 W. Orbán 23 C. Lukeba 22 D. Raum 21 N. El Aynaoui 6 E. Banzuzi 10 B. Gruda 28 C. Nkunku 7 A. Nusa 40 Rômulo 32 M. Kovář 8 S. Dest 2 L. Geertruida 4 A. Obispo 18 F. Kostić 24 K. Sano 17 Mauro Júnior 5 I. Perišić 20 G. Til 7 R. van Bommel 21 S. Mijnans Dự bị RB Leipzig 11 J. Bakayoko 3 M. Estève 35 Max Finkgräfe 27 T. Gomis 39 B. Henrichs 16 Klostermann 2 A. Koné 30 MaksimoviÄ 1 Ø. Nyland PSV Eindhoven 51 T. Smolenaars 35 A. Santos 1 N. Olij 27 D. Man 3 Yarek Gasiorowski 6 R. Flamingo 31 N. Fernandez 42 S. Cornecion 23 M. Hansen Cập nhật đội hình lúc 01:32 14/10/2026

RB Leipzig Thống kê PSV Eindhoven 43% Kiểm soát bóng 57% 19 Dứt điểm 9 6 Trúng đích 5 5 Phạt góc 9 12 Phạm lỗi 12 0 Việt vị 5 5 Thủ môn cứu thua 6

Cầu thủ nổi bật B. Gruda RB Leipzig 1 bàn Vandevoordt RB Leipzig Điểm 8.91 M. Kovář PSV Eindhoven Điểm 7.97 R. Baku RB Leipzig Điểm 7.48 W. Orbán RB Leipzig Điểm 7.44 D. Raum RB Leipzig Điểm 7.44

RB Leipzig đang tìm cách bám sát nhóm dự cúp châu lục, nhưng trên bảng xếp hạng họ vẫn đứng ở vị trí thứ 32 với 0 điểm. Trận tiếp PSV Eindhoven (hạng 19, 1 điểm) lúc 02h00 ngày 14/10/2026 vì thế là cơ hội để đội chủ nhà đặt những viên gạch đầu tiên trên bảng điểm.

Bối cảnh trận đấu trên Leipzig Red Bull Arena

Trận đấu diễn ra tại Leipzig Red Bull Arena. Khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng không lớn về điểm số: PSV Eindhoven hơn RB Leipzig đúng một điểm, nhưng cách nhau 13 bậc do mặt bằng điểm toàn bảng còn rất thấp.

Với RB Leipzig, đây là phép thử cho tham vọng bám đuổi nhóm trên. Với PSV Eindhoven, đây là dịp tạo thêm khoảng cách với đối thủ đang ở cuối bảng.

Phong độ gần đây: Leipzig thiếu ổn định, PSV nhỉnh hơn

RB Leipzig thắng 2 và thua 3 trong 5 trận gần nhất. Họ thắng ở trận mới nhất, song trước đó chuỗi kết quả xen kẽ giữa thắng và thua, cho thấy đội bóng chưa tìm được nhịp độ ổn định.

Trong khi đó, PSV Eindhoven thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Họ cũng thắng ở trận mới nhất, và chỉ thua một lần trong chuỗi này. Xét riêng phong độ, đội khách đang có phần nhỉnh hơn.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Chuỗi kết quả thất thường của RB Leipzig đặt ra yêu cầu về sự bền bỉ: đội chủ nhà cần duy trì sự tập trung suốt trận thay vì chỉ có những giai đoạn bùng nổ. Lợi thế sân nhà có thể giúp họ chủ động tiết tấu, nhưng một bàn thua sớm sẽ khiến áp lực tăng lên khi họ chưa có điểm nào trên bảng.

Ngược lại, PSV Eindhoven bước vào trận với tâm lý thoải mái hơn nhờ phong độ tốt hơn và có điểm trên bảng. Việc giữ kỷ luật và tận dụng tốt các khoảnh khắc then chốt sẽ là chìa khóa để đội khách tiếp tục mạch kết quả tích cực.

Nhận định

Về phong độ, PSV Eindhoven đang tốt hơn, còn RB Leipzig có lợi thế sân nhà và nhu cầu điểm số rất rõ ràng. Một đội cần chiến thắng để rời vị trí cuối bảng, một đội muốn củng cố vị thế hiện tại, nên trận đấu hứa hẹn diễn ra quyết liệt ngay từ những phút đầu.

RB Leipzig 5 trận gần nhất T B T B B 1 Trận 0-0-1 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 4 Thủng lưới PSV Eindhoven 5 trận gần nhất T B T H T 1 Trận 0-1-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 1 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Paris Saint Germain 1 1 0 0 +5 3 T 2 Bayern München 1 1 0 0 +5 3 T 3 Barcelona 1 1 0 0 +4 3 T … 8 Manchester City 1 1 0 0 +2 3 T 9 Aston Villa 1 1 0 0 +1 3 T … 18 Shakhtar Donetsk 1 0 1 0 0 1 H 19 PSV Eindhoven 1 0 1 0 0 1 H 20 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 1 H … 24 Club Brugge KV 1 0 0 1 -1 0 B 25 Inter 1 0 0 1 -1 0 B … 31 FC Porto 1 0 0 1 -2 0 B 32 RB Leipzig 1 0 0 1 -3 0 B 33 Feyenoord 1 0 0 1 -4 0 B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng RB Leipzig ✚ C. Baumgartner (Thigh Injury) ✚ M. Guiu (Hamstring Injury) ✚ A. Kone (Off the roster) ✚ A. Ouedraogo (Shoulder Injury) ✚ L. Zingerle (Off the roster) ✚ C. Baumgartner (Thigh Injury) ✚ M. Guiu (Hamstring Injury) ✚ A. Kone (Off the roster) PSV Eindhoven ✚ S. Lammers (Lacking Match Fitness) ✚ A. Nagalo (Injury) ✚ S. Ouaissa (Muscle Injury) ✚ R. Pepi (Injury) ✚ A. Plea (Surgery) ✚ J. Schouten (Knee Injury) ✚ K. Sildillia (Surgery) ✚ P. Wanner (Foot Injury)