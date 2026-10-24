Về Báo Hà Tĩnh

RB Leipzig 4-0 SV Elversberg: RB Leipzig giành chiến thắng

Văn Thể24/10/2026 15:47

RB Leipzig đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, chỉ kém SV Elversberg 1 điểm. Hai đội gặp nhau lúc 20h30 ngày 24/10/2026 tại Leipzig Red Bull Arena.

RB Leipzig4 - 0SV ElversbergKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    RB Leipzig tiếp đón SV Elversberg.

  • 13'RB Leipzig ép sân

    Cầm bóng: RB Leipzig 63% - 37% SV Elversberg, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 2 - 2.

  • 26'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: RB Leipzig 52% - 48% SV Elversberg, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 3.

  • 38'RB Leipzig ép sân

    Cầm bóng: RB Leipzig 58% - 42% SV Elversberg, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 6.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (RB Leipzig): Rômulo José Cardoso da Cruz vào sân thay Andrija Maksimović.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 48'BÀN THẮNG! RB Leipzig (1-0)

    Phút 48': Tidiam Gomis (RB Leipzig) lập công (kiến tạo: Antonio Nusa). Tỷ số: 1 - 0.

  • 51'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: RB Leipzig 57% - 43% SV Elversberg, dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 5; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 7 - 9, cứu thua 1 - 0.

  • 59'Thay người

    Phút 59' (SV Elversberg): Raif Adam vào sân thay Maurice Krattenmacher.

  • 59'Thay người

    Phút 59' (SV Elversberg): Luca Sirch vào sân thay Jan Gyamerah.

  • 59'Thẻ vàng

    Phút 59': Rocco Reitz (RB Leipzig) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 62'Thay người

    Phút 62' (RB Leipzig): Brajan Gruda vào sân thay Rocco Reitz.

  • 63'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: RB Leipzig 56% - 44% SV Elversberg, dứt điểm 6 - 4 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 3 - 6; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 9 - 10, cứu thua 1 - 1.

  • 66'BÀN THẮNG! RB Leipzig (2-0)

    Phút 66': Rômulo José Cardoso da Cruz (RB Leipzig) lập công (kiến tạo: Antonio Nusa). Tỷ số: 2 - 0.

  • 71'Thay người

    Phút 71' (SV Elversberg): Noel Futkeu vào sân thay David Mokwa.

  • 71'Thay người

    Phút 71' (SV Elversberg): Francis Onyeka vào sân thay Frederik Schmahl.

  • 72'Thay người

    Phút 72' (RB Leipzig): Nicolas Seiwald vào sân thay Antonio Nusa.

  • 72'Thay người

    Phút 72' (RB Leipzig): Christoph Baumgartner vào sân thay Ezechiel Banzuzi.

  • 74'Thẻ vàng

    Phút 74': Lasse Günther (SV Elversberg) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 75'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: RB Leipzig 54% - 46% SV Elversberg, dứt điểm 7 - 5 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 3 - 6; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 10 - 12, cứu thua 1 - 1.

  • 82'Thay người

    Phút 82' (SV Elversberg): Cole Campbell vào sân thay Lasse Günther.

  • 84'BÀN THẮNG! RB Leipzig (3-0)

    Phút 84': Christoph Baumgartner (RB Leipzig) lập công (kiến tạo: Brajan Gruda). Tỷ số: 3 - 0.

  • 87'Thay người

    Phút 87' (RB Leipzig): Abdoul Kone vào sân thay Tidiam Gomis.

  • 87'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: RB Leipzig 56% - 44% SV Elversberg, dứt điểm 9 - 5 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 4 - 6; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 10 - 15, cứu thua 1 - 1.

  • 90+4'BÀN THẮNG! RB Leipzig (4-0)

    Phút 90+4': Rômulo José Cardoso da Cruz (RB Leipzig) lập công (kiến tạo: Abdoul Kone). Tỷ số: 4 - 0.

  • KTKết thúc: RB Leipzig 4-0 SV Elversberg

    Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 0.

Cập nhật lúc 22:25 24/10/2026

Đội hình chính thức
RB Leipzig
Sơ đồ 4-5-1 · HLV M. Demichelis
SV Elversberg
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV V. Wagner
1
Ø. Nyland
39
B. Henrichs
4
W. Orbán
3
M. Estève
35
Max Finkgräfe
30
MaksimoviÄ
20
R. Reitz
21
N. El Aynaoui
6
E. Banzuzi
7
A. Nusa
27
T. Gomis
20
N. Kristof
30
J. Gyamerah
19
L. Pinckert
31
M. Rohr
21
L. Günther
43
F. Keidel
8
Ł. Poręba
25
L. Petkov
17
F. Schmahl
7
Krattenmacher
42
D. Mokwa
Dự bị
RB Leipzig
17 R. Baku14 Baumgartner10 B. Gruda2 A. Koné23 C. Lukeba22 D. Raum40 Rômulo13 N. Seiwald26 Vandevoordt
SV Elversberg
15 R. Adam28 T. Boss39 William Cole Campbell6 A. Condé9 N. Futkeu3 F. Le Joncour2 N. Mickelson40 Francis-Ikechukwu Onyeka26 L. Sirch
Cập nhật đội hình lúc 20:02 24/10/2026
RB LeipzigThống kêSV Elversberg
55%
Kiểm soát bóng
45%
13
Dứt điểm
5
6
Trúng đích
1
4
Phạt góc
6
10
Phạm lỗi
18
0
Việt vị
1
1
Thủ môn cứu thua
2
Cầu thủ nổi bật
Rômulo
Rômulo
RB Leipzig
2 bàn
T. Gomis
T. Gomis
RB Leipzig
1 bàn
C. Baumgartner
Baumgartner
RB Leipzig
1 bàn
A. Nusa
A. Nusa
RB Leipzig
2 kiến tạo · điểm 8.44
B. Gruda
B. Gruda
RB Leipzig
1 kiến tạo · điểm 7.7
A. Koné
A. Koné
RB Leipzig
1 kiến tạo · điểm 7.13

RB Leipzig đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 7 với 9 điểm, chỉ kém SV Elversberg đúng 1 điểm. Trận đấu lúc 20h30 ngày 24/10/2026 tại Leipzig Red Bull Arena vì thế có thể làm thay đổi cục diện ở nhóm đầu bảng xếp hạng.

Khoảng cách chỉ 1 điểm ở nhóm đầu bảng

SV Elversberg đang đứng hạng 6 với 10 điểm, ngay phía trên RB Leipzig ở hạng 7 với 9 điểm. Khoảng cách mong manh này khiến cuộc gặp mặt mang ý nghĩa lớn trong cuộc đua tốp đầu.

Nếu giành chiến thắng, RB Leipzig sẽ vượt qua đối thủ trực tiếp ngay trên sân nhà. Ngược lại, SV Elversberg có thể nới rộng khoảng cách nếu mang về kết quả tích cực.

Phong độ: Leipzig chững lại, Elversberg chưa ổn định

Trong 5 trận gần nhất, RB Leipzig thắng 2 trận và thua 3 trận. Đội chủ nhà vừa thua 2 trận liên tiếp gần đây, sau chuỗi 2 trận thắng trước đó. Đây là điểm cần khắc phục nếu muốn giữ nhịp bám đuổi nhóm trên.

SV Elversberg cũng không có chuỗi kết quả thuyết phục khi thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận trong 5 lượt gần nhất. Tuy nhiên, đội khách đang đi lên từ một chiến thắng ở trận gần nhất, điều có thể giúp tinh thần tích cực hơn khi đến Leipzig.

Hai lần gặp nhau gần nhất cân bằng

Trong 2 lần chạm trán gần nhất, mỗi bên giành 1 chiến thắng và không có trận hòa. Con số này cho thấy SV Elversberg hoàn toàn có khả năng gây khó cho RB Leipzig, dù đội chủ nhà đang xếp ngay sau.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với đà thất bại ở hai trận gần nhất, RB Leipzig cần sự chắc chắn trong cách tiếp cận để không tiếp tục đánh rơi điểm trên sân nhà. Đội bóng cần tận dụng lợi thế sân bãi để giành thế chủ động ngay từ đầu trận.

SV Elversberg nhiều khả năng sẽ tìm cách duy trì mạch cảm xúc sau chiến thắng gần nhất. Vì chỉ hơn đối thủ 1 điểm, đội khách có động lực để chơi kiên trì và tận dụng những khoảng trống khi Leipzig dâng cao.

Nhận định

Đây là cuộc đối đầu giữa hai đội sát nhau cả về điểm số lẫn thứ hạng, trong khi phong độ gần đây của cả hai đều thiếu ổn định. RB Leipzig có lợi thế sân nhà và cơ hội vượt lên trên bảng xếp hạng, còn SV Elversberg mang theo tâm lý tích cực từ chiến thắng mới nhất. Một trận đấu cân bằng và giàu tính cạnh tranh đang chờ đón người xem.

Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
RB Leipzig · 1 thắng0 hòaSV Elversberg · 1 thắng
02/03/2014
RB Leipzig
2 - 0
SV Elversberg
RL
07/09/2013
SV Elversberg
1 - 0
RB Leipzig
SE
RB Leipzig
5 trận gần nhất
BBTTB
6
Trận
3-0-3
T-H-B
16
Ghi (TB 2.7)
11
Thủng lưới
SV Elversberg
5 trận gần nhất
TBBHB
6
Trận
3-1-2
T-H-B
12
Ghi (TB 2.0)
11
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Bayern München6420+1714THTTH
2Borussia Dortmund6420+714HHTTT
3SC Freiburg6411+913BTHTT
5FSV Mainz 056312+410TBTBT
6SV Elversberg6312+110TBHBT
7RB Leipzig6303+59BTBTB
8Werder Bremen623109HHTHT
Tình hình lực lượng
RB Leipzig
M. Guiu (Hamstring Injury)
A. Ouedraogo (Shoulder Injury)
M. Guiu (Hamstring Injury)
A. Ouedraogo (Shoulder Injury)
SV Elversberg
L. Seifert (Ankle Injury)
T. Zimmerschied (Ankle Injury)
N. Darvich (Injury)
F. Onyeka (Foot Injury)
L. Seifert (Ankle Injury)
T. Zimmerschied (Ankle Injury)
N. Darvich (Injury)
F. Onyeka (Foot Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thể thao
        RB Leipzig 4-0 SV Elversberg: RB Leipzig giành chiến thắng
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 01, đường Võ Liêm Sơn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO