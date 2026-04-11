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RB Leipzig 2-3 Manchester City: Manchester City giành chiến thắng

Văn Thể04/11/2026 22:14

Manchester City đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với 6 điểm, đứng hạng 12. RB Leipzig đón khách lúc 03:00 ngày 05/11/2026 trên sân Leipzig Red Bull Arena.

RB Leipzig2 - 3Manchester CityKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    RB Leipzig tiếp đón Manchester City.

  • 13'Manchester City ép sân

    Cầm bóng: RB Leipzig 17% - 83% Manchester City, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 2 - 0.

  • 17'Thẻ vàng

    Phút 17': Christoph Baumgartner (RB Leipzig) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 26'Manchester City ép sân

    Cầm bóng: RB Leipzig 34% - 66% Manchester City, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 0, cứu thua 0 - 1.

  • 33'Thẻ vàng

    Phút 33': Ridle Baku (RB Leipzig) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 37'BÀN THẮNG! Manchester City (0-1)

    Phút 37': Castello Junior Lukeba (RB Leipzig) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 0 - 1.

  • 39'Manchester City ép sân

    Cầm bóng: RB Leipzig 34% - 66% Manchester City, dứt điểm 5 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 8 - 0, cứu thua 0 - 1.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 48'Thẻ vàng

    Phút 48': Neil El Aynaoui (RB Leipzig) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 49'BÀN THẮNG! RB Leipzig (1-1)

    Phút 49': Ridle Baku (RB Leipzig) lập công (kiến tạo: Brajan Gruda). Tỷ số: 1 - 1.

  • 51'Manchester City ép sân

    Cầm bóng: RB Leipzig 35% - 65% Manchester City, dứt điểm 8 - 4 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 4 - 1; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 9 - 1, cứu thua 1 - 3.

  • 57'Thay người

    Phút 57' (RB Leipzig): Christopher Nkunku vào sân thay Christoph Baumgartner.

  • 58'BÀN THẮNG! Manchester City (1-2)

    Phút 58': Enzo Fernández (Manchester City) lập công (kiến tạo: Iliman Ndiaye). Tỷ số: 1 - 2.

  • 61'BÀN THẮNG! RB Leipzig (2-2)

    Phút 61': Antonio Nusa (RB Leipzig) lập công (kiến tạo: Christopher Nkunku). Tỷ số: 2 - 2.

  • 64'Thay người

    Phút 64' (Manchester City): Jeremy Doku vào sân thay Phil Foden.

  • 64'Manchester City ép sân

    Cầm bóng: RB Leipzig 34% - 66% Manchester City, dứt điểm 11 - 6 (trúng đích 6 - 3), phạt góc 4 - 1; việt vị 1 - 4, phạm lỗi 12 - 1, cứu thua 2 - 4.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (RB Leipzig): Tidiam Gomis vào sân thay Rômulo José Cardoso da Cruz.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (RB Leipzig): Rocco Reitz vào sân thay Antonio Nusa.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (RB Leipzig): Benjamin Henrichs vào sân thay Ridle Baku.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (RB Leipzig): Nicolas Seiwald vào sân thay Neil El Aynaoui.

  • 77'Thẻ vàng

    Phút 77': David Raum (RB Leipzig) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 77'Manchester City ép sân

    Cầm bóng: RB Leipzig 33% - 67% Manchester City, dứt điểm 13 - 8 (trúng đích 6 - 4), phạt góc 5 - 3; việt vị 2 - 4, phạm lỗi 18 - 2, cứu thua 3 - 4.

  • 78'BÀN THẮNG! Manchester City (2-3)

    Phút 78': Erling Haaland (Manchester City) lập công (kiến tạo: Elliot Anderson). Tỷ số: 2 - 3.

  • 79'Thay người

    Phút 79' (Manchester City): Rúben Dias vào sân thay Matheus Nunes.

  • 83'Thay người

    Phút 83' (Manchester City): Ayyoub Bouaddi vào sân thay Elliot Anderson.

  • 83'Thay người

    Phút 83' (Manchester City): Mateo Kovačić vào sân thay Enzo Fernández.

  • 83'Thay người

    Phút 83' (Manchester City): Allan Andrade Elias vào sân thay Iliman Ndiaye.

  • 88'Thẻ vàng

    Phút 88': Jeremy Doku (Manchester City) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

  • 90+4'Thẻ vàng

    Phút 90+4': Abdukodir Khusanov (Manchester City) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 90'Manchester City ép sân

    Cầm bóng: RB Leipzig 34% - 66% Manchester City, dứt điểm 13 - 10 (trúng đích 6 - 5), phạt góc 5 - 3; việt vị 2 - 5, phạm lỗi 20 - 4, cứu thua 3 - 4.

  • KTKết thúc: RB Leipzig 2-3 Manchester City

    Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 3.

Cập nhật lúc 04:55 05/11/2026

Đội hình chính thức
RB Leipzig
Sơ đồ 4-3-3 · HLV M. Demichelis
Manchester City
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV E. Maresca
26
Vandevoordt
17
R. Baku
4
W. Orbán
23
C. Lukeba
22
D. Raum
21
N. El Aynaoui
14
Baumgartner
6
E. Banzuzi
10
B. Gruda
40
Rômulo
7
A. Nusa
1
G. Donnarumma
27
Matheus Nunes
45
A. Khusanov
6
M. Guéhi
33
O'Reilly
5
E. Anderson
17
E. Fernández
47
P. Foden
10
R. Cherki
7
I. Ndiaye
9
E. Haaland
Dự bị
RB Leipzig
11 J. Bakayoko13 N. Seiwald20 R. Reitz1 Ø. Nyland28 C. Nkunku30 MaksimoviÄ3 M. Estève27 T. Gomis39 B. Henrichs
Manchester City
75 F. Samba28 G. Rulli82 R. Lewis8 M. Kovačić24 J. Gvardiol11 J. Doku3 Rúben Dias32 A. Bouaddi13 M. Bettinelli
Cập nhật đội hình lúc 02:32 05/11/2026
RB LeipzigThống kêManchester City
36%
Kiểm soát bóng
64%
13
Dứt điểm
12
6
Trúng đích
5
5
Phạt góc
3
20
Phạm lỗi
7
3
Việt vị
5
3
Thủ môn cứu thua
4
Cầu thủ nổi bật
A. Nusa
A. Nusa
RB Leipzig
1 bàn
E. Fernández
E. Fernández
Manchester City
1 bàn
E. Haaland
E. Haaland
Manchester City
1 bàn
R. Baku
R. Baku
RB Leipzig
1 bàn
I. Ndiaye
I. Ndiaye
Manchester City
1 kiến tạo · điểm 7.7
E. Anderson
E. Anderson
Manchester City
1 kiến tạo · điểm 7.7

Manchester City đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 12 với 6 điểm. Họ sẽ làm khách của RB Leipzig lúc 03:00 ngày 05/11/2026 tại Leipzig Red Bull Arena. Chủ nhà đang ở nửa dưới bảng xếp hạng nhưng mang theo phong độ tốt hơn hẳn vào trận đấu này.

Manchester City bám sát nhóm trên dù phong độ chững lại

Với 6 điểm và vị trí thứ 12, Manchester City vẫn nằm sát nhóm dự cúp châu lục. Đây là nền tảng giúp đội khách bước vào trận với tâm thế của đội đang ở khu vực đáng gờm trên bảng xếp hạng.

Tuy nhiên, phong độ gần đây của họ lại chưa tương xứng. Trong 5 trận gần nhất, Manchester City thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đáng chú ý, họ thua ngay trận gần nhất, trước đó hòa một trận rồi lại thua một trận. Hai chiến thắng nằm ở quãng cũ hơn của chuỗi này. Đà đi xuống ấy là điều Manchester City cần chặn lại để không tụt khỏi vị trí đang bám đuổi.

RB Leipzig mang đà thắng lợi nhưng đứng thấp trên bảng

Ngược lại, RB Leipzig đang hưng phấn hơn về mặt phong độ. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 3 trận, thua 2 trận, và cả 3 chiến thắng đều đến ở những trận mới nhất. Hai thất bại nằm ở đầu chuỗi.

Dù vậy, vị trí trên bảng xếp hạng vẫn phản ánh một thực tế khó khăn. RB Leipzig đứng hạng 28 với 3 điểm, kém Manchester City 3 điểm. Một kết quả tốt trên sân nhà sẽ giúp đội bóng nước Đức nối dài mạch thắng và nới rộng khoảng cách với vị trí thấp hiện tại.

Thế đối đầu nghiêng về Manchester City

Xét 5 lần chạm trán gần nhất, Manchester City chiếm ưu thế rõ rệt với 3 chiến thắng. RB Leipzig thắng 1 trận và hai đội hòa 1 trận. Lịch sử đối đầu này cho thấy đội khách thường xuyên tìm được cách vượt qua đối thủ.

Thế nhưng, mỗi trận đấu có bối cảnh riêng. Phong độ hiện tại của hai đội đang đi theo hướng trái ngược nhau, và điều đó khiến thành tích đối đầu khó có thể là yếu tố quyết định.

Điểm then chốt của trận đấu

Nhịp độ và sự tự tin sẽ là hai yếu tố đáng theo dõi. RB Leipzig có lợi thế sân nhà cùng chuỗi 3 trận thắng liên tiếp gần nhất, nên nhiều khả năng sẽ muốn chơi tự tin và gây sức ép từ sớm. Manchester City cần phản ứng sau trận thua gần nhất và tận dụng kinh nghiệm từ thế đối đầu đang nghiêng về mình.

Đội nào giữ được sự ổn định trong những khoảnh khắc then chốt sẽ có lợi thế lớn hơn. Với Manchester City, một kết quả tích cực sẽ giúp họ duy trì vị trí bám sát nhóm dự cúp châu lục. Với RB Leipzig, đây là cơ hội để biến đà thắng gần đây thành bước tiến trên bảng xếp hạng.

Nhận định

Hai đội mang đến hai bức tranh đối lập. Manchester City có vị trí cao hơn và thế đối đầu thuận lợi, nhưng phong độ đang chững lại. RB Leipzig thấp hơn về thứ hạng nhưng đang có đà thắng lợi và được chơi trên sân nhà. Một trận đấu cân bằng, nhiều giằng co là kịch bản hợp lý nhất, và chi tiết nhỏ có thể tạo nên khác biệt.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
RB Leipzig · 1 thắng1 hòaManchester City · 3 thắng
29/11/2023
Manchester City
3 - 2
RB Leipzig
MC
05/10/2023
RB Leipzig
1 - 3
Manchester City
MC
15/03/2023
Vòng 1/8
Manchester City
7 - 0
RB Leipzig
MC
23/02/2023
Vòng 1/8
RB Leipzig
1 - 1
Manchester City
Hòa
08/12/2021
RB Leipzig
2 - 1
Manchester City
RL
RB Leipzig
5 trận gần nhất
TTTBB
3
Trận
1-0-2
T-H-B
3
Ghi (TB 1.0)
8
Thủng lưới
Manchester City
5 trận gần nhất
BHBTT
3
Trận
2-0-1
T-H-B
9
Ghi (TB 3.0)
5
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Paris Saint Germain4400+1512TTTT
2Barcelona4301+89TBTT
3Aston Villa4301+69BTTT
8Bayern München4220+78THHT
9Arsenal3210+47HTT
11Como3201+56TBT
12Manchester City3201+46TBT
13Club Brugge KV3201+36TTB
24Napoli3102-23TBB
25Sabah FA3102-33BTB
27AEK Athens FC3102-53BBT
28RB Leipzig3102-53BTB
29Villarreal4103-63BBTB
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại
Tình hình lực lượng
RB Leipzig
M. Finkgrafe (Thigh Injury)
M. Guiu (Hamstring Injury)
A. Ouedraogo (Shoulder Injury)
L. Zingerle (Off the roster)
M. Finkgrafe (Thigh Injury)
M. Guiu (Hamstring Injury)
A. Ouedraogo (Shoulder Injury)
L. Zingerle (Off the roster)
Manchester City
A. Semenyo (Knee Injury)
A. Semenyo (Knee Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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