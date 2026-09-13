RB Leipzig 5-0 Hamburger SV: RB Leipzig giành chiến thắng RB Leipzig hướng đến mục tiêu bám sát nhóm dự cúp châu lục khi tiếp đón Hamburger SV trên sân Red Bull Arena, trong bối cảnh đội khách đang chịu sức ép lớn.

RB Leipzig 5 - 0 Hamburger SV Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu RB Leipzig tiếp đón Hamburger SV.

6' Thẻ vàng Phút 6': Nicolás Capaldo (Hamburger SV) nhận thẻ vàng (Foul).

13' RB Leipzig ép sân Cầm bóng: RB Leipzig 69% - 31% Hamburger SV, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 1 - 4.

17' BÀN THẮNG! RB Leipzig (1-0) Phút 17': Tidiam Gomis (RB Leipzig) lập công (kiến tạo: Ezechiel Banzuzi). Tỷ số: 1 - 0.

25' RB Leipzig ép sân Cầm bóng: RB Leipzig 69% - 31% Hamburger SV, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 4 - 6.

28' BÀN THẮNG! RB Leipzig (2-0) Phút 28': Antonio Nusa (RB Leipzig) lập công. Tỷ số: 2 - 0.

35' Thay người Phút 35' (RB Leipzig): Christopher Nkunku vào sân thay Assan Ouedraogo.

38' RB Leipzig ép sân Cầm bóng: RB Leipzig 60% - 40% Hamburger SV, dứt điểm 7 - 1 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 2 - 3; phạm lỗi 5 - 8.

45' Thay người Phút 45' (Hamburger SV): Terem Moffi vào sân thay Yussuf Poulsen.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' Thẻ vàng Phút 48': Castello Junior Lukeba (RB Leipzig) nhận thẻ vàng (Foul).

50' RB Leipzig ép sân Cầm bóng: RB Leipzig 55% - 45% Hamburger SV, dứt điểm 9 - 3 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 3 - 4; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 8 - 9, cứu thua 0 - 0.

62' Đôi công cởi mở Cầm bóng: RB Leipzig 55% - 45% Hamburger SV, dứt điểm 11 - 6 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 5 - 7; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 8 - 10, cứu thua 3 - 0.

71' Thẻ vàng Phút 71': Shafiq Nandja (Hamburger SV) nhận thẻ vàng (Foul).

72' BÀN THẮNG! RB Leipzig (3-0) Phút 72': Willi Orbán (RB Leipzig) lập công (kiến tạo: Antonio Nusa). Tỷ số: 3 - 0.

73' Thay người Phút 73' (Hamburger SV): Fábio Vieira vào sân thay Patson Daka.

73' Thay người Phút 73' (Hamburger SV): Warmed Omari vào sân thay Shafiq Nandja.

74' Thay người Phút 74' (RB Leipzig): Ridle Baku vào sân thay Benjamin Henrichs.

74' Thay người Phút 74' (RB Leipzig): Rômulo José Cardoso da Cruz vào sân thay Tidiam Gomis.

74' Thay người Phút 74' (RB Leipzig): Maxime Esteve vào sân thay Castello Junior Lukeba.

74' BÀN THẮNG! RB Leipzig (4-0) Phút 74': Christopher Nkunku (RB Leipzig) lập công (kiến tạo: Antonio Nusa). Tỷ số: 4 - 0.

74' RB Leipzig ép sân Cầm bóng: RB Leipzig 60% - 40% Hamburger SV, dứt điểm 15 - 9 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 6 - 7; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 8 - 13, cứu thua 3 - 1.

77' BÀN THẮNG! RB Leipzig (5-0) Phút 77': Rômulo José Cardoso da Cruz (RB Leipzig) lập công. Tỷ số: 5 - 0.

78' Thay người Phút 78' (RB Leipzig): Max Finkgräfe vào sân thay Antonio Nusa.

78' Thay người Phút 78' (Hamburger SV): Otto Emerson Stange vào sân thay Albert Sambi Lokonga.

86' RB Leipzig ép sân Cầm bóng: RB Leipzig 63% - 37% Hamburger SV, dứt điểm 18 - 10 (trúng đích 6 - 4), phạt góc 6 - 7; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 9 - 13, cứu thua 4 - 1.

89' Thay người Phút 89' (Hamburger SV): Bakery Jatta vào sân thay Zakaria El Ouahdi.

KT Kết thúc: RB Leipzig 5-0 Hamburger SV Trận đấu khép lại với tỷ số 5 - 0.

Cập nhật lúc 22:24 13/09/2026

Đội hình chính thức RB Leipzig Sơ đồ 4-3-3 · HLV M. Demichelis Hamburger SV Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV M. Polzin 26 Vandevoordt 39 B. Henrichs 4 W. Orbán 23 C. Lukeba 22 D. Raum 21 N. El Aynaoui 6 E. Banzuzi 8 A. Ouédraogo 10 B. Gruda 27 T. Gomis 7 A. Nusa 1 Daniel Heuer Fernandes 24 N. Capaldo 23 Torunarigha 43 S. Nandja 7 Z. El Ouahdi 6 Sambi Lokonga 21 N. Remberg 3 Møller Wolfe 27 P. Daka 11 A. Grønbæk 15 Y. Poulsen Dự bị RB Leipzig 40 Rômulo 3 M. Estève 35 Max Finkgräfe 9 Marc Guiu 1 Ø. Nyland 30 MaksimoviÄ 28 C. Nkunku 17 R. Baku 13 N. Seiwald Hamburger SV 5 M. Adeline 18 B. Jatta 37 L. Lemke 9 T. Moffi 4 B. Nadir 17 W. Omari 19 Otto Emerson Stange 12 S. Tangvik 20 Fábio Vieira Cập nhật đội hình lúc 20:05 13/09/2026

RB Leipzig Thống kê Hamburger SV 64% Kiểm soát bóng 36% 19 Dứt điểm 10 6 Trúng đích 4 8 Phạt góc 7 11 Phạm lỗi 13 0 Việt vị 3 4 Thủ môn cứu thua 1

Cầu thủ nổi bật A. Nusa RB Leipzig 1 bàn · 1 kiến tạo T. Gomis RB Leipzig 1 bàn · 1 kiến tạo W. Orbán RB Leipzig 1 bàn C. Nkunku RB Leipzig 1 bàn Rômulo RB Leipzig 1 bàn E. Banzuzi RB Leipzig 1 kiến tạo · điểm 7.7

RB Leipzig đang nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục khi bước vào màn so tài đáng chú ý trên sân nhà Red Bull Arena vào lúc 20h30 ngày 13/09/2026. Chạm trán Hamburger SV là cơ hội quan trọng để đội bóng này củng cố vị thế và tích lũy những điểm số quan trọng cho chặng đường phía trước.

Tương quan vị trí và phong độ hiện tại

Trải qua hai lượt trận gần nhất, RB Leipzig ghi nhận một trận thắng và một trận thua. Đội chủ sân Red Bull Arena hiện xếp ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng với 3 điểm. Khoảng cách này thôi thúc họ tìm kiếm kết quả tích cực để tiếp tục bám đuổi nhóm trên, hướng đến mục tiêu góp mặt tại đấu trường châu lục.

Bên kia chiến tuyến, Hamburger SV đang khởi đầu mùa giải với nhiều khó khăn. Đội khách đã trải qua hai trận toàn thua, hiện đứng ở vị trí thứ 17 và chưa có được điểm số nào. Áp lực ở nhóm cuối bảng buộc đại diện miền Bắc nước Đức phải nhanh chóng tìm kiếm giải pháp phòng ngự chặt chẽ hơn nếu muốn tạo nên bất ngờ.

Lợi thế từ thành tích đối đầu vượt trội

Lịch sử chạm trán gần đây đang nghiêng hoàn toàn về phía đội chủ nhà. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất giữa hai câu lạc bộ, RB Leipzig chiếm ưu thế áp đảo khi giành tới 4 chiến thắng và hòa 1 trận, trong khi Hamburger SV không có được chiến thắng nào.

Sự vượt trội trong quá khứ mang lại sự tự tin lớn về mặt tâm lý cho RB Leipzig. Trở lại thánh địa Red Bull Arena, các học trò của đội chủ nhà có điểm tựa vững chắc để kiểm soát thế trận và triển khai lối đá chủ động ngay từ những phút đầu.

Cục diện và nhận định chuyên môn

Xét về cả phong độ lẫn thành tích đối đầu tổng hợp, RB Leipzig rõ ràng nắm giữ nhiều ưu thế để định đoạt cục diện trận đấu. Khả năng làm chủ nhịp độ và sự sắc bén trên hàng công sẽ là chìa khóa để đội chủ nhà hướng tới trọn vẹn điểm số nhằm bám đuổi nhóm dự cúp châu lục.

Trong khi đó, Hamburger SV đứng trước bài toán phải củng cố hàng thủ sau chuỗi trận trắng tay. Để hy vọng có điểm rời Red Bull Arena, đội khách buộc phải thi đấu kỷ luật và tận dụng triệt để những cơ hội hiếm hoi, nhưng đây sẽ là thử thách đầy cam go trước đối thủ vượt trội về mọi mặt.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất RB Leipzig · 4 thắng 1 hòa Hamburger SV · 0 thắng Hamburger SV 1 - 2 RB Leipzig RL RB Leipzig 2 - 1 Hamburger SV RL RB Leipzig 4 - 0 Hamburger SV RL Hamburger SV 1 - 3 RB Leipzig RL RB Leipzig 1 - 1 Hamburger SV Hòa

RB Leipzig 5 trận gần nhất B B T T B 2 Trận 1-0-1 T-H-B 4 Ghi (TB 2.0) 3 Thủng lưới Hamburger SV 5 trận gần nhất B B T T H 2 Trận 0-0-2 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 7 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 SC Freiburg 3 3 0 0 +9 9 T T T 2 Borussia Dortmund 3 3 0 0 +6 9 T T T 3 FC Augsburg 3 2 1 0 +6 7 H T T … 11 1. FC Köln 3 1 1 1 -2 4 H B T 12 RB Leipzig 2 1 0 1 +1 3 B T 13 1899 Hoffenheim 3 1 0 2 -1 3 T B B … 16 Union Berlin 3 0 1 2 -6 1 B B H 17 Hamburger SV 2 0 0 2 -7 0 B B 18 Borussia Mönchengladbach 3 0 0 3 -9 0 B B B

Tình hình lực lượng RB Leipzig ✚ C. Baumgartner (Thigh Injury) ✚ R. Reitz (Muscle Injury) ✚ C. Baumgartner (Thigh Injury) ✚ R. Reitz (Muscle Injury) Hamburger SV ✚ K. Amoako (Illness) ✚ S. Bornauw (Muscle Injury) ✚ A. Rossing-Lelesiit (Ankle Injury) ✚ K. Amoako (Illness) ✚ S. Bornauw (Muscle Injury) ✚ A. Rossing-Lelesiit (Ankle Injury)