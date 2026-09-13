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RB Leipzig 5-0 Hamburger SV: RB Leipzig giành chiến thắng

Văn Thể13/09/2026 15:49

RB Leipzig hướng đến mục tiêu bám sát nhóm dự cúp châu lục khi tiếp đón Hamburger SV trên sân Red Bull Arena, trong bối cảnh đội khách đang chịu sức ép lớn.

RB Leipzig5 - 0Hamburger SVKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    RB Leipzig tiếp đón Hamburger SV.

  • 6'Thẻ vàng

    Phút 6': Nicolás Capaldo (Hamburger SV) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 13'RB Leipzig ép sân

    Cầm bóng: RB Leipzig 69% - 31% Hamburger SV, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 1 - 4.

  • 17'BÀN THẮNG! RB Leipzig (1-0)

    Phút 17': Tidiam Gomis (RB Leipzig) lập công (kiến tạo: Ezechiel Banzuzi). Tỷ số: 1 - 0.

  • 25'RB Leipzig ép sân

    Cầm bóng: RB Leipzig 69% - 31% Hamburger SV, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 4 - 6.

  • 28'BÀN THẮNG! RB Leipzig (2-0)

    Phút 28': Antonio Nusa (RB Leipzig) lập công. Tỷ số: 2 - 0.

  • 35'Thay người

    Phút 35' (RB Leipzig): Christopher Nkunku vào sân thay Assan Ouedraogo.

  • 38'RB Leipzig ép sân

    Cầm bóng: RB Leipzig 60% - 40% Hamburger SV, dứt điểm 7 - 1 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 2 - 3; phạm lỗi 5 - 8.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Hamburger SV): Terem Moffi vào sân thay Yussuf Poulsen.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 48'Thẻ vàng

    Phút 48': Castello Junior Lukeba (RB Leipzig) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 50'RB Leipzig ép sân

    Cầm bóng: RB Leipzig 55% - 45% Hamburger SV, dứt điểm 9 - 3 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 3 - 4; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 8 - 9, cứu thua 0 - 0.

  • 62'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: RB Leipzig 55% - 45% Hamburger SV, dứt điểm 11 - 6 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 5 - 7; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 8 - 10, cứu thua 3 - 0.

  • 71'Thẻ vàng

    Phút 71': Shafiq Nandja (Hamburger SV) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 72'BÀN THẮNG! RB Leipzig (3-0)

    Phút 72': Willi Orbán (RB Leipzig) lập công (kiến tạo: Antonio Nusa). Tỷ số: 3 - 0.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (Hamburger SV): Fábio Vieira vào sân thay Patson Daka.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (Hamburger SV): Warmed Omari vào sân thay Shafiq Nandja.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (RB Leipzig): Ridle Baku vào sân thay Benjamin Henrichs.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (RB Leipzig): Rômulo José Cardoso da Cruz vào sân thay Tidiam Gomis.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (RB Leipzig): Maxime Esteve vào sân thay Castello Junior Lukeba.

  • 74'BÀN THẮNG! RB Leipzig (4-0)

    Phút 74': Christopher Nkunku (RB Leipzig) lập công (kiến tạo: Antonio Nusa). Tỷ số: 4 - 0.

  • 74'RB Leipzig ép sân

    Cầm bóng: RB Leipzig 60% - 40% Hamburger SV, dứt điểm 15 - 9 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 6 - 7; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 8 - 13, cứu thua 3 - 1.

  • 77'BÀN THẮNG! RB Leipzig (5-0)

    Phút 77': Rômulo José Cardoso da Cruz (RB Leipzig) lập công. Tỷ số: 5 - 0.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (RB Leipzig): Max Finkgräfe vào sân thay Antonio Nusa.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (Hamburger SV): Otto Emerson Stange vào sân thay Albert Sambi Lokonga.

  • 86'RB Leipzig ép sân

    Cầm bóng: RB Leipzig 63% - 37% Hamburger SV, dứt điểm 18 - 10 (trúng đích 6 - 4), phạt góc 6 - 7; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 9 - 13, cứu thua 4 - 1.

  • 89'Thay người

    Phút 89' (Hamburger SV): Bakery Jatta vào sân thay Zakaria El Ouahdi.

  • KTKết thúc: RB Leipzig 5-0 Hamburger SV

    Trận đấu khép lại với tỷ số 5 - 0.

Cập nhật lúc 22:24 13/09/2026

Đội hình chính thức
RB Leipzig
Sơ đồ 4-3-3 · HLV M. Demichelis
Hamburger SV
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV M. Polzin
26
Vandevoordt
39
B. Henrichs
4
W. Orbán
23
C. Lukeba
22
D. Raum
21
N. El Aynaoui
6
E. Banzuzi
8
A. Ouédraogo
10
B. Gruda
27
T. Gomis
7
A. Nusa
1
Daniel Heuer Fernandes
24
N. Capaldo
23
Torunarigha
43
S. Nandja
7
Z. El Ouahdi
6
Sambi Lokonga
21
N. Remberg
3
Møller Wolfe
27
P. Daka
11
A. Grønbæk
15
Y. Poulsen
Dự bị
RB Leipzig
40 Rômulo3 M. Estève35 Max Finkgräfe9 Marc Guiu1 Ø. Nyland30 MaksimoviÄ28 C. Nkunku17 R. Baku13 N. Seiwald
Hamburger SV
5 M. Adeline18 B. Jatta37 L. Lemke9 T. Moffi4 B. Nadir17 W. Omari19 Otto Emerson Stange12 S. Tangvik20 Fábio Vieira
Cập nhật đội hình lúc 20:05 13/09/2026
RB LeipzigThống kêHamburger SV
64%
Kiểm soát bóng
36%
19
Dứt điểm
10
6
Trúng đích
4
8
Phạt góc
7
11
Phạm lỗi
13
0
Việt vị
3
4
Thủ môn cứu thua
1
Cầu thủ nổi bật
A. Nusa
A. Nusa
RB Leipzig
1 bàn · 1 kiến tạo
T. Gomis
T. Gomis
RB Leipzig
1 bàn · 1 kiến tạo
W. Orbán
W. Orbán
RB Leipzig
1 bàn
C. Nkunku
C. Nkunku
RB Leipzig
1 bàn
Rômulo
Rômulo
RB Leipzig
1 bàn
E. Banzuzi
E. Banzuzi
RB Leipzig
1 kiến tạo · điểm 7.7

RB Leipzig đang nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục khi bước vào màn so tài đáng chú ý trên sân nhà Red Bull Arena vào lúc 20h30 ngày 13/09/2026. Chạm trán Hamburger SV là cơ hội quan trọng để đội bóng này củng cố vị thế và tích lũy những điểm số quan trọng cho chặng đường phía trước.

Tương quan vị trí và phong độ hiện tại

Trải qua hai lượt trận gần nhất, RB Leipzig ghi nhận một trận thắng và một trận thua. Đội chủ sân Red Bull Arena hiện xếp ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng với 3 điểm. Khoảng cách này thôi thúc họ tìm kiếm kết quả tích cực để tiếp tục bám đuổi nhóm trên, hướng đến mục tiêu góp mặt tại đấu trường châu lục.

Bên kia chiến tuyến, Hamburger SV đang khởi đầu mùa giải với nhiều khó khăn. Đội khách đã trải qua hai trận toàn thua, hiện đứng ở vị trí thứ 17 và chưa có được điểm số nào. Áp lực ở nhóm cuối bảng buộc đại diện miền Bắc nước Đức phải nhanh chóng tìm kiếm giải pháp phòng ngự chặt chẽ hơn nếu muốn tạo nên bất ngờ.

Lợi thế từ thành tích đối đầu vượt trội

Lịch sử chạm trán gần đây đang nghiêng hoàn toàn về phía đội chủ nhà. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất giữa hai câu lạc bộ, RB Leipzig chiếm ưu thế áp đảo khi giành tới 4 chiến thắng và hòa 1 trận, trong khi Hamburger SV không có được chiến thắng nào.

Sự vượt trội trong quá khứ mang lại sự tự tin lớn về mặt tâm lý cho RB Leipzig. Trở lại thánh địa Red Bull Arena, các học trò của đội chủ nhà có điểm tựa vững chắc để kiểm soát thế trận và triển khai lối đá chủ động ngay từ những phút đầu.

Cục diện và nhận định chuyên môn

Xét về cả phong độ lẫn thành tích đối đầu tổng hợp, RB Leipzig rõ ràng nắm giữ nhiều ưu thế để định đoạt cục diện trận đấu. Khả năng làm chủ nhịp độ và sự sắc bén trên hàng công sẽ là chìa khóa để đội chủ nhà hướng tới trọn vẹn điểm số nhằm bám đuổi nhóm dự cúp châu lục.

Trong khi đó, Hamburger SV đứng trước bài toán phải củng cố hàng thủ sau chuỗi trận trắng tay. Để hy vọng có điểm rời Red Bull Arena, đội khách buộc phải thi đấu kỷ luật và tận dụng triệt để những cơ hội hiếm hoi, nhưng đây sẽ là thử thách đầy cam go trước đối thủ vượt trội về mọi mặt.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
RB Leipzig · 4 thắng1 hòaHamburger SV · 0 thắng
02/03/2026
Hamburger SV
1 - 2
RB Leipzig
RL
18/10/2025
RB Leipzig
2 - 1
Hamburger SV
RL
18/10/2022
RB Leipzig
4 - 0
Hamburger SV
RL
24/04/2019
Bán kết
Hamburger SV
1 - 3
RB Leipzig
RL
27/01/2018
RB Leipzig
1 - 1
Hamburger SV
Hòa
RB Leipzig
5 trận gần nhất
BBTTB
2
Trận
1-0-1
T-H-B
4
Ghi (TB 2.0)
3
Thủng lưới
Hamburger SV
5 trận gần nhất
BBTTH
2
Trận
0-0-2
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
7
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1SC Freiburg3300+99TTT
2Borussia Dortmund3300+69TTT
3FC Augsburg3210+67HTT
111. FC Köln3111-24HBT
12RB Leipzig2101+13BT
131899 Hoffenheim3102-13TBB
16Union Berlin3012-61BBH
17Hamburger SV2002-70BB
18Borussia Mönchengladbach3003-90BBB
Tình hình lực lượng
RB Leipzig
C. Baumgartner (Thigh Injury)
R. Reitz (Muscle Injury)
C. Baumgartner (Thigh Injury)
R. Reitz (Muscle Injury)
Hamburger SV
K. Amoako (Illness)
S. Bornauw (Muscle Injury)
A. Rossing-Lelesiit (Ankle Injury)
K. Amoako (Illness)
S. Bornauw (Muscle Injury)
A. Rossing-Lelesiit (Ankle Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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